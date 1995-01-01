Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

    «К сожалению, у нас настолько ужасное финансовое прошлое, что на зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что мы не можем действовать гибко.

    Ситуация хуже, чем та, о которой нам говорили и на которую мы рассчитывали на основании официальных данных.

    Наш долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен. Он хотел остаться.

    В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что мы становимся должниками на полвека.

    Клуб выше игроков, тренеров и директоров», – сказал Лапорта.

    • Ранее сообщалось, что переговоры с Месси ведет «ПСЖ».
    • По информации RAC1, «Барселона» еще может продлить контракт с Месси.
    • Месси – воспитанник «Барсы».

    Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гильерма Балаге

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1277

      Maxi_7 1 час назад

      "В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что мы становимся должниками на полвека." - ключевая строчка всего интервью... дальше думайте сами...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21106

      bset 2 часа назад

      Эх, похоже великая Барселона обанкротится. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Надеюсь, весь футбол существенно сократит расходы на трансферы и на зарплаты футболистам. Средние игроки за 100+ млн евро и ЗП по 20+ млн евро в год - это за гранью.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Dgad > bset 2 часа назад

      До таких денежных мешков как Сити и ПСЖ было все более менее нормально, платили конечно много, но за суперзвезд. Сейчас же Грилиша за 117 лямов покупают...жесть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +360

      сутулая собака и лисы > Dgad 2 часа назад

      на АПЛ даже не смотри, эта лига в два раза богаче Ла Лиги и Серии А.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88141
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67095
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru