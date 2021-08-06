Ди Марцио: «ПСЖ» уже контактировал с Месси. Он хочет играть в одной команде с Неймаром

«ПСЖ» хочет подписать контракт с нападающим Лионелю Месси. Вчера стало известно об его окончательном уходе из «Барселоны».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб уже начал контактировать с игроком, и в ближайшее время намерен перейти к более активной фазе переговоров.
Отмечается, что Месси может сделать выбор в пользу «ПСЖ» из-за амбициозности проекта. Аргентинец также хочет поиграть в одной команде с Неймаром.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио