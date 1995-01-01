Журналист Скира: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов в год

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, переход 34-летнего футболиста в парижский клуб – это уже решенный вопрос.

Аргентинец заключит контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.