RAC1: «Барселона» еще может продлить контракт с Месси

Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» после 18 лет в клубе.
Однако, сообщает RAC1, в «Барселоне» не исключают, что им удастся заключить новый контракт с Месси. Клуб и игрок хотели бы продлить соглашение, но пока не могут сделать это из-за финансовых ограничений Примеры.
В «Барселоне» ситуацию считают тяжелой, но рассчитывают, что клуб сможет найти выход.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»
Источник: RAC1
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