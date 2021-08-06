Журналист Романо: «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Месси

«ПСЖ» работает над подписанием бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб продвинулся в переговорах с 34-летним футболистом. Стороны обсуждают структуру сделки.

«Манчестер Сити», в свою очередь, не контактировал с аргентинцем. В таких обстоятельствах «ПСЖ» уверен, что трансфер состоится.