«ПСЖ» собирается презентовать Месси во вторник на Эйфелевой башне

Стали известны детали презентации Лионеля Месси в качестве игрока «ПСЖ».
Мероприятие с участием аргентинца запланировано на вторник, 10 августа.
По информации журналистки Вероники Брунати, парижский клуб намерен задействовать для представления новичка Эйфелеву башню.
- «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Месси выбрал себе 19-й игровой номер.
- 34-летний футболист уже больше месяца находится в статусе свободного агента.
Источник: Твиттер Вероники Брунати
Французская спортивная журналиста. Аудитория в твиттере - более 90 тысяч подписчиков.