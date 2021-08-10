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  • Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико»

Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико»

10 августа 2021, 16:31
4

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в мадридском «Атлетико».

По информации журналиста Игнасио Мигелеса, Диего Симеоне лично убеждал 34-летнего футболиста перейти в его команду.

Аргентинец всерьез рассматривал этот вариант, но в итоге выбрал «ПСЖ».

  • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
  • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
  • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

Источник: Твиттер Игнасио Мигелеса

Журналист телеканала Movistar+. Аудитория в твиттере - 17,4 тысячи подписчиков.

Испания. Примера Атлетико ПСЖ Барселона Месси Лионель Симеоне Диего
Комментарии (4)
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111ax
1628604524
а было бы интересно
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Garrincha58
1628609101
матрасники ему бы не смогли столько отвалить бабосов так что он правильно сделал что переехал в Париж
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zigbert
1628618373
Скорей всего не захотел играть против Барселоны.
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Venom888
1628632221
Да не перешел бы он в Атлетико, еще бы в Реал пригласили сразу )))
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