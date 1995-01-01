Журналист Мейнард: Месси будет выступать за «ПСЖ» под 19-м номером

В своё время Иван Саморано выступал под номером 9, но сделал это весьма забавно. Номер 9 был занят Рональдо(Бразилия), поэтому у него был такой "номер" 18, точнее 1+8!!!))))))) Так что, и Месси будет с номером 10 или 1+9. )))))) Математика! ))))))
Стало известно, под каким номером Лионель Месси будет играть за «ПСЖ» в случае перехода.
По информации журналиста Жюльена Мейнарда, аргентинец выберет цифру «19».
Ранее сообщалось, что нападающий отказался забирать «десятку» у Неймара.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля форвард находится в статусе свободного агента.
Источник: Твиттер Жюльена Мейнарда
Журналист TF1 и Téléfoot. Аудитория в твиттере - 32,2 тысячи подписчиков.