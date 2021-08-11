Бенфика - Спартак

позорище ... а дальше-то что ?
|3 раунд
первый матч
|4 августа, среда
|20:00
|Спартак
|0:2
|Бенфика
позорище ... а дальше-то что ?
Сегодня более-менее сыграли Бакаев в перовом тайме и Айртон. Первый хоть что-то пытался организовать в атаке. Второй периодически выручал, особенно когда играл чистого флангового защитника, а вот центр - не его зона. Остальные совсем никак. Одна тупая перепасовка, если Бенфика давала мяч подержать.
Стабильно...
Так нечестно, не дают игрокам спартака дотронуться до мяча, надо
за это наказывать игроков Порту.