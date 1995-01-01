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    Ткаченко: «Моуринью сказал: «I need bench-option for Kane». Он согласился на Дзюбу, но в итоге не взял»

    Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшихся переходах российских игроков в клубы АПЛ.

    «Чалов и «Кристал Пэлас» – было предложение. Аплодирую Гинеру за принятие решения не продавать игрока. И парня спас, и клуб спас. Да, предложение на 24 миллиона фунтов, но эти деньги тогда ушли бы на погашение процентной задолженности. А на балансе клуба был бы минус.

    Но при этом у Феди не было бы ни одного шанса там заиграть, хоть мне он и очень нравится. С кем бы он там конкурировал? С Бентеке? Я очень люблю Чалова, но это очень было бы спорным решением – переехать в «Пэлас».

    Дзюба и «Тоттенхэм»? Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу».

    Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов», – сказал Ткаченко.

    • Дзюба не отметился результативными действиями в 3-х стартовых турах РПЛ.
    • Чалов также не забил ни одного гола и не сделал ни одного ассиста в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6068

      nik55 4 минуты назад

      Зенит малую доплату за деревянного предложил----вот бревно и не взяли

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      Рейтинг: +1108

      Стаz 33 минуты назад

      I need "log" in the box

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      Рейтинг: +3198

      Axe111 50 минут назад

      Да кому они нужны.....

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      Рейтинг: +9361

      NewLife 50 минут назад

      Попридержал базар, стыдно, наверное, раньше трещали, что Маур оборвал телефон по зюбе.

      0
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      Рейтинг: +4914

      Давид59 1 час назад

      И я "аплодирую" Гинеру. Чалова за 24 лимона не продал! Цирк с конями!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Play 1 час назад

      Типа Чалов играет сейчас нормально)))

      0
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      Рейтинг: +13827

      Garrincha58 1 час назад

      какой Дзюба какой Чалов вы посмотрите как они играют это же просто срамота да и раньше не лучше если бы не лимит то оба бы играли в командах на вылет или на стыковые матчи РПЛ

      0
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      Рейтинг: +6279

      Fusballer 1 час назад

      И хорошо, что Дзюба не перешёл в Тоттенхэм - был бы сейчас безтрофейным. А сейчас титулы и достижения ему гарантированы государством.

      2
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      Рейтинг: +1125

      R_a_i_n > Fusballer 57 минут назад

      Это называется приспособленец.

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      Рейтинг: +4011

      TOMSON 2 часа назад

      Конечно класс решение по Чалову. Зачем свои долги оплачивать? Они же не быдло население какое...

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