⚡ Официально: Месси ушел из «Барселоны»

«Барселона» подтвердила прекращение сотрудничества с нападающим Лионелем Месси.
Клуб сообщил, что не сможет продлить контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых ограничений.
«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с регламентом Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.
В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.
«Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в официальном заявлении каталонцев.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.