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    «Рубин» может купить Зиньковского на замену Макарову

    «Рубин» занимается поиском нового флангового полузащитника, который заменит ушедшего в «Динамо» Дениса Макарова.

    По информации Transfermarkt, основная кандидатура для казанского клуба – Антон Зиньковский из «Крыльев Советов».

    В ближайшее время стороны начнут переговоры о переходе 25-летнего хавбека. Сумма сделки не превысит 2 миллионов евро.

    • Зиньковский выступает за «Крылья» с января 2019 года.
    • С тех пор он забил 13 голов и сделал 20 ассистов в 87 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря.

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +160

      Sancho010365 17 минут назад

      Хочу, чтобы Рубин после 4-го тура был первым с нулём пропущенных и 12 очков в корзине. Удачи, Казань!

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      Рейтинг: +668

      Kokmarov 54 минуты назад

      Зеньковский хорошее приобретение, но лучше б он в Самаре остался. Крылья симпатичная молодая команда, разыграется, наберется опыта, всем мало не покажется и игра у них есть и пацаны хорошие, играть хотят, а не таскать по полю пианино.

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      Рейтинг: +28725

      oyabun 55 минут назад

      Неравноценная замена.

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      Рейтинг: +160

      Sancho010365 2 часа назад

      Жаль родной Куйбышев, но хорошие новости валят сегодня! Если так, то отлично, рад за Слуцкого.

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