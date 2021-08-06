Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

«К сожалению, у нас настолько ужасное финансовое прошлое, что на зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что мы не можем действовать гибко.

Ситуация хуже, чем та, о которой нам говорили и на которую мы рассчитывали на основании официальных данных.

Наш долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен. Он хотел остаться.

В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что мы становимся должниками на полвека.

Клуб выше игроков, тренеров и директоров», – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что переговоры с Месси ведет «ПСЖ».

По информации RAC1, «Барселона» еще может продлить контракт с Месси.

Месси – воспитанник «Барсы».

Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»