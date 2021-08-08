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  • Зарема – об удалении телеграм-канала: «Пропала необходимость»

Зарема – об удалении телеграм-канала: «Пропала необходимость»

8 августа 2021, 15:45
28

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подтвердила, что удалит свой телеграм-канал.

«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», – сказала Салихова.

  • Ранее сообщалось, что Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна.
  • Сегодня фанаты «Спартака» обратились к совету директоров клуба и лично Федуну. Они попросили «немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
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GM
1628427064
Всех утомила?
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ivany4
1628427478
Результат достигнут. Осталось самая малость - наладить игру команды, и работу в клубе. А мне вот все-таки интересно, какую истинную цель преследовали при "разведении всероссийского срача"???
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Алехсбургер.
1628428493
"Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!"(с) Молорики фанаты Спартака.ПМС-фонтан заткнут. Ждём вас на выборах в сентябре. _____________ Прощайте.)))
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Мортус
1628428739
Господи, я болельщик Динамо московского. Но вот это тело просто уже. Уйди уже, жаба. Не травмируй людей.
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САДЫЧОК
1628430540
Всё просто . Федун хочет полностью взять под контроль Спартак-но у него не получается.Вот , он и придумал свои мысли излагать , через Зарему.Согласен , с предыдущими ораторами-гнать эту парочку из Спартака !
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Снег
1628430983
Cпартачи! Над вами целый век вся футбольная Россия ржать будет! Устраняйте оплошность клуба самыми кардинальными мерами! (вы же допустили этот срам и позор в Юбилей клуба!).
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vladimir-7
1628431557
Бомбардир, видимо вам нечего писать о футболе, что вы уткнулись в фонтан извержений какой-то нездоровой и пошлой бабёнки
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Decorhome
1628435622
Зарема затмила свои присутствием переход Месси)))
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Roma56
1628438704
Как же эта семейка уже ***********
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Solist345345
1628440666
Ко всему уже привыкли. Одно обидно, что всё это происходит в столетний юбилей клуба. Есть ощущение, что начудят в этом сезоне не по-детски.
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