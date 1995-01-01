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    RMC Sport: Месси отказался забирать у Неймара десятый номер в «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Неймар пытается убедить Лионеля Месси присоединиться к французской команде.

    По информации RMC Sport, бразилец предложил аргентинцу забрать у него десятый номер.

    Месси отказался, поскольку не хочет отбирать игровой номер у своего друга.

    • Футболисты вмести играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» продвинулся в переговорах с 34-летним нападающим.
    • В четверг каталонский клуб объявил, что не сможет продлить контракт с Месси из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +50052

      portero 26 минут назад

      Выбора у Месси нет, только ПСЖ или МЛС....
      Раз хочет в Европе, то только ПСЖ....

      1
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      Рейтинг: +1732

      almanev 1 час назад

      В Ювентус

      0
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    • ...
      Рейтинг: +142

      jek718875 1 час назад

      ЛЕО! дуй в СПАРТАК, ему 100!

      0
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      Рейтинг: +604

      jet andy 2 часа назад

      Лео, только не ПСЖ.

      2
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      Рейтинг: -684

      СуперПАВ9 > jet andy 2 часа назад

      Только не в зенит

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      Рейтинг: +523

      mama1991 > jet andy 2 часа назад

      согласен, надо в англию или италию однозначно.

      2
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      Рейтинг: +435

      Горкин Блеванов > jet andy 31 минуту назад

      Лео , только в Зенит ! быудем вмсте и5 Спартак !

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