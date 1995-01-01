«СЭ»: Промес и Мозес не сыграют с «Бенфикой». Они не прилетели в Лиссабон

Жаль конечно, что Бенфика не будет особо напрягаться. Хотелось бы чтоб спартачку под конец их выступления в ЛЧ пятерку-семерку наваляли по традиции)
Игроки «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес пропустят ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
По информации «СЭ», они не прилетели в Лиссабон вместе с командой. Сообщалось, что Промес и Мозес пропустят игру из-за травм.
- Игра состоится 10 августа.
- Начало – в 22:00 по Москве.
- В первом матче «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 2:0.