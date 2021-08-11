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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
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Бенфика - Спартак

10.08.2021, Вторник, 22:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Бенфика - Спартак
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 4 августа, среда 20:00 Спартак 0:2 Бенфика
Лига чемпионов (2012/2013), группа G
4 тур
7 ноября, среда 23:45 Бенфика 2:0 Спартак
3 тур
23 октября, вторник 20:00 Спартак 2:1 Бенфика
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 11 августа 2021, 15:17

    позорище ... а дальше-то что ?

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 10 августа 2021, 23:55

    Сегодня более-менее сыграли Бакаев в перовом тайме и Айртон. Первый хоть что-то пытался организовать в атаке. Второй периодически выручал, особенно когда играл чистого флангового защитника, а вот центр - не его зона. Остальные совсем никак. Одна тупая перепасовка, если Бенфика давала мяч подержать.

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    Рейтинг: +66

    RUS31 10 августа 2021, 23:53

    Стабильно...

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    Рейтинг: +5941

    ySS 10 августа 2021, 23:51

    Всё по делу.
    Унылая неочёмщина на фоне Бенфики.

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    Рейтинг: +5941

    ySS 10 августа 2021, 23:50

    Да и Аиртон тоже устал

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 10 августа 2021, 23:49

    А вот и второй гол - стабильность! Да ещё и от хохла прилетел.

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    Рейтинг: +5941

    ySS > Fusballer 10 августа 2021, 23:50

    От француза)

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > ySS 10 августа 2021, 23:52

    Почему от француза?)

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 10 августа 2021, 23:49

    Похоже, что нашим надо начинать тренироваться как в детских школах Дании - на маленьких полях для начала.

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    Рейтинг: +5941

    ySS 10 августа 2021, 23:48

    Коле пора на лавку, посидеть, отдохнуть, подумать.
    Сегодня тихий ужас с передачами

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 10 августа 2021, 23:46

    Так нечестно, не дают игрокам спартака дотронуться до мяча, надо
    за это наказывать игроков Порту.

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    Рейтинг: +5941

    ySS 10 августа 2021, 23:34

    Мирзова можно смело продавать куда угодно

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > ySS 10 августа 2021, 23:36

    Да, вообще он тормоз.

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