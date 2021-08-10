Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в мадридском «Атлетико».
По информации журналиста Игнасио Мигелеса, Диего Симеоне лично убеждал 34-летнего футболиста перейти в его команду.
Аргентинец всерьез рассматривал этот вариант, но в итоге выбрал «ПСЖ».
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
Источник: Твиттер Игнасио Мигелеса
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