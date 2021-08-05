«Рубин» может купить Зиньковского на замену Макарову

«Рубин» занимается поиском нового флангового полузащитника, который заменит ушедшего в «Динамо» Дениса Макарова.
По информации Transfermarkt, основная кандидатура для казанского клуба – Антон Зиньковский из «Крыльев Советов».
В ближайшее время стороны начнут переговоры о переходе 25-летнего хавбека. Сумма сделки не превысит 2 миллионов евро.
- Зиньковский выступает за «Крылья» с января 2019 года.
- С тех пор он забил 13 голов и сделал 20 ассистов в 87 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря.
Источник: Transfermarkt