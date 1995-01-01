Baza: Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ограничила доступ к своему телеграм-каналу.

Теперь он недоступен для новых пользователей, а под его записями нельзя оставлять комментарии.

Как пишет Baza, Зарема в ближайшее время удалит канал. Об этом ее попросил Федун.