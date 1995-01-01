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    ⚡ Официально: Месси ушел из «Барселоны»

    «Барселона» подтвердила прекращение сотрудничества с нападающим Лионелем Месси.

    Клуб сообщил, что не сможет продлить контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых ограничений.

    «Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с регламентом Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

    В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.

    «Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в официальном заявлении каталонцев.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии30
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      Рейтинг: +780

      lysenkoff 44 секунды назад

      Недавно была фото с игроками псж?))) :D

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      Рейтинг: +3062

      neveldomha 9 минут назад

      Отличный ход. Поставить заранее невыполнимые условия перед клубом и на фоне этого по тихому слиться. Нечего было Месси играть в эти игры. Наверняка уже и предварительный контракт с ПСЖ подписан. Уходить надо красиво.

      0
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      Рейтинг: +509

      El_Chori 12 минут назад

      Куман красава! Надеюсь у него все получится и он станет новым Пепом)
      В любом случае для Барсы наконец-то наступает новая эпоха.
      Не удивлюсь, если они будут снова доминировать ближайшие несколько лет

      0
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      Рейтинг: +678

      qawzsexdr 20 минут назад

      Игра на публику

      0
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      Рейтинг: +8784

      житель СПб 31 минуту назад

      Ого! Ого! Стороны выражают сожаление.. Ха-ха-ха! Видимо, все уже забыли, что Месси хотел уйти еще в прошлом году. Штаб Барсы его число юридически прихватил на том, что о своем желании клуб он уведомил с опозданием - на за 2 месяца (или 3 - не помню), а "всего-лишь" за месяц. Чтобы не быть дисквалифицированным, Месси был вынужден контракт соблюдать и еще год чисто отработать. Надо сказать, сделал он это безукоризненно. Но - я уверен! - ничего не забыл.
      Поэтому Барса не получила ничего и - пролетает.
      Теперь - второе. Месси, конечно, деньги любит и уважает. Но он - мультимиллионер, он "не нуждается". Он может выбирать. И он выбрал - с нынешней Барсой ему не по пути. Клуб утратил почти все, что у него было...
      Так что теперь он бесплатно (!!) достанется какому-то именитому клубу (выстраивайтесь в очередь!) - или просто поедет домой - доигрывать в удовольствие. Во всяком случае, еще одна эпоха завершилась... Это - историческое футбольное событие.

      2
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      Рейтинг: +946

      САНЁК17 38 минут назад

      Эх,Месси забирай с собой динарку,он тебе пригодится,вмести пойдёте на север:)

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      Рейтинг: +7274

      "supermax" 41 минуту назад

      Барса освобожденная... Интересненько

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      Рейтинг: +470

      Hala Madrid 42 минуты назад

      Как-то неожиданно совсем

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      Рейтинг: +284

      vek410 45 минут назад

      пиз9ос там у псж состав вырисовывается

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      Рейтинг: +356

      сутулая собака и лисы 46 минут назад

      Барселона не является супер-грандом мирового футбола, но из кожи вон лезла и пыталась из себя корчить его.

      да, она вырастила прекрасное поколение под предводителем отличного тренера (я про Хави, Иньесту и Гвардиолу), но после ухода целой эпохи, она слишком привыкла к хорошему и стала очень нерасточительно добиваться результатов.

      а Месси молодец, получил свои 555 лямов и свалил в закат.
      гнилёнышь ценит деньги и не мне его за это винить.

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