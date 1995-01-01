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    Журналист Мейнард: Месси будет выступать за «ПСЖ» под 19-м номером

    Стало известно, под каким номером Лионель Месси будет играть за «ПСЖ» в случае перехода.

    По информации журналиста Жюльена Мейнарда, аргентинец выберет цифру «19».

    Ранее сообщалось, что нападающий отказался забирать «десятку» у Неймара.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля форвард находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Жюльена Мейнарда

    Журналист TF1 и Téléfoot. Аудитория в твиттере - 32,2 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1500

      gor77 1 час назад

      В своё время Иван Саморано выступал под номером 9, но сделал это весьма забавно. Номер 9 был занят Рональдо(Бразилия), поэтому у него был такой "номер" 18, точнее 1+8!!!))))))) Так что, и Месси будет с номером 10 или 1+9. )))))) Математика! ))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19751

      vladimir-7 2 часа назад

      У Месси №19, ну новость ох...ная, теперь вся Европа может спать спокойно.

      1
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      Рейтинг: +50065

      portero 2 часа назад

      Деньги в кармане, как и желал. В чемпионате конечно поблистает Месси... но показателем станут игры в ЛЧ.

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