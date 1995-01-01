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    Журналист Скира: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов в год

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает журналист Николо Скира.

    По его информации, переход 34-летнего футболиста в парижский клуб – это уже решенный вопрос.

    Аргентинец заключит контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

    • Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2131

      Аристократ Олжик 33 минуты назад

      Теперь ПСЖ точно ЛЧ не возьмёт, ибо Неймар с уходом Тухеля обленится, и перестанет ходить в оборону. Парижанам придется защищаться в 9м . . . Как же я счастлив, что Месси не приедет в Челси, это было бы конец эпохи Абрамовича

      0
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      Рейтинг: +3305

      FENIX-SL 2 часа назад

      если бы он был таким милым и скромным как себя показывает
      мог бы в 34 года в честь преданности клубу и зп себе ограничить
      все равно реклама ему покроет все
      да и денег на несколько поколений вперед

      не очень этот ваш месси
      он этих 50 уже не стоит..а будет зарабатывать их в год

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19751

      vladimir-7 2 часа назад

      Месси просто негодяй, отнял у Дзюбы мечту поиграть в ПСЖ за 50 млн. евро.

      2
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      Рейтинг: +866

      Frankfurt Am Main 3 часа назад

      У меня голова закружилась, 50 млн в год

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      jek718875 3 часа назад

      Вот это люди получают подумал ЗЮБА,прослезился и пошел спать

      4
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      ...
      Рейтинг: +7283

      "supermax" > jek718875 3 часа назад

      ну как спать...спать да не совсем

      2
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      Рейтинг: +45

      ilmars 4 часа назад

      рамос и месси в одной раздевалке.вот это поворот

      3
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      Рейтинг: +2131

      Аристократ Олжик > ilmars 37 минут назад

      Хрен с ним с Рамосом, он будет в одной раздевалке с Икарди . . . А Мауро и Ванда Нара напомнят и припомнят гному все обиды, за несостоявщуюся карьеру в сборной Аргентины . . .
      Надеюсь Мбаппе успеет свалить оттуда . . .

      0
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      Рейтинг: +45

      ilmars > Аристократ Олжик 4 минуты назад

      А, ну может быть, это тоже мощная интрига, повлияющая на атмосферу в команде. Но, при такой расстановке сил, Икарди может начать сезон где нибудь в другом месте....
      а Мбаппе безусловно, теперь уйдет...
      а вообще, это все, движение тектонических плит...распределения сил, влияния и больших заявлений на футбольных континентах

      0
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      Рейтинг: +13785

      Garrincha58 4 часа назад

      журналист это тебе Месси доложил сколько он будет получать??

      0
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      Рейтинг: +1860

      ItalianFootball > Garrincha58 3 часа назад

      Скира инсайдер достаточно надеждный.

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      Рейтинг: +26

      Tempos 4 часа назад

      Сейчас будут выполнять все капризы Месси...хотя все еще не ясно до конца, но у ПСЖ шансов больше... там есть знакомые и друзья... только вот неизвестно условия и срок контракта...возможно будет по схеме 1+1 вместо 2+1... и наверно условие (как у Иньесты), что против Барсы в официальных играх не будет играть...

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