Лапорта: «Месси перейдет в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил трансфер форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Он пополнит французов в статусе свободного агента.
«Месси перейдет в «ПСЖ». Несмотря на мое желание, он не останется в «Барселоне». Я сделал все возможное, чтобы игрок остался», – заверил Лапорта.
- «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
- «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Месси выбрал себе 19-й игровой номер.
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Источник: Tuttomercatoweb