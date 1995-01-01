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    «СЭ»: Промес и Мозес не сыграют с «Бенфикой». Они не прилетели в Лиссабон

    Игроки «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес пропустят ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    По информации «СЭ», они не прилетели в Лиссабон вместе с командой. Сообщалось, что Промес и Мозес пропустят игру из-за травм.

    • Игра состоится 10 августа.
    • Начало – в 22:00 по Москве.
    • В первом матче «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии17
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      Рейтинг: +4516

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      Жаль конечно, что Бенфика не будет особо напрягаться. Хотелось бы чтоб спартачку под конец их выступления в ЛЧ пятерку-семерку наваляли по традиции)

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      Рейтинг: +7918

      Cleaner > Из Твери Леха 2 минуты назад

      Это еще не выступление в ЛЧ! Это пока что игры за право в этой Лиге Чемпионов сыграть.

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      Рейтинг: +12878

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 1 минуту назад

      Как бы я был рад , что бы тебе кто-нибудь навалял там в Твери !

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      Рейтинг: +10

      ksiushka.savenkova 4 минуты назад

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      Рейтинг: +16293

      derrik2000 16 минут назад

      Тут никомунакерненужное, одинокое и закомплексованное ховно ладагранта с соответствующим ником всё пытается высеры какие-то делать, ССуть которых всегда сводится к одному - "ВЕРНИТЕ КАРЬЕРКИНА!!!"
      Видать, компУтер - единственный друХ, посредством которого передаёт свои "мысли" на расстояние.
      Пожелаем ему удачи в обнимку с галоперидолом. ))

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      Рейтинг: +13814

      Garrincha58 56 минут назад

      можно было и не лететь только силы тратить и время

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      Рейтинг: +240

      I'll be back 1 час назад

      Зарема сказала, что игрокам, чьи фамилии заканчиваются на ес, в странах ЕС играть нельзя.

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      Рейтинг: +9459

      alex1951 1 час назад

      Мозесы ...прозесы......уёзосы.....говнюки говнистые ...
      Сколько спартаковские тузы за них отвалили?
      То то же....
      Так шо сколько мозесов-прозесов не корми,они белее не станут......

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      Рейтинг: +3330

      _Marqella_ 1 час назад

      Промес не тот, а Мозес потеря...Хотя о чём мы,шансов при любых раскладах нет ...вангую поросята пятёрку отхватят..

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      Рейтинг: +7918

      Cleaner > _Marqella_ 3 минуты назад

      Португалы не Сочи. Три забьют и остановятся. Не станут совсем Рую репутацию портить...

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      Рейтинг: +130

      Мортус 1 час назад

      Какрицо, в команде все игроки равны, но эти афроевропейцы гораздо ровнее. Это называется хамство по-русски. Найдётся ли в команде настоящий мужик, который объяснит суперстарам, кто они такие на самом деле.

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      Рейтинг: +1434

      FROL001 1 час назад

      Свиньям надо было всем составом не ехать. Технарь 0-3 это лучше чем 0-8. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1434

      FROL001 1 час назад

      Промяс это уже сбитый лётчик. Решили не позорится. Гыгыгы

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