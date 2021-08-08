Лапорта: «Месси перейдет в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил трансфер форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Он пополнит французов в статусе свободного агента.

«Месси перейдет в «ПСЖ». Несмотря на мое желание, он не останется в «Барселоне». Я сделал все возможное, чтобы игрок остался», – заверил Лапорта.

«ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.

«ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

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