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    Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова пригрозила Дмитрию Попову и Антону Фетисову увольнением. Ей не нравится, что они пускают в публичное поле критику бывшего главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

    «[Есть] явное обесценивание ДТ (Доменико Тедеско – прим. «Бомбардира») во фразах о Зелимхане Бакаеве и о вратарях. Сколько ДТ провeл времени, разговаривая с Бакаевым, сколько раз ему давались шансы проявить себя на поле. Даже я разговаривала с Бакаевым и его отцом. Вам не стыдно?

    Возвысить нового тренера, закидывая говном предыдущего, с которым команда стала второй , – это такая новая пиар-стратегия? Слабенько, Антон, слабенько.

    ДТ и я – это лучшее, что было в «Спартаке» (помимо команды и болельщиков, конечно).

    P.S. РУ «Спартака», вам же было ясно от Леонида Арнольдовича доведено не бесить меня такими постами. Не буди лихо, пока оно тихо. Тренируется команда, все у них норм с новым тренером, сидите и радуйтесь, пока игры не начались. Я не могу понять: «Зачем?». И ещe больше не могу понять: «За что?».

    Наверно, за то, что привела в клуб Антона, и Диму вернула, чтобы привозил топовых бразильцев, а не тех, кого в Европе бесплатно не брали. Мы же вроде так договаривались? Помните, вас Леонид Арнольдович хотел в Бразилию на пару месяцев отправить за новым Алексом

    Так вот напоминаю. Фразой на пресс-конференции, что Йоррита Хендрикса привезли под нового тренера, выдали все свои мотивы. Зачем же тогда было меня просить переговорить с ДТ, чтобы он на пресс-конференции сказал, что хотел этого игрока и знает его ещe со времeн «Шальке»? Подленько…

    Вышли б сами и сказали: «Это покупка под будущего тренера!».

    Рекомендации: сидите смирно и фотографии счастливых игроков с тренером выставляйте. И молитесь, чтобы у Руя Витории и команды всe получилось. Новый тренер вовсе не виноват, что пришeл на «живое»и в том, что кроме него не было никаких кандидатов.

    Еще одна попытка накидать говна на ДТ – вылетите оба! Один уже *** [договорился] в этом направлении. Мерзко всe это!» – написала Салихова.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
    • Спортивный директор Дмитрий Попов вернулся в «Спартак» зимой.
    • Москвичи летом выступят в квалификации Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2673

      minaev23 34 секунды назад

      Вторая Бузова! Губера надо на неё натравить!

      0
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      Рейтинг: +2566

      Дедуктор 1 минуту назад

      Давно уже вам, неучам, разъяснял. Что нынешний Спартак это карманная игрушка клана Фердыщенко. Антинародная команда.
      А то, что дура Фердыщенко себя хозяйкой этого антинародного клуба почуяла, то что с того. Калигула своего коня, например, в Сенат выдвинул. Почему Фердыщенке свою дуру начальницей антинародного клуба не поставить? Хозяин. Вот, и поставил.

      1
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      Рейтинг: +7324

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Правильно она или (Федун от ее имени ) говорит !
      Можно смело и Нужно сейчас послать этих деятелей по дальше !

      0
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      Рейтинг: +48189

      portero 9 минут назад

      Она себя раскручивает или с одобрям мужа нагоняет страха на работничков, чтоб в тонусе были...

      1
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      Рейтинг: +66375

      insider_retro 9 минут назад

      Мадам с неопределённым статусом, имеет что сказать о нетленном и о репутации..:)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4859

      Fusballer 15 минут назад

      Что за п...ц происходит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3060

      general.lizyukov 15 минут назад

      Спартачи, я извиняюсь, но - она у вас реально такая ипанутая?! :О

      1
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      Рейтинг: +4007

      алдан2014 > general.lizyukov 11 минут назад

      В каком месте? В том что говорит правду? Просто ей бояться нечего. Подлецов и прохиндеев выводит на чистую воду

      4
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      Рейтинг: +430

      Лфшт 16 минут назад

      Тупая ты тварь. ТО что было лучшее в Спартаке было тогда, когда еще не родилась. Романцев, Титов, Аленичев. Дальше Каррера. Ты никто и звать тебя никак. Давалка черножопая

      1
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      ...
      Рейтинг: +4777

      sochi-2013 > Лфшт 12 минут назад

      Тымудакидебил, одним словом скотобаза! Оскорблять женщину и родителей- это верх ************!

      4
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      Рейтинг: +4007

      алдан2014 > Лфшт 10 минут назад

      Это ты никто. А она жена Федуна

      1
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      Рейтинг: +1064

      Хейтер Аларм > sochi-2013 4 минуты назад

      он называет вещи своими именами. А родителей он не оскорблял, не надо выдумывать

      0
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      Рейтинг: +7324

      САДЫЧОК > sochi-2013 3 минуты назад

      Присоединяюсь ! Пендаля , ему с носка !

      0
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      Рейтинг: -18

      чаппай 17 минут назад

      Апплодирую стоя!!!

      3
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      Рейтинг: +4007

      алдан2014 > чаппай 13 минут назад

      С этой дамой у Спартака просто обязано всё получиться. Присоединяюсь к аплодисментам. Повезло Арнольдычу с супругой

      5
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      Рейтинг: +12

      chezzz 17 минут назад

      ПМС - жесткая штука!) А вообще, сор то лучше из избы не выносить. Хочешь действовать - действуй. А это - очередной пиар себя любимой

      0
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      Рейтинг: +4777

      sochi-2013 > chezzz 5 минут назад

      Не она это начала. Именно Зарема и призывает работать, не не пиз.. пиариться за счет других. Тедеско мне не нравился (вернее его ужимки).
      На Востоке есть такая пословица: мёртвого льва может пнуть каждый ишак. Где были эти критиканы полгода назад?

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      Рейтинг: +366

      R_a_i_n > chezzz 1 минуту назад

      Какой нах сор?? Надо гнать этих пидоров всех из Спартака. Они только карманы свои набивали. Зарема, это единственный человек который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО переживает за Спартак, ане за бабло.

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