Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

«Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

4 августа 2021, 23:05
21

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил свое решение уйти из клуба. Он также пообещал создать телеграм-канал, в котором уличит жену Леонида Федуна Зарему Салихову во лжи.

«В своем телеграм-канале я докажу, что те потоки негатива на меня напрасно вылиты, что все это не так. Я ни с кем не хочу воевать. Я просто покажу правду: как работала селекция. Все у нас есть, все кандидатуры, в том числе защитников. По кандидатурам опорника. Как подписывали Руя, что случилось потом. Многое могу рассказать.

Моя цель – не война. Цель – доказать, что все написанное про меня госпожой Салиховой, это наглая ложь.

Почему я решил уйти? Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать. Пока не уведомил никого о своем решении», – сказал Попов.

Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

Источник: «РБ-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1628107896
В отличии от Федуна и его хабалки Попов разбирается в футболе и хотел избавиться наконец от забуревшего Джикии, но спецы типа Заремы не дали. Сегодняшняя игра это яркое доказательство правоты Попова.
Ответить
Taps
1628107919
Говнистая команда спартак и не надо там работать.
Ответить
Валерий2705
1628107945
Зарема - очередной позор Спартака. Обвивает клуб сплетнями, дрязгами и негативом. + У неё ещё и мания величия: "я и Тедеско - лучшее, что было в Спартаке" если бы не легла под Федуна, её бы в Спартаке и не было. И подарите ей селиконового тетеску, пусть молится на него.
Ответить
sерж
1628110346
гнилой клуб, как и фанаты
Ответить
вальтер79
1628111267
ну понеслось начинается новый сериал про спартак запасаемся попкорном)))))
Ответить
Andrew01
1628117010
Ну да, нужно было под ЛЧ состав усиливать, а он походу в телеге аккаунт создавал и разбирался как канал вести. Ни одного усиления, играли с Бенфикой составом, который в РПЛ еле тянет. Где обещанный правый защитник, или хотя бы список кандидатов?!?!? Еще пол нынешнего состава продать хотел, кем играли бы? из академии 17 летними? Понял, что накосячил и свалить решил.
Ответить
Niko
1628134843
Че удивляться, какой Федуну футбольный клуб, он с бабой со своей справиться не может. Ох уж эти российские управленцы собственники. Как своровать и не попасться знают, а вот что дальше с этим делать лицезреем на всех постах.
Ответить
vodomut
1628137299
эскортницу гнать вместе с сожителем!
Ответить
Дедуктор
1628137761
До каких пор Федрищенко со своей камарильей будет безобразничать в "Спартаке"? Обещал ведь, прощелыга, передать клуб болельщикам? Так, держи своё слово. Клюнул тебя с Салиховой "Орел" в жо..., так под этот повод и валите из клуба. Всей своей кодлой.
Ответить
Sviro
1628139552
Очередная б***ь разваливает очередную команду. Для неё это - очередной каприз.
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
1
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
Вчера, 14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+