«Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил свое решение уйти из клуба. Он также пообещал создать телеграм-канал, в котором уличит жену Леонида Федуна Зарему Салихову во лжи.

«В своем телеграм-канале я докажу, что те потоки негатива на меня напрасно вылиты, что все это не так. Я ни с кем не хочу воевать. Я просто покажу правду: как работала селекция. Все у нас есть, все кандидатуры, в том числе защитников. По кандидатурам опорника. Как подписывали Руя, что случилось потом. Многое могу рассказать.

Моя цель – не война. Цель – доказать, что все написанное про меня госпожой Салиховой, это наглая ложь.

Почему я решил уйти? Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать. Пока не уведомил никого о своем решении», – сказал Попов.

Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»