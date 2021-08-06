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    RAC1: «Барселона» еще может продлить контракт с Месси

    Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» после 18 лет в клубе.

    Однако, сообщает RAC1, в «Барселоне» не исключают, что им удастся заключить новый контракт с Месси. Клуб и игрок хотели бы продлить соглашение, но пока не могут сделать это из-за финансовых ограничений Примеры.

    В «Барселоне» ситуацию считают тяжелой, но рассчитывают, что клуб сможет найти выход.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны более 319 тысяч человек.

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии9
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      Рейтинг: +260

      trudovik 31 минуту назад

      В Рашке сделали бы просто) Всем бы заявили, что игрок согласился играть бесплатно и поставили бы символическую сумму 100$. А нормально платили бы в черную)))))

      0
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      Рейтинг: +21103

      bset 47 минут назад

      Сейчас перейдет в ПСЖ и Неймар снова будет в тени Месси

      0
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      Рейтинг: +13774

      Garrincha58 1 час назад

      да пофиг на этого космонавта у нас в РПЛ свои проблемы и вот их надо решать чем быстрее тем лучше пока нас вообще в рейтинге УЕФА не обошли чемпионаты СНГ скоро уже и Шотландия догонит и перегонит когда такое было??? ужас

      0
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      Рейтинг: +7108

      playsh 1 час назад

      Дай то бог,что бы всё получилось на радость всем нам.Когда ещё появится игрок такого уровня,как Месси,никто не знает...

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      Рейтинг: +1277

      Maxi_7 1 час назад

      Да все будет хорошо, это давление Барсы на примеру, дабы та либо расторгла, либо пересмотрела условия заключения контракта с инвестиционным фондом на более выгодных для грандов условиях... как только все уладят, Месси чудесным образом в тысячный раз вернется...))

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      Рейтинг: +167

      Solist345345 2 часа назад

      Не пойму, какие именно финансовые ограничения в Примере не позволяют подписать новый договор, если согласны обе стороны?

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      Рейтинг: +3263

      Snek > Solist345345 1 час назад

      Потолок зарплат. Они не могут платить игрокам больше 80-ти % от своего дохода, а они платят 110%, даже без Месси.

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      Рейтинг: +1277

      Maxi_7 > Solist345345 1 час назад

      Это давление на примеру которая заключила контракт с инвестиционным фондом, согласно которому этот фонд будет получать часть прибыли от телеправ, иначе говоря теперь клубы должны будут делиться еще и с ними, что в долгосрочной перспективе будет приносить убытки грандам... Реал уже подал в суд на примеру, Барселона решила надавить таким вот "уходом" Месси...

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      Рейтинг: +12650

      Cules2013 > Solist345345 1 час назад

      ну вы прямо в танке) об этом же на каждом углу пишут уже полгода)))
      В Ла Лиге есть ФФП, который определяет сколько заработанных денег в % доле можно потратить. Внимание, ЗАРАБОТАННЫХ!
      Так вот. Исходя из текущих доходов Барсы, которые за последние годы стремительно падают (и дело далеко не в короне, а больше в том, что Бартомеу просрал весь наш бюджет и оставил клуб в руинах), на зарплату Барса может потратить на всю команду где-то 160 млн. При том, что в прошлом году зарплатный фонд был 380 млн. Фига се нужно урезать расходы прямо на ходу за пару месяцев?
      Так вот. На данный момент, Барселона не может свести расходы до этих 160 млн, поэтому Ла Лига запретила клубу регистрировать любых новых игроков. Хоть Месси, хоть не Месси.
      Многие пишут, а что если Месси согласиться играть бесплатно? Даже, если такая фантастика станет реальностью, всё равно мы не впишемся в 160 млн. Т.е. балласт в лице Умтити, Пьянича и Ко должен уходить в любом случае. Без вариантов. И даже так может не хватить денег на контракт Лео.
      Лукомский считает, что Лапорта блефует и шантажирует главу Лиги Тебаса, чтобы им разрешили подписать Месси в порядке исключения, иначе он уйдёт. Всё равно Барса, как ни крути, не сможет вписаться в правила.

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