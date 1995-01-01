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    Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико»

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в мадридском «Атлетико».

    По информации журналиста Игнасио Мигелеса, Диего Симеоне лично убеждал 34-летнего футболиста перейти в его команду.

    Аргентинец всерьез рассматривал этот вариант, но в итоге выбрал «ПСЖ».

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

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    Источник: Твиттер Игнасио Мигелеса

    Журналист телеканала Movistar+. Аудитория в твиттере - 17,4 тысячи подписчиков.

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      111ax 2 минуты назад

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