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    Бакаев, Ломовицкий и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой». Соболев остался в запасе

    Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Спартака» на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Рафа Силва, Рамуш.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

    Запасные: Акмурзин, Ребров, Гапонов, Ещенко, Кутепов, Литвинов, Хендрикс, Крал, Мирзов, Соболев, Игнатов.

    • Начало матча в Лиссабоне – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В первом матче «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1174

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Больно видеть такой состав в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8042

      Cleaner 30 минут назад

      Как же так, главная звезда Спартака - в запасе?!! Вот обидится Дельфин и уйдет от вас в Зенит!..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12265

      paracetamol 46 минут назад

      Мне кажется, что если бы хряки сразу побежали в атаку, то могли зыбить 2 или 3 обалдевшим портосам. Но вот Соболя нет, а значит в атаку не пойдут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12265

      paracetamol 57 минут назад

      А Соболя за шо?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1562

      GermanVo > paracetamol 45 минут назад

      За то, что в каждом матче свои моменты реализовать не может. И судя по составу, будут играть на контр-атаках.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2441

      ySS 1 час назад

      Реброва в раму и Литвинова на край обороны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12265

      paracetamol 1 час назад

      Ларсон должен оправдать тройное увеличение зарплаты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16341

      derrik2000 1 час назад

      По мне так всем хорош, относительно, конечно, старотовый состав Спартака.
      Всем.
      Кроме Ломовицкого.
      Это-то чучело, которое умеет только нагло, безо всяких на то оснований в игровых эпизодах, брать игру на себя, совершенно не заботясь о последствиях, ЗАЧЕМ В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ???
      Очередной эксперимент Руя?
      Руй, не надоело "экспериментировать"???
      Или получил условный карт-бланш от Федуна на эти "эксперименты", поскольку рурководство клубом всё равно не очень рассчитывало на выход в групплвую стадию ЛЧ???

      2
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      ...
      Рейтинг: +892

      Frankfurt Am Main > derrik2000 54 минуты назад

      Времени на раскачку нет

      1
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      Рейтинг: +28841

      oyabun > derrik2000 32 минуты назад

      К сожаленю, Руй продолжает ошарашивать нас совершенно идиотскими решениями по составу. Что он разглядел такого в Ломовицком, чего не разглядел никто?

      1
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      Рейтинг: +16341

      derrik2000 > Frankfurt Am Main 21 минуту назад

      Времени нет.
      Правильно подметил.
      Но чегой-то всё равно "раскачивается" этими экспериментами.

      0
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      Рейтинг: +16341

      derrik2000 > oyabun 15 минут назад

      Это как в старой комедии "Весна" Раневская спрашивает Плятта: "Что Вам во мне нравится?", а Плятт, точнее, его герой, расслабившись и думая о другом, отвечает "Жилплощадь".

      Так и "связка Руй-Ломовицкий". ))
      "Она его за муки полюбилла, а он её - за состраданье к ним" (с)

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      Рейтинг: +2509

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Давно его в запас пора.

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      Рейтинг: +16341

      derrik2000 > Иван Петров 1986 1 час назад

      По мне так - совсем из команды.

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