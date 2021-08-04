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    «Цирк, в котором я не хочу участвовать». Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Зарему во лжи

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил свое решение уйти из клуба. Он также пообещал создать телеграм-канал, в котором уличит жену Леонида Федуна Зарему Салихову во лжи.

    «В своем телеграм-канале я докажу, что те потоки негатива на меня напрасно вылиты, что все это не так. Я ни с кем не хочу воевать. Я просто покажу правду: как работала селекция. Все у нас есть, все кандидатуры, в том числе защитников. По кандидатурам опорника. Как подписывали Руя, что случилось потом. Многое могу рассказать.

    Моя цель – не война. Цель – доказать, что все написанное про меня госпожой Салиховой, это наглая ложь.

    Почему я решил уйти? Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать. Пока не уведомил никого о своем решении», – сказал Попов.

    Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

    Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

    Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    04.08.2021 23:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +367

      вальтер79 1 час назад

      ну понеслось начинается новый сериал про спартак запасаемся попкорном)))))

      0
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      Рейтинг: +21169

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Этот скандал - ещё одно доказательство, что футбол Федуну не интересен и не нужен.

      0
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      Рейтинг: +810

      sерж 1 час назад

      гнилой клуб, как и фанаты

      0
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      Рейтинг: +7882

      САДЫЧОК 1 час назад

      Попов-единственный адекватный в руководстве клуба ! Он , давно говорит , чтобы выгнали Джикию-от него все беды Спартака !

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      Рейтинг: +615

      Сергей Свояк > САДЫЧОК 56 минут назад

      О как. Кто лучше?

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      Рейтинг: +2297

      Валерий2705 2 часа назад

      Зарема - очередной позор Спартака. Обвивает клуб сплетнями, дрязгами и негативом. + У неё ещё и мания величия: "я и Тедеско - лучшее, что было в Спартаке" если бы не легла под Федуна, её бы в Спартаке и не было. И подарите ей селиконового тетеску, пусть молится на него.

      5
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      Рейтинг: +762

      Taps 2 часа назад

      Говнистая команда спартак и не надо там работать.

      3
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      Рейтинг: +9262

      NewLife 2 часа назад

      В отличии от Федуна и его хабалки Попов разбирается в футболе и хотел избавиться наконец от забуревшего Джикии, но спецы типа Заремы не дали. Сегодняшняя игра это яркое доказательство правоты Попова.

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