Зарема – об удалении телеграм-канала: «Пропала необходимость»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подтвердила, что удалит свой телеграм-канал.
«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», – сказала Салихова.
- Ранее сообщалось, что Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна.
- Сегодня фанаты «Спартака» обратились к совету директоров клуба и лично Федуну. Они попросили «немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой».
Источник: «Чемпионат»