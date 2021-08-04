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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Бенфика
Спартак - Бенфика: обзор матча 04 августа 2021
Спартак
04.08.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бенфика
50'
Рафа
73'
Жилберто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Бенфика
Желтая карточка
М. Игнатов
87'
84'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
А. Гримальдо
84'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Рафа
Замена
Э. Понсе
️️️️
Й. Хендрикс
77'
Замена
А. Крал
️️️️
Д. Ларссон
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
Жилберто
Пас отдал
Л. Вериссимо
Замена
В. Мозес
️️️️
З. Бакаев
68'
65'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
65'
Замена
Эвертон
️️️️
Пицци
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Зобнин
59'
50'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Ж. Мариу
48'
Желтая карточка
Я. Вертонген
37'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Х. Сеферович
36'
Травма
Х. Сеферович
Желтая карточка
А. Соболев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Йоррит Хендрикс
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛАЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПАЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
ЛФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
РФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
5
Морато
ЦФ
3-1-3-1-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
18
Умяров
47
Зобнин
20
Хендрикс
7
Бакаев
15
Рассказов
7
Соболев
17
Ларссон
3-3-1-3
1
Влаходимос
30
Отаменди
14
Вертонген
4
Вериссимо
7
Гонсалвеш
5
Вайгль
22
Гримальдо
23
Мариу
27
Рафа
9
Сеферович
21
Пицци
17
Ларссон
33
Крал
33
Крал
17
Ларссон
47
Зобнин
8
Игнатов
8
Игнатов
47
Зобнин
7
Бакаев
11
Мозес
11
Мозес
7
Бакаев
20
Хендрикс
9
Понсе
9
Понсе
20
Хендрикс
9
Сеферович
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Сеферович
22
Гримальдо
23
Диаш
23
Диаш
22
Гримальдо
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
27
Рафа
49
Таарабт
49
Таарабт
27
Рафа
21
Пицци
7
Эвертон
7
Эвертон
21
Пицци
Остались в запасе
Спартак
Бенфика
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
5
Морато
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
12
Флорентину
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
5
Морато
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Спартак - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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