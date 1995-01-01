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    Витория – о матче с «Бенфикой»: «Нельзя сдаваться. «Спартак» даст бой»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Мы в худшей позиции, но знаем, что сдаваться нельзя. Будем бороться, попытаемся добиться хорошего результата. Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально.

    Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне все нравится в России. Будем верить, что все наладится.

    «Бенфика» может использовать разные схемы – сыграть как в три защитника, так и в четыре. Мы готовы к обоим вариантам, готовы ответить сопернику. У нас нет много времени, чтобы переживать поражения. Завтра дадим бой», – сказал Витория.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7435

      piligrim1986 4 минуты назад

      ага, или просто даст

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      Рейтинг: +10

      ksiushka.savenkova 4 минуты назад

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      Рейтинг: +2339

      seth343 7 минут назад

      Бой надо было давать в Москве.

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      Рейтинг: +1643

      Радио1000шумеров 8 минут назад

      Руй Витория: "Либо я прохожу Бенфику, либо меня лишают зарплаты и выкидывают нахрен" ( "Португальская ̶п̶л̶е̶н̶н̶и̶ц̶а̶ ̶ тренеришка", киносценарий...)

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      Рейтинг: +16293

      derrik2000 15 минут назад

      Лучше бы усиленно жевал, чем говорил.
      Иногда ЭТО полезнее для здоровья..

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      Рейтинг: +5368

      mamba9090909 15 минут назад

      Удачи Спартаку, ноооо...........очень сложно будет отыграться ребята, очень.

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      Рейтинг: +7117

      playsh 20 минут назад

      Давайте,ребята,удачи вам в Лиссабоне.

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      Рейтинг: +1434

      FROL001 36 минут назад

      Свиньи для Бенфики мальчики для битья. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1110

      R_a_i_n > FROL001 6 минут назад

      тебе опять в рот насрали что-ли??

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