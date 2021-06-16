Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что московский клуб мог возглавить тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

«О том, что Фонсека освободится летом, Франко (Камоцци – советник Федуна – прим. «Бомбардира») сказал ещe в декабре. В «Роме» очень специфичный менеджмент: мало кто выживает и работает вдолгую. К тому же, череда травм ключевых игроков сильно сказалась на результате.

По словам Франко, причина в португальском тренере по физической подготовке. Поэтому ещe в декабре мною было дано задание продлить Чепзановича, чтобы у клуба неважно при каком тренере был свой тренер по физподготовке.

К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко (фамилию не помню, не Трабукки!), при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллионов евро.

Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение зарплаты, уходя из «Шахтeра» в «Рому», с 3 миллионов на 2,2 миллиона евро чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказался от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год (сравните с Газизовым, который, наоборот, пытается нагнуть клуб)! К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона евро чистыми.

Но я для себя давно поняла, что в этом футбольном мире никому нельзя верить на слово. Поэтому через своих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен «Спартаку», и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал.

Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Если бы он разобрал игры, показав слабые стороны тренера, доказав, почему не подходит философия Паоло Фонсеки «Спартаку». Но нет. Лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам», – написала Салихова.