RMC Sport: Месси отказался забирать у Неймара десятый номер в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар пытается убедить Лионеля Месси присоединиться к французской команде.
По информации RMC Sport, бразилец предложил аргентинцу забрать у него десятый номер.
Месси отказался, поскольку не хочет отбирать игровой номер у своего друга.
- Футболисты вмести играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» продвинулся в переговорах с 34-летним нападающим.
- В четверг каталонский клуб объявил, что не сможет продлить контракт с Месси из-за потолка зарплат в Ла Лиге.
Источник: RMC Sport