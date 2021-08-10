Бакаев, Ломовицкий и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой». Соболев остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Спартака» на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Рафа Силва, Рамуш.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.
Запасные: Акмурзин, Ребров, Гапонов, Ещенко, Кутепов, Литвинов, Хендрикс, Крал, Мирзов, Соболев, Игнатов.
- Начало матча в Лиссабоне – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В первом матче «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 2:0.
Источник: сайт УЕФА