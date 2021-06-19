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  • Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

19 июня 2021, 18:32
69

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова пригрозила Дмитрию Попову и Антону Фетисову увольнением. Ей не нравится, что они пускают в публичное поле критику бывшего главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

«[Есть] явное обесценивание ДТ (Доменико Тедеско – прим. «Бомбардира») во фразах о Зелимхане Бакаеве и о вратарях. Сколько ДТ провeл времени, разговаривая с Бакаевым, сколько раз ему давались шансы проявить себя на поле. Даже я разговаривала с Бакаевым и его отцом. Вам не стыдно?

Возвысить нового тренера, закидывая говном предыдущего, с которым команда стала второй , – это такая новая пиар-стратегия? Слабенько, Антон, слабенько.

ДТ и я – это лучшее, что было в «Спартаке» (помимо команды и болельщиков, конечно).

P.S. РУ «Спартака», вам же было ясно от Леонида Арнольдовича доведено не бесить меня такими постами. Не буди лихо, пока оно тихо. Тренируется команда, все у них норм с новым тренером, сидите и радуйтесь, пока игры не начались. Я не могу понять: «Зачем?». И ещe больше не могу понять: «За что?».

Наверно, за то, что привела в клуб Антона, и Диму вернула, чтобы привозил топовых бразильцев, а не тех, кого в Европе бесплатно не брали. Мы же вроде так договаривались? Помните, вас Леонид Арнольдович хотел в Бразилию на пару месяцев отправить за новым Алексом

Так вот напоминаю. Фразой на пресс-конференции, что Йоррита Хендрикса привезли под нового тренера, выдали все свои мотивы. Зачем же тогда было меня просить переговорить с ДТ, чтобы он на пресс-конференции сказал, что хотел этого игрока и знает его ещe со времeн «Шальке»? Подленько…

Вышли б сами и сказали: «Это покупка под будущего тренера!».

Рекомендации: сидите смирно и фотографии счастливых игроков с тренером выставляйте. И молитесь, чтобы у Руя Витории и команды всe получилось. Новый тренер вовсе не виноват, что пришeл на «живое»и в том, что кроме него не было никаких кандидатов.

Еще одна попытка накидать говна на ДТ – вылетите оба! Один уже *** [договорился] в этом направлении. Мерзко всe это!» – написала Салихова.

  • Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
  • Спортивный директор Дмитрий Попов вернулся в «Спартак» зимой.
  • Москвичи летом выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико Попов Дмитрий
Комментарии (69)
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Сильвербой
1624117139
Зарема жжет!!!
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алдан2014
1624117186
Крутая деваха. Так ещё ни кто в нашем футболе правду-матку не гнул. Молодец дивчина
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insider_retro
1624117839
Мадам с неопределённым статусом, имеет что сказать о нетленном и о репутации..:)
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portero
1624117861
Она себя раскручивает или с одобрям мужа нагоняет страха на работничков, чтоб в тонусе были...
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deinego77@yandex.ru
1624118380
Вторая Бузова! Губера надо на неё натравить!
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Pupsspb
1624119016
Вот баба дает)))) Спартак чувствую будет в нежных руках не далекой девушки ....на горизонте ФНЛ
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Gek Dement
1624120426
Федуну пора бы ей рот уже заткнуть если честно.. Клуб берёт на работу функционеров, структурный подход, распределение функций между специалистами, большой спорт, профессиональный подход и все дела.. а если воспринимать всерьез то что пишет эта дама, складывается впечатление что перед нами любительская команда колхоза Красный партизан поссорилась с женой председателя этого колхоза. Может не самое удачное сравнение, но думаю смысл понятен.. Клуб не желаю обидеть, но её надо просто заткнуть и научить корректно общаться.
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Дедуктор
1624122427
На самом деле, эта фердыщенковская пассия конченая дура и банально непорядочный человек. Потому, хотя бы, что высказанные претензии Попову и Фетисову настолько серьезны, что нужно срочно ставить вопрос об их увольнении вследствие несоответствия и должностной нечистоплотности. А фразы "еще одна попытка" и "молитесь ..." это подтверждение, что озвучивает их не менее нечистоплотный человек. В общем, прогнил уже "наскрозь" Свинарник клана фердыщенковых.
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JTherry
1624123856
"РУ «Спартака», вам же было ясно от ЛА доведено не бесить меня такими постами..." ...блин, ну за что такое наказание клубу? "царица" решила показать свой нрав холопам, перейдя публично к угрозам, еще и при поддержке этого срача Федуном...(
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NewLife
1624129495
Только псих больница может спасти барышню от неминуемых жизненных проблем и освободить Спартак от этого позорного семейного подряда.
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