Витория – о матче с «Бенфикой»: «Нельзя сдаваться. «Спартак» даст бой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы в худшей позиции, но знаем, что сдаваться нельзя. Будем бороться, попытаемся добиться хорошего результата. Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально.

Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне все нравится в России. Будем верить, что все наладится.

«Бенфика» может использовать разные схемы – сыграть как в три защитника, так и в четыре. Мы готовы к обоим вариантам, готовы ответить сопернику. У нас нет много времени, чтобы переживать поражения. Завтра дадим бой», – сказал Витория.