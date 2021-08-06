RMC Sport: Месси отказался забирать у Неймара десятый номер в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар пытается убедить Лионеля Месси присоединиться к французской команде.

По информации RMC Sport, бразилец предложил аргентинцу забрать у него десятый номер.

Месси отказался, поскольку не хочет отбирать игровой номер у своего друга.