Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удивлен решением каталонского клуба не продлевать с ним контракт.

По информации Sport.es, аргентинец ожидал, что он просто поставит подпись под новым контрактом и уже сегодня приступит к тренировкам с командой. Он не вел переговоры с другими клубами, потому что был уверен в продлении контракта.

Отец Лионеля Хорхе Месси, приехавший вчера в клубный офис, также был уверен, что будет подписан новый контракт. Однако, президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил ему, что клуб не может зарегистрировать игрока.

После этого сторона футболиста сообщила, что Месси готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться. В «Барселоне» ответили, что клуб не сможет обойти потолок зарплат даже в этом случае.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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