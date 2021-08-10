Журналист Романо: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов в год

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет игроком «ПСЖ».
По информации журналиста Фабрицио Романо, переход 34-летнего футболиста в парижский клуб – это уже решенный вопрос. В ближайшие часы форвард прилетит во французскую столицу для подписания контракта.
Соглашение между аргентинцем и «ПСЖ» будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон. Годичная зарплата – 35 миллионов евро с учетом бонусов.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- В «ПСЖ» игрок может взять 30-й номер.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо