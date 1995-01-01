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    Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удивлен решением каталонского клуба не продлевать с ним контракт.

    По информации Sport.es, аргентинец ожидал, что он просто поставит подпись под новым контрактом и уже сегодня приступит к тренировкам с командой. Он не вел переговоры с другими клубами, потому что был уверен в продлении контракта.

    Отец Лионеля Хорхе Месси, приехавший вчера в клубный офис, также был уверен, что будет подписан новый контракт. Однако, президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил ему, что клуб не может зарегистрировать игрока.

    После этого сторона футболиста сообщила, что Месси готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться. В «Барселоне» ответили, что клуб не сможет обойти потолок зарплат даже в этом случае.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +50002

      portero 51 минуту назад

      Еще на пол процента, без цифер, это пустозвонство. А эти циферки знает только ограниченный круг людей.
      Наверное это правильное решение, надо создавать новую команду!

      1
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      Рейтинг: +1277

      Maxi_7 1 час назад

      Видать Месси не сообщили про всю эту махинацию с давлением на примеру чтобы все выглядело как можно натуральнее и Месси реально грустил а не просто делал вид...)

      0
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      Рейтинг: +13774

      Garrincha58 2 часа назад

      Барса теперь превратится в середняк Ла Лиги особенно с таким тренером и с Депаем, вот поржём с Уткиным он любит это дело

      0
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      Рейтинг: +7780

      Cleaner > Garrincha58 1 час назад

      Барселона и без Месси ОСТАНЕТСЯ Барселоной! А для "поржать" есть клуб с названием Спартак!

      3
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      Рейтинг: +7108

      playsh 2 часа назад

      Глупое и непонятное решение Барселоны.Понятно дело,что как игрок,он близок к финишу.Но ведь с его колоссальным опытом и авторитетом он принесёт пользы команде однозначно.Ясень пень,что футбол в жизни Месси навсегда,и в роли директора,тренера,админа или работой с детьми,неважно - он привлечёт массу талантливых пацанов на пользу команде.Это дорогого стоит - в команде будет работать легенда!Такую футбольную глыбу ну просто нельзя так вот глупо потерять.

      0
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      Рейтинг: +7780

      Cleaner > playsh 1 час назад

      Почему нельзя то? Можно! Незаменимых людей нет. Еще Сталин об этом говорил.

      0
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      Рейтинг: +4899

      Давид59 2 часа назад

      Думаю, там конфликт. Месси - торговая марка. Болельщики и рекламодатели платят не за физические кондиции Месси.

      1
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      Рейтинг: +3263

      Snek 2 часа назад

      Мне казалось Бартоломеу кретин, а нет, я ошибся...

      1
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      Рейтинг: +1151

      Muboraksho 2 часа назад

      Конфликт какой то у Лео с командными спонсорами?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7317

      Alekxei Z. 2 часа назад

      По хорошему, клубу давно пора уходить от Мессизависимости, надо развиваться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8799

      житель СПб 3 часа назад

      Ну если все так - то руководство Барсы еще подлее, чем можно было ожидать. Отомстило за прошлогодний демарш.

      2
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      Рейтинг: +7317

      Alekxei Z. > житель СПб 2 часа назад

      Непопулярное решение , но когда-то это должно было случиться. Клуб должен развиваться.
      Месси готов играть до 50-ти и что ?
      На чистых мячах, бегая трусцой и не участвуя в оборонительных действиях?
      Он гений , но его время в Барсе подошло к концу.

      1
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      Рейтинг: +1852

      ItalianFootball > Alekxei Z. 2 часа назад

      Там дело в бабле и отчетности о бабле, по игре его готовы были подписать.

      3
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      Рейтинг: +90

      БарселонаНавсегда > Alekxei Z. 2 часа назад

      На каких чистых мячах и трусцой? Да хоть бы он на кортах все матчи сидел, если столько голов и ассистов в сезоне выдает. Это барса его уровень не вывозит последние годы, а не он.
      Вон КР тоже из реала ушел, так команда прямо "зафеерила", так и феерит без него. Все так рады, что этого инвалида старого убрали, наконец-то другие игроки раскрылись, три года с ухода крища нет равных атаке Мадрида. Хорошо, что Месси ушел, теперь у реала опять достойный соперник будет в виде барсы!

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      Рейтинг: +7317

      Alekxei Z. > БарселонаНавсегда 35 минут назад

      Сколько надо в ЛЧ унизить , сколько тренеров сменить , чтобы понять с Месси Барса стоит на месте.
      В каждой ситуации на поле все ищут его, даже во вред игровой позиции, непререкаемый авторитет.
      Рядом с ним все комплексуют и не показывают свою лучшую игру.
      Такая же херня и с тренерами
      Его гениальность никто не оспаривает, но 34 года это возраст, для его кондиций.

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