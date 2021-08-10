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    Витория – о Понсе и Ломовицком в старте на матч с «Бенфикой»: «Хотим удивить соперника»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал изменения в составе команды на ответный матч 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Бенфикой».

    «С чем связана ротация? Я абсолютно доволен всеми игроками, но кто-то устал больше или меньше. Календарь насыщенный, поэтому произвели замены. В том числе, конечно, хотим удивить соперника. Отчасти тактическими вопросами это обусловлено.

    Понсе и Ломовицкий продемонстрировали хорошую готовность на тренировках. К тому же, мы хотим сегодня видеть больше скорости в атаке, и они способны это нам показать», – сказал Витория.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2021 22:03
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1327

      serglider 12 минут назад

      Удивили или все же насмешили? В створ ворот Бенфики хоть раз, за матч, попали вообще?

      0
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      Рейтинг: +57

      saf05 16 минут назад

      Удивил так удивил, насмешил так насмешил

      0
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      Рейтинг: +195

      Solist345345 33 минуты назад

      Да мы все были охрененно удивлены.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4608

      SPACE TRUCKIN 49 минут назад

      удивил так удивил...все как всегда - скучно и беззубо...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9409

      NewLife 1 час назад

      И Понсе и Лом сегодня в норме. Ларссон выпадает.

      0
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      Рейтинг: +12269

      paracetamol 1 час назад

      Мирзова выпускай, вот тогда портосы удивятся 100%.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28867

      oyabun 1 час назад

      Пока Ломовицкий запомнился только желтой карточкой. Что еще он делает на левом фланге - до сих пор для всех загадка.

      3
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      Рейтинг: +8772

      knikos 1 час назад

      Удивить можно и голой ...опой .Если главное - удивить , а не поставить перед соперником проблему .

      1
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      Рейтинг: +698

      rammax fcsm 1 час назад

      можно было ещё Артёма Реброва в атаку поставить..... там бы все точно охренели и сразу сдались....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7170

      playsh 1 час назад

      Эх,Витория - грустной жопой радостно не пёрнешь...

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