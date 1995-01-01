Журналист Скира: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов в год

Теперь ПСЖ точно ЛЧ не возьмёт, ибо Неймар с уходом Тухеля обленится, и перестанет ходить в оборону. Парижанам придется защищаться в 9м . . . Как же я счастлив, что Месси не приедет в Челси, это было бы конец эпохи Абрамовича
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, переход 34-летнего футболиста в парижский клуб – это уже решенный вопрос.
Аргентинец заключит контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.