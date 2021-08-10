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  • Ткаченко: «Моуринью сказал: «I need bench-option for Kane». Он согласился на Дзюбу, но в итоге не взял»

Ткаченко: «Моуринью сказал: «I need bench-option for Kane». Он согласился на Дзюбу, но в итоге не взял»

10 августа 2021, 08:34
15

Агент Герман Ткаченко рассказал о несостоявшихся переходах российских игроков в клубы АПЛ.

«Чалов и «Кристал Пэлас» – было предложение. Аплодирую Гинеру за принятие решения не продавать игрока. И парня спас, и клуб спас. Да, предложение на 24 миллиона фунтов, но эти деньги тогда ушли бы на погашение процентной задолженности. А на балансе клуба был бы минус.

Но при этом у Феди не было бы ни одного шанса там заиграть, хоть мне он и очень нравится. С кем бы он там конкурировал? С Бентеке? Я очень люблю Чалова, но это очень было бы спорным решением – переехать в «Пэлас».

Дзюба и «Тоттенхэм»? Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу».

Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов», – сказал Ткаченко.

  • Дзюба не отметился результативными действиями в 3-х стартовых турах РПЛ.
  • Чалов также не забил ни одного гола и не сделал ни одного ассиста в 3 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Тоттенхэм Кристал Пэлас Дзюба Артем Чалов Федор Моуринью Жозе
Комментарии (15)
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Fusballer
1628575648
И хорошо, что Дзюба не перешёл в Тоттенхэм - был бы сейчас безтрофейным. А сейчас титулы и достижения ему гарантированы государством.
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Play
1628576689
Типа Чалов играет сейчас нормально)))
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Давид59
1628577624
И я "аплодирую" Гинеру. Чалова за 24 лимона не продал! Цирк с конями!
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NewLife
1628578622
Попридержал базар, стыдно, наверное, раньше трещали, что Маур оборвал телефон по зюбе.
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Стаz
1628579652
I need "log" in the box
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nik55
1628581372
Зенит малую доплату за деревянного предложил----вот бревно и не взяли
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ivany4
1628582307
Моуринью сказал: «I need bench-option for Kane». Он согласился на Дзюбу, но в итоге не взял. Зима оказалась теплой, дрова не пригодились.
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серега кашин
1628583808
дааа, чалов вообще не стоил тогда и 10 лямов, надо дураку гинеру отдавать его тогда, а сейчас он и нахрен никоми не нужен
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jek718875
1628589971
Почему МАУР отказался от ЗЮБЫ? потому что ЗЮБА поставил условие(зарплата не меньше чем у МЕССИ)
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Hektor 84
1628599592
Зачем Моуриньо в команде дрочер и пи зда бол?
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