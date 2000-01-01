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    Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что московский клуб мог возглавить тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

    «О том, что Фонсека освободится летом, Франко (Камоцци – советник Федуна – прим. «Бомбардира») сказал ещe в декабре. В «Роме» очень специфичный менеджмент: мало кто выживает и работает вдолгую. К тому же, череда травм ключевых игроков сильно сказалась на результате.

    По словам Франко, причина в португальском тренере по физической подготовке. Поэтому ещe в декабре мною было дано задание продлить Чепзановича, чтобы у клуба неважно при каком тренере был свой тренер по физподготовке.

    К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко (фамилию не помню, не Трабукки!), при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллионов евро.

    Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение зарплаты, уходя из «Шахтeра» в «Рому», с 3 миллионов на 2,2 миллиона евро чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказался от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год (сравните с Газизовым, который, наоборот, пытается нагнуть клуб)! К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона евро чистыми.

    Но я для себя давно поняла, что в этом футбольном мире никому нельзя верить на слово. Поэтому через своих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен «Спартаку», и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал.

    Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Если бы он разобрал игры, показав слабые стороны тренера, доказав, почему не подходит философия Паоло Фонсеки «Спартаку». Но нет. Лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам», – написала Салихова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2809

      aaaaahhhh 13 минут назад

      вот же прорвало. пора бы остановиться.

      1
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      Рейтинг: +19964

      slavutiq70 28 минут назад

      Борщ варить и Федуна ублажать вот твоё призвание, надоел уже этот бабий трёп,,,,,

      0
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      Рейтинг: +3322

      Gek Dement 33 минуты назад

      43,2 процента налогов в РФ платится с зарплаты. Это 1260000 будет, если чистыми надо 3000000 получить. Так что он недалек от истины, касательно 4,5-5...

      0
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      Рейтинг: +3156

      _Marqella_ 37 минут назад

      Есть ощущение, что Зарема говорит правду...

      4
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      Рейтинг: +18401

      vladimir-7 > _Marqella_ 4 минуты назад

      В клубе воруют все, а Федун молчит, не ведая как его же партнеры
      объ****ают (крысятничают), а он не верит этому, поэтому Зарема
      и выкатывает это наружу. Федуну давно пора выгнать всех крыс,
      пасущихся в клубе.

      0
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      Рейтинг: +15175

      derrik2000 39 минут назад

      В руководстве и ОКОЛОруководстве Спартака ЗАГОВОР!!! ))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +19964

      slavutiq70 > derrik2000 11 минут назад

      Нездоровая обстановка однозначно,,,,

      0
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      Рейтинг: +15175

      derrik2000 > slavutiq70 1 минуту назад

      Просто бабло Федуна и Алекперова каждый САМ хочет "освоить", больше никого к этому увлелекательному процессу" не подпуская.
      Этой "простихосподи" стоило немалых сил, чтобы себя уломать и выйти за Федуна.
      Что, по любви вышла?
      Все всё прекрасно понимают.
      Теперь даже если через пару-тройку лет она помашет ручкой Федуну или он ей, найдя более молодую,"на булавки" она себе уже по сусекам наскребла.

      P.S. И НЕ ВЕРЮ Я во все эти "цитаты от Заремы" о футболе, которая якобы она сама сказала, предварительно хорошенько обдумав всё.
      Там наверняка за ней кто-то стоит и тексты подсовывает.

      0
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      Рейтинг: +5455

      порт 41 минуту назад

      В «Роме» очень специфичный менеджмент: мало кто выживает и работает вдолгую.
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      Ну прям как у вас.

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      Рейтинг: +416

      Лфшт 44 минуты назад

      Кто нибудь заткнет эту шлюху позорную ?

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      Рейтинг: +26783

      VVM1964 > Лфшт 8 минут назад

      Почаще в зеркало смотрись , товарищ .

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      Рейтинг: +100

      стоп кран 58 минут назад

      Эта Зарема всегда будет в футбольных кругах женой Федуна...Никогда не будет футбольным топ менеджером.

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