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  • Витория – о Понсе и Ломовицком в старте на матч с «Бенфикой»: «Хотим удивить соперника»

Витория – о Понсе и Ломовицком в старте на матч с «Бенфикой»: «Хотим удивить соперника»

10 августа 2021, 22:03
14

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал изменения в составе команды на ответный матч 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Бенфикой».

«С чем связана ротация? Я абсолютно доволен всеми игроками, но кто-то устал больше или меньше. Календарь насыщенный, поэтому произвели замены. В том числе, конечно, хотим удивить соперника. Отчасти тактическими вопросами это обусловлено.

Понсе и Ломовицкий продемонстрировали хорошую готовность на тренировках. К тому же, мы хотим сегодня видеть больше скорости в атаке, и они способны это нам показать», – сказал Витория.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Спартак Бенфика Понсе Эсекьель Ломовицкий Александр Витория Руй
Комментарии (14)
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Fusballer
1628623948
Соперник должен удивиться тому, что в атаке нихрена не получается?
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Plyash
1628624116
Эх,Витория - грустной жопой радостно не пёрнешь...
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rammax fcsm
1628624728
можно было ещё Артёма Реброва в атаку поставить..... там бы все точно охренели и сразу сдались....
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knikos
1628625284
Удивить можно и голой ...опой .Если главное - удивить , а не поставить перед соперником проблему .
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oyabun
1628625312
Пока Ломовицкий запомнился только желтой карточкой. Что еще он делает на левом фланге - до сих пор для всех загадка.
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paracetamol
1628625365
Мирзова выпускай, вот тогда портосы удивятся 100%.
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SPACE TRUCKIN
1628628252
удивил так удивил...все как всегда - скучно и беззубо...
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Solist345345
1628629193
Да мы все были охрененно удивлены.
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serglider
1628630459
Удивили или все же насмешили? В створ ворот Бенфики хоть раз, за матч, попали вообще?
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Д Альбертини
1628642480
Не удивили ни чем, ровным счётом! Кроме как очередным позором, в виде беспомощной и беззвольной игрой..
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