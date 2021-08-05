«Рубин» может купить Зиньковского на замену Макарову

«Рубин» занимается поиском нового флангового полузащитника, который заменит ушедшего в «Динамо» Дениса Макарова.

По информации Transfermarkt, основная кандидатура для казанского клуба – Антон Зиньковский из «Крыльев Советов».

В ближайшее время стороны начнут переговоры о переходе 25-летнего хавбека. Сумма сделки не превысит 2 миллионов евро.