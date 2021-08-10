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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Спартак
Бенфика - Спартак: обзор матча 10 августа 2021
Бенфика
10.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Спартак
57'
Ж. Мариу
90+2'
С. Жиго (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бенфика - Спартак
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Жиго
90'
+2
Замена
А. Таарабт
️️️️
Рафа
86'
81'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Д. Ларссон
81'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
77'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
70'
68'
Желтая карточка
Д. Ларссон
66'
Замена
А. Крал
️️️️
Н. Умяров
65'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
Замена
Эвертон
️️️️
Г. Рамуш
65'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Пицци
65'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
57'
Замена
Морато
️️️️
Я. Вертонген
46'
25'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Желтая карточка
Н. Отаменди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛАЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПАЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЛФ
9
Гонсалу Рамуш
РФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Спартак
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
33
Алекс Крал
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
30
Отаменди
4
Вериссимо
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
7
Гонсалвеш
23
Мариу
21
Пицци
27
Рафа
9
Рамуш
3-1-2-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
18
Умяров
7
Бакаев
47
Зобнин
11
Ломовицкий
15
Рассказов
9
Понсе
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
14
Вертонген
5
Морато
5
Морато
14
Вертонген
27
Рафа
49
Таарабт
49
Таарабт
27
Рафа
21
Пицци
9
Яремчук
9
Яремчук
21
Пицци
9
Рамуш
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Рамуш
18
Умяров
33
Крал
33
Крал
18
Умяров
17
Ларссон
8
Игнатов
8
Игнатов
17
Ларссон
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
Остались в запасе
Бенфика
Спартак
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Бенфика - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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