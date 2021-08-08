Зарема – об удалении телеграм-канала: «Пропала необходимость»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подтвердила, что удалит свой телеграм-канал.

«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», – сказала Салихова.