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⚡ Официально: Месси ушел из «Барселоны»

5 августа 2021, 20:56
52

«Барселона» подтвердила прекращение сотрудничества с нападающим Лионелем Месси.

Клуб сообщил, что не сможет продлить контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых ограничений.

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с регламентом Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.

«Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в официальном заявлении каталонцев.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (52)
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Nikoo
1628186314
Ушла целая эпоха, эх жаль
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portero
1628186479
наверное так надо... вот такие деньги только в МЛС дадут...
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alp
1628186754
спецом не продлил контракт. В Зенит хочет...
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jek718875
1628187153
Где ЗАРЕМА? такой шанс один раз в жизни, СПАРТАКУ-100
Ответить
oyabun
1628187305
Английские клубы богатые - подберут потеряшку.
Ответить
Dr.Metal
1628187711
готовь варежку ПСЖ и МанСити, больше никто не заплатит, разве что Динамо московское гыыы
Ответить
житель СПб
1628188803
Ого! Ого! Стороны выражают сожаление.. Ха-ха-ха! Видимо, все уже забыли, что Месси хотел уйти еще в прошлом году. Штаб Барсы его число юридически прихватил на том, что о своем желании клуб он уведомил с опозданием - на за 2 месяца (или 3 - не помню), а "всего-лишь" за месяц. Чтобы не быть дисквалифицированным, Месси был вынужден контракт соблюдать и еще год чисто отработать. Надо сказать, сделал он это безукоризненно. Но - я уверен! - ничего не забыл. Поэтому Барса не получила ничего и - пролетает. Теперь - второе. Месси, конечно, деньги любит и уважает. Но он - мультимиллионер, он "не нуждается". Он может выбирать. И он выбрал - с нынешней Барсой ему не по пути. Клуб утратил почти все, что у него было... Так что теперь он бесплатно (!!) достанется какому-то именитому клубу (выстраивайтесь в очередь!) - или просто поедет домой - доигрывать в удовольствие. Во всяком случае, еще одна эпоха завершилась... Это - историческое футбольное событие.
Ответить
insider_retro
1628191307
Взаимных претензий накопилось больше, чем желания сотрудничать в новых реалиях... Один уступил, но недостаточно, а клуб посчитал, что пора вдохнуть прагматизма в финансы и свежих решений в команду... Лео не потеряется, да и Барса останется на Камп Ноу... Жизнь продолжается... Но уже по другому...
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JTherry
1628193844
представить такое расставание Барсы с Мессии было невозможно еще 3 года назад, но пандемия внесла коррективы в это "сотрудничество"... ну и кто первый - ПСЖ или МанСити?)
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zigbert
1628237095
Все таки жаль когда такой игрок, давший много славных побед Барселоне и ставший ее главным лидером на долгие года.
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