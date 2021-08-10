Ткаченко: «Моуринью сказал: «I need bench-option for Kane». Он согласился на Дзюбу, но в итоге не взял»

Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшихся переходах российских игроков в клубы АПЛ.

«Чалов и «Кристал Пэлас» – было предложение. Аплодирую Гинеру за принятие решения не продавать игрока. И парня спас, и клуб спас. Да, предложение на 24 миллиона фунтов, но эти деньги тогда ушли бы на погашение процентной задолженности. А на балансе клуба был бы минус.

Но при этом у Феди не было бы ни одного шанса там заиграть, хоть мне он и очень нравится. С кем бы он там конкурировал? С Бентеке? Я очень люблю Чалова, но это очень было бы спорным решением – переехать в «Пэлас».

Дзюба и «Тоттенхэм»? Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу».

Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов», – сказал Ткаченко.