Журналист Романо: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов в год

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет игроком «ПСЖ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, переход 34-летнего футболиста в парижский клуб – это уже решенный вопрос. В ближайшие часы форвард прилетит во французскую столицу для подписания контракта.

Соглашение между аргентинцем и «ПСЖ» будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон. Годичная зарплата – 35 миллионов евро с учетом бонусов.