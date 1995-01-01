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    Лапорта: «Месси перейдет в «ПСЖ»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил трансфер форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Он пополнит французов в статусе свободного агента.

    «Месси перейдет в «ПСЖ». Несмотря на мое желание, он не останется в «Барселоне». Я сделал все возможное, чтобы игрок остался», – заверил Лапорта.

    • «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
    • «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
    • Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

    Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»

    Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

    Тренер «Бреста» Тер-Закарян: «Месси меня возбуждает. Будет событием, если мы привлечем его в дерьмовую Лигу 1»

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Derzkiy1 45 минут назад

      Сраный фарм клуб… Лучше бы в МС перешёл там хотя бы чемпионат топ! Чемпионат чуть лучше рпл

      0
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      Рейтинг: +13789

      Garrincha58 2 часа назад

      интересно что он сделал чтобы Лео остался

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