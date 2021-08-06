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  • Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

Sport.es: Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне»

6 августа 2021, 08:55
12

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удивлен решением каталонского клуба не продлевать с ним контракт.

По информации Sport.es, аргентинец ожидал, что он просто поставит подпись под новым контрактом и уже сегодня приступит к тренировкам с командой. Он не вел переговоры с другими клубами, потому что был уверен в продлении контракта.

Отец Лионеля Хорхе Месси, приехавший вчера в клубный офис, также был уверен, что будет подписан новый контракт. Однако, президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил ему, что клуб не может зарегистрировать игрока.

После этого сторона футболиста сообщила, что Месси готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться. В «Барселоне» ответили, что клуб не сможет обойти потолок зарплат даже в этом случае.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Ди Марцио: «ПСЖ» уже контактировал с Месси. Он хочет играть в одной команде с Неймаром

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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житель СПб
1628230768
Ну если все так - то руководство Барсы еще подлее, чем можно было ожидать. Отомстило за прошлогодний демарш.
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Muboraksho
1628231247
Конфликт какой то у Лео с командными спонсорами?
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Snek
1628231614
Мне казалось Бартоломеу кретин, а нет, я ошибся...
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Давид59
1628232475
Думаю, там конфликт. Месси - торговая марка. Болельщики и рекламодатели платят не за физические кондиции Месси.
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Plyash
1628233430
Глупое и непонятное решение Барселоны.Понятно дело,что как игрок,он близок к финишу.Но ведь с его колоссальным опытом и авторитетом он принесёт пользы команде однозначно.Ясень пень,что футбол в жизни Месси навсегда,и в роли директора,тренера,админа или работой с детьми,неважно - он привлечёт массу талантливых пацанов на пользу команде.Это дорогого стоит - в команде будет работать легенда!Такую футбольную глыбу ну просто нельзя так вот глупо потерять.
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Garrincha58
1628233646
Барса теперь превратится в середняк Ла Лиги особенно с таким тренером и с Депаем, вот поржём с Уткиным он любит это дело
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Maxi_7
1628235056
Видать Месси не сообщили про всю эту махинацию с давлением на примеру чтобы все выглядело как можно натуральнее и Месси реально грустил а не просто делал вид...)
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portero
1628238488
Еще на пол процента, без цифер, это пустозвонство. А эти циферки знает только ограниченный круг людей. Наверное это правильное решение, надо создавать новую команду!
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Бухбух
1628242753
Мог бы годик и бесплатно побегать за Барсу, особенно если учесть то, сколько он заработал за 18 лет.
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