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  • Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

16 июня 2021, 17:45
28

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что московский клуб мог возглавить тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

«О том, что Фонсека освободится летом, Франко (Камоцци – советник Федуна – прим. «Бомбардира») сказал ещe в декабре. В «Роме» очень специфичный менеджмент: мало кто выживает и работает вдолгую. К тому же, череда травм ключевых игроков сильно сказалась на результате.

По словам Франко, причина в португальском тренере по физической подготовке. Поэтому ещe в декабре мною было дано задание продлить Чепзановича, чтобы у клуба неважно при каком тренере был свой тренер по физподготовке.

К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко (фамилию не помню, не Трабукки!), при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллионов евро.

Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение зарплаты, уходя из «Шахтeра» в «Рому», с 3 миллионов на 2,2 миллиона евро чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказался от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год (сравните с Газизовым, который, наоборот, пытается нагнуть клуб)! К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона евро чистыми.

Но я для себя давно поняла, что в этом футбольном мире никому нельзя верить на слово. Поэтому через своих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен «Спартаку», и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал.

Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Если бы он разобрал игры, показав слабые стороны тренера, доказав, почему не подходит философия Паоло Фонсеки «Спартаку». Но нет. Лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам», – написала Салихова.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Рома Попов Дмитрий Фонсека Паулу
Комментарии (28)
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Лфшт
1623855964
Кто нибудь заткнет эту шлюху позорную ?
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derrik2000
1623856257
В руководстве и ОКОЛОруководстве Спартака ЗАГОВОР!!! ))))))))))))))))
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_Marqella_
1623856382
Есть ощущение, что Зарема говорит правду...
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slavа0508
1623856926
Борщ варить и Федуна ублажать вот твоё призвание, надоел уже этот бабий трёп,,,,,
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aaaaahhhh
1623857803
вот же прорвало. пора бы остановиться.
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portero
1623858771
Всё прошло, такие вещи надо вовремя контролировать, зачем сейчас этот сор выносить? обида или месть, а может так мужу хочет помочь или он сам просит???
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ivany4
1623862152
При всех "спорных" финансовых вопросах и трансферах, начиная с 10 - 12 годов и по настоящее время, всплывает одна и та же фамилия - Попов. Пора уже решить этот вопрос раз и навсегда, и забыть о нем.
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paracetamol
1623870969
В свинарнике не поймешь, кто кому врет. Сейчас Попова выгонят, а окажется, что врала Зарема.
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ItalianFootball
1623922035
А что она делает кроме как балакает в телеге ? Ну и разглашает внутреннюю информацию клуба (о переговорах, ссоре с бывшими сотрудниками и вангования насчет 16-летнего Мбаппе).
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NewLife
1623931548
"Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым" Дурная баба, я считаю твое поведение не только неприемлемым, но и предательским по отношению к клубу. Выносить внутренние дрязги на публику - говорит о тебе, как о человеке и негодном руководителе. Попов - спортивный директор, он действует в пределах своих полномочий, и не должен спрашивать твоего согласия. Как знаем, совет директоров утвердил его выбор. А тебе надо заткнуться и больше не лезть в дела Спартака.
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