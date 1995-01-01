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    Ди Марцио: «ПСЖ» уже контактировал с Месси. Он хочет играть в одной команде с Неймаром

    «ПСЖ» хочет подписать контракт с нападающим Лионелю Месси. Вчера стало известно об его окончательном уходе из «Барселоны».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб уже начал контактировать с игроком, и в ближайшее время намерен перейти к более активной фазе переговоров.

    Отмечается, что Месси может сделать выбор в пользу «ПСЖ» из-за амбициозности проекта. Аргентинец также хочет поиграть в одной команде с Неймаром.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +50002

      portero 2 часа назад

      Да заберите вы его, посмотрим как в другой команде будет играть....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7317

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Здорово , Неймар - Месси и остальные 9-ть "таскают пианино".
      Клуб и с молодым Мбаппе ничего выиграть не может, а тут "гениальный пешеход".
      Не понятно ради чего ? Бизнес ? Так в майках Месси вся планета ходит , на чём затраты отбивать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6870

      Старикан 3 часа назад

      Всё хорошо, вот только французский чемпионат всё-таки мне кажется не уровень Лео...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13389

      KLIM777 4 часа назад

      Круто! Теперь Ланс будут громить не со счетом 4-0, а со счетом 5-0)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11090

      DeStar > KLIM777 52 минуты назад

      зато может чемп возьмут, или суперкубок местный)))

      0
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      Рейтинг: +13389

      KLIM777 > DeStar 8 минут назад

      Суперкубок в этом году пролете) А вот за тройку побороться можно)

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