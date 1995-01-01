Журналист Мейнард: Месси будет выступать за «ПСЖ» под 19-м номером

Стало известно, под каким номером Лионель Месси будет играть за «ПСЖ» в случае перехода.

По информации журналиста Жюльена Мейнарда, аргентинец выберет цифру «19».

Ранее сообщалось, что нападающий отказался забирать «десятку» у Неймара.