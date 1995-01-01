«СЭ»: Промес и Мозес не сыграют с «Бенфикой». Они не прилетели в Лиссабон

Игроки «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес пропустят ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

По информации «СЭ», они не прилетели в Лиссабон вместе с командой. Сообщалось, что Промес и Мозес пропустят игру из-за травм.