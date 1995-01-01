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    Журналист Романо: «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Месси

    «ПСЖ» работает над подписанием бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб продвинулся в переговорах с 34-летним футболистом. Стороны обсуждают структуру сделки.

    «Манчестер Сити», в свою очередь, не контактировал с аргентинцем. В таких обстоятельствах «ПСЖ» уверен, что трансфер состоится.

    • Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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