Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в мадридском «Атлетико».

По информации журналиста Игнасио Мигелеса, Диего Симеоне лично убеждал 34-летнего футболиста перейти в его команду.

Аргентинец всерьез рассматривал этот вариант, но в итоге выбрал «ПСЖ».