Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Baza: Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ограничила доступ к своему телеграм-каналу.

    Теперь он недоступен для новых пользователей, а под его записями нельзя оставлять комментарии.

    Как пишет Baza, Зарема в ближайшее время удалит канал. Об этом ее попросил Федун.

    • Сегодня фанаты «Спартака» обратились к совету директоров клуба и лично Федуну.
    • Они попросили «немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:05
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8693

      ivany4 1 минуту назад

      "Базе" сложно верить. Но если это так, то Федун зря это делает. Дальше может быть только хуже. С террористами не разговаривают языком уступок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3590

      Semenycch 12 минут назад

      Дура, не удаляй, без тебя не так смешно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      сутулая собака и лисы 14 минут назад

      а посты Заремы как-то связаны с 3 поражениями из 4 матчей?

      по поводу болельщиков Спартака, я бы в суд подал, публичные оскорбления при том в виде спланированной акции.
      запретить посещение матчей и пусть объяснят, чем мешали им посты Заремы и почему она шлюха.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4650

      Ганнибал Лектор 15 минут назад

      Это, конечно же, самая главная проблема клуба. Все остальное - сущая ерунда. Три подряд поражения из-за ТГ-кАнала Заремы. А Кубок пари-канделачТВ - заслуга команды и её тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6260

      Fusballer 18 минут назад

      Ну всё, кирдык Бенфике!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15933

      JTherry 34 минуты назад

      и просьба Федуна была по просьбе верхних фейсов-болел Спартака... а было бы совсем хорошо, если бы Федун закрыл Зареме доступ к клубу, варежки пусть с Адрианой Соболеву вяжет... и никакого "сексизма к ней"...) сложность удаления канала - в количестве подписчиков на канал (порядка 52 тысяч)...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Бенедиктус 35 минут назад

      Если у Спартака и теперь будут проблемы с игрой, кого назначим виноватым в этом? Предлагаю уборщицу, полы плохо моет, поэтому у команды игры нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7432

      piligrim1986 37 минут назад

      какой же позор...игры у команды нет и нет перспектив на ее построение, а обсуждают подобную шляпу....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3194

      Axe111 42 минуты назад

      ГЕНИАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ИНФА!!!!!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88202
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru