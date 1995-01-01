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    «ПСЖ» собирается презентовать Месси во вторник на Эйфелевой башне

    Стали известны детали презентации Лионеля Месси в качестве игрока «ПСЖ».

    Мероприятие с участием аргентинца запланировано на вторник, 10 августа.

    По информации журналистки Вероники Брунати, парижский клуб намерен задействовать для представления новичка Эйфелеву башню.

    • «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
    • Месси выбрал себе 19-й игровой номер.
    • 34-летний футболист уже больше месяца находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Вероники Брунати

    Французская спортивная журналиста. Аудитория в твиттере - более 90 тысяч подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7112

      playsh 25 минут назад

      Придётся французский учить. А х.у.л.и. же?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13785

      Garrincha58 39 минут назад

      прыгнет с парашюта наверное

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2373

      swot1205 > Garrincha58 36 минут назад

      не, думаю ему удобнее будет с самой ее макушки дотронуться до верхушки полученной кучи денег

      3
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