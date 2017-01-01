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    Журналист Романо: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов в год

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет игроком «ПСЖ».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, переход 34-летнего футболиста в парижский клуб – это уже решенный вопрос. В ближайшие часы форвард прилетит во французскую столицу для подписания контракта.

    Соглашение между аргентинцем и «ПСЖ» будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон. Годичная зарплата – 35 миллионов евро с учетом бонусов.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • В «ПСЖ» игрок может взять 30-й номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: -115

      Woodbreak 5 минут назад

      а в барсе сколько получал?

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      Рейтинг: +6283

      Fusballer > Woodbreak 2 минуты назад

      "Четырехлетнее соглашение, подписанное в 2017 году, предусматривает фиксированную премию в размере 138 миллионов евро за сезон. Еще 115 миллионов предусмотрены за продление контракта. 33-летний игрок уже обеспечил себе 92 процента бонусов, предусмотренных договором. В общей сложности с 2017 по 2021 год он заработал 555 237 619 евро."

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      Рейтинг: +342

      Октавиус 7 минут назад

      Помнится, поклонники Лео клеймили Роналду за уход в "чемпионат одной команды". Интересно, что скажут сейчас?)

      0
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      Рейтинг: +6283

      Fusballer > Октавиус 1 секунду назад

      Месси вынудили уйти. А так он сам не хотел. И за бесплатно бы сыграл, но нельзя.

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      Рейтинг: +13447

      KLIM777 14 минут назад

      все равно будет супер клуб на клык брать в лч.

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      Рейтинг: +891

      Frankfurt Am Main 15 минут назад

      А что так мало???

      0
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      Рейтинг: +1933

      Play 18 минут назад

      Если сделку всё-таки доведут до конца, интересно будет наблюдать после закрытия трансферного окна на всех ресурсах дифирамбы ПСЖ по поводу того, как круто они бесплатно подписали Вейналдума, Доннаруму, Рамоса и Месси, мол утритесь хейтеры, называвшие клуб денежным мешком. Только никто не скажет, что при этом у них у всех зарплата по 30 лямов, и каждому выписали подписной бонус примерно такого же размера.

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      Рейтинг: +6283

      Fusballer 24 минуты назад

      На нищенскую зарплату согласился. Лишь бы в Париже играть.

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