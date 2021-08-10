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  • Бакаев, Ломовицкий и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой». Соболев остался в запасе

Бакаев, Ломовицкий и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой». Соболев остался в запасе

10 августа 2021, 21:08
22

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Спартака» на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Рафа Силва, Рамуш.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

Запасные: Акмурзин, Ребров, Гапонов, Ещенко, Кутепов, Литвинов, Хендрикс, Крал, Мирзов, Соболев, Игнатов.

  • Начало матча в Лиссабоне – в 22:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В первом матче «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (22)
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Иван Петров 1986
1628619167
Давно его в запас пора.
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derrik2000
1628619192
По мне так всем хорош, относительно, конечно, старотовый состав Спартака. Всем. Кроме Ломовицкого. Это-то чучело, которое умеет только нагло, безо всяких на то оснований в игровых эпизодах, брать игру на себя, совершенно не заботясь о последствиях, ЗАЧЕМ В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ??? Очередной эксперимент Руя? Руй, не надоело "экспериментировать"??? Или получил условный карт-бланш от Федуна на эти "эксперименты", поскольку рурководство клубом всё равно не очень рассчитывало на выход в групплвую стадию ЛЧ???
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paracetamol
1628619388
Ларсон должен оправдать тройное увеличение зарплаты!
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paracetamol
1628620369
Мне кажется, что если бы хряки сразу побежали в атаку, то могли зыбить 2 или 3 обалдевшим портосам. Но вот Соболя нет, а значит в атаку не пойдут!
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R_a_i_n
1628621687
Больно видеть такой состав в ЛЧ.
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Scorp 63
1628624405
Всё, тошнит от этой игры, смотреть невозможно... Вот и пусти свиней в Иропу!)
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+50/-50
1628628034
А-ха-ха... СпаМ оказался там, собственно, где ему и место.
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sobaka120982
1628628671
К сожалению что бы выиграть у той же бенфике нынешнему Спартаку надо было выпускать и всю скамейку на помощь к основному составу
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serglider
1628629470
Почти как по Крылову: А вы друзья как не садитесь, все в музыканты (футболисты) не годитесь!
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mikhail.bazhin
1628635899
Это реально КОСМОС! Теперь что бы по трахаться не надо париться, зашел на сайт, выбрал девку, предложил и всё ищите место и время. Без денег, без отношений, все бесплатно и анонимно, вот сайт ----- https://tiny.pl/9m5h1
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