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    Зарема – об удалении телеграм-канала: «Пропала необходимость»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подтвердила, что удалит свой телеграм-канал.

    «Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», – сказала Салихова.

    • Ранее сообщалось, что Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна.
    • Сегодня фанаты «Спартака» обратились к совету директоров клуба и лично Федуну. Они попросили «немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1345

      GM 4 минуты назад

      Всех утомила?

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