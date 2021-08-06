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  • RMC Sport: Месси отказался забирать у Неймара десятый номер в «ПСЖ»

RMC Sport: Месси отказался забирать у Неймара десятый номер в «ПСЖ»

6 августа 2021, 16:38
5

Форвард «ПСЖ» Неймар пытается убедить Лионеля Месси присоединиться к французской команде.

По информации RMC Sport, бразилец предложил аргентинцу забрать у него десятый номер.

Месси отказался, поскольку не хочет отбирать игровой номер у своего друга.

  • Футболисты вмести играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
  • По информации журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» продвинулся в переговорах с 34-летним нападающим.
  • В четверг каталонский клуб объявил, что не сможет продлить контракт с Месси из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (5)
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jet andy
1628257881
Лео, только не ПСЖ.
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jek718875
1628262890
ЛЕО! дуй в СПАРТАК, ему 100!
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almanev
1628264417
В Ювентус
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portero
1628266511
Выбора у Месси нет, только ПСЖ или МЛС.... Раз хочет в Европе, то только ПСЖ....
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