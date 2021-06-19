Зарема – Попову и Фетисову: «Еще одна попытка накидать говна на Тедеско – вылетите оба! Я и Тедеско – лучшее, что было в «Спартаке»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова пригрозила Дмитрию Попову и Антону Фетисову увольнением. Ей не нравится, что они пускают в публичное поле критику бывшего главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

«[Есть] явное обесценивание ДТ (Доменико Тедеско – прим. «Бомбардира») во фразах о Зелимхане Бакаеве и о вратарях. Сколько ДТ провeл времени, разговаривая с Бакаевым, сколько раз ему давались шансы проявить себя на поле. Даже я разговаривала с Бакаевым и его отцом. Вам не стыдно?

Возвысить нового тренера, закидывая говном предыдущего, с которым команда стала второй , – это такая новая пиар-стратегия? Слабенько, Антон, слабенько.

ДТ и я – это лучшее, что было в «Спартаке» (помимо команды и болельщиков, конечно).

P.S. РУ «Спартака», вам же было ясно от Леонида Арнольдовича доведено не бесить меня такими постами. Не буди лихо, пока оно тихо. Тренируется команда, все у них норм с новым тренером, сидите и радуйтесь, пока игры не начались. Я не могу понять: «Зачем?». И ещe больше не могу понять: «За что?».

Наверно, за то, что привела в клуб Антона, и Диму вернула, чтобы привозил топовых бразильцев, а не тех, кого в Европе бесплатно не брали. Мы же вроде так договаривались? Помните, вас Леонид Арнольдович хотел в Бразилию на пару месяцев отправить за новым Алексом…

Так вот напоминаю. Фразой на пресс-конференции, что Йоррита Хендрикса привезли под нового тренера, выдали все свои мотивы. Зачем же тогда было меня просить переговорить с ДТ, чтобы он на пресс-конференции сказал, что хотел этого игрока и знает его ещe со времeн «Шальке»? Подленько…

Вышли б сами и сказали: «Это покупка под будущего тренера!».

Рекомендации: сидите смирно и фотографии счастливых игроков с тренером выставляйте. И молитесь, чтобы у Руя Витории и команды всe получилось. Новый тренер вовсе не виноват, что пришeл на «живое»и в том, что кроме него не было никаких кандидатов.

Еще одна попытка накидать говна на ДТ – вылетите оба! Один уже *** [договорился] в этом направлении. Мерзко всe это!» – написала Салихова.