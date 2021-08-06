RAC1: «Барселона» еще может продлить контракт с Месси

Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» после 18 лет в клубе.

Однако, сообщает RAC1, в «Барселоне» не исключают, что им удастся заключить новый контракт с Месси. Клуб и игрок хотели бы продлить соглашение, но пока не могут сделать это из-за финансовых ограничений Примеры.

В «Барселоне» ситуацию считают тяжелой, но рассчитывают, что клуб сможет найти выход.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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