⚡ Официально: Месси ушел из «Барселоны»

«Барселона» подтвердила прекращение сотрудничества с нападающим Лионелем Месси.

Клуб сообщил, что не сможет продлить контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых ограничений.

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с регламентом Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.

«Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в официальном заявлении каталонцев.