Журналист Романо: «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Месси

«ПСЖ» работает над подписанием бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб продвинулся в переговорах с 34-летним футболистом. Стороны обсуждают структуру сделки.
«Манчестер Сити», в свою очередь, не контактировал с аргентинцем. В таких обстоятельствах «ПСЖ» уверен, что трансфер состоится.
- Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо