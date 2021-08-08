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Лапорта: «Месси перейдет в «ПСЖ»

8 августа 2021, 09:46
4

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил трансфер форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Он пополнит французов в статусе свободного агента.

«Месси перейдет в «ПСЖ». Несмотря на мое желание, он не останется в «Барселоне». Я сделал все возможное, чтобы игрок остался», – заверил Лапорта.

  • «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
  • «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
  • Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»

Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

Тренер «Бреста» Тер-Закарян: «Месси меня возбуждает. Будет событием, если мы привлечем его в дерьмовую Лигу 1»

Источник: Tuttomercatoweb
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель
Комментарии (4)
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Garrincha58
1628405496
интересно что он сделал чтобы Лео остался
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Derzkiy1
1628411259
Сраный фарм клуб… Лучше бы в МС перешёл там хотя бы чемпионат топ! Чемпионат чуть лучше рпл
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Tempos
1628432299
Спасибо за шоу дон Лапорта) не знаю, Месси сам в курсе или нет, но ты сделал все, чтоб избавиться от него (возможно временно)... прагматичный управляющий и опытный юрист... и время удачное - у Месси уже кубок со сборной, настрой на высоте... стратегически Лапорта поступил правильно, чтоб поднимать команду с колен, надо избавляться от балласта, но на этот раз от большого балласта, глыбы, золотого руна, кому как удобно, коим является Месси... иначе построить новое Лапорте не удастся вообще...через подобное он уже проходил в 2003-2004 и 2008-2009 годах... но к Месси отношение действительно особое... возможно вернется он в Барсу через пару лет "свободным", также как и уходил, доиграть последний год в Европе в родном клубе...но уже в другую Барсу... а если ПСЖ за эти пару лет выиграет ЛЧ, то и Месси будет другим...
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