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  • Витория – о матче с «Бенфикой»: «Нельзя сдаваться. «Спартак» даст бой»

Витория – о матче с «Бенфикой»: «Нельзя сдаваться. «Спартак» даст бой»

9 августа 2021, 20:19
30

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы в худшей позиции, но знаем, что сдаваться нельзя. Будем бороться, попытаемся добиться хорошего результата. Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально.

Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне все нравится в России. Будем верить, что все наладится.

«Бенфика» может использовать разные схемы – сыграть как в три защитника, так и в четыре. Мы готовы к обоим вариантам, готовы ответить сопернику. У нас нет много времени, чтобы переживать поражения. Завтра дадим бой», – сказал Витория.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Бенфика Спартак Витория Руй
Комментарии (30)
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Plyash
1628530658
Давайте,ребята,удачи вам в Лиссабоне.
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mamba9090909
1628530957
Удачи Спартаку, ноооо...........очень сложно будет отыграться ребята, очень.
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seth343
1628531441
Бой надо было давать в Москве.
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Plyash
1628532040
Как говорится,главное не победа,главное - участие.Удачи,Спартак.
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Taps
1628532635
Руй Витория, беги скорее на родину из этого сортира.
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oyabun
1628533029
Потестируйте хотя бы оборону, поставьте глухой "автобус". Хоть какая то польза от завтрашней игры будет.
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Solist345345
1628534719
Давайте будем честны, ну какой бой Спартак может дать Бенфике? Ну чес слово.
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alp
1628547280
считаю, что если спартак пропустит до 3-х голов - это будет уже успех.
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zigbert
1628578953
Хотелось бы увидеть Спартак готовым к борьбе. Даже проиграть можно по разному. Удачи!
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serglider
1628629581
Ну, что дали? Или как в том анекдоте: Ну, не шмогла я... не шмооогла...
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