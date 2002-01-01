Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов планировал отпустить защитника Георгия Джикию. В ситуацию пришлось вмешаться жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    «В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Томаса Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось», – написала Салихова.

    • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года, брал чемпионство.
    • Контракт Джикии истекает через год.
    • Стороны ведут переговоры о продлении.

    Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6461

      Рубинище 27 минут назад

      Скорее всего-это правда. Иначе бы Попов уже опровергал. И скорее всего ему придётся уйти, когда на тебя жена генерала постоянно бочку катит, то дни твои сочтены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      Taps 28 минут назад

      Народной нефтью не захлебнулась, баба ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +518

      стоп кран > Taps 13 минут назад

      Это к Федуну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3919

      AtticusFinch 1 час назад

      Громко уйти?)) Ну конечно, Попов же не дурак, чтобы терять такой ценный кадр, как Зарема Салихова)))Или может она имела ввиду собрать вещи и громко уйти от Федуна?)))В это ещё можно поверить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11137

      ilichkadr 1 час назад

      Новый проект "Зарема" набирает обороты. "Отсебятина" Попова и "шокотерапия" Цорна даёт о себе знать, но не до такой степени, чтобы "громко" уйти из клуба!? Верится с трудом, что Зарема вообще приходила в клуб, разве что в своем телеграмм-анальном воображении.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      Снег 2 часа назад

      Бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь». 10 ярких цитат Петра I.... Спартачи, вы когда эту эскортницу своего главного уберёте, она же уже ЗАДОЛБАЛА!!!? А еврей-то, ваш, Фудун - дурак - такую ***** к себе приблизить...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +518

      стоп кран > Снег 1 час назад

      У этой модельки Плейбоя на первом месте хайп и пиар...Еще бы----- муж ей дал игрушку --- спортивный клуб Спартак со столетней историей. Другие миллиардеры дают своим молодым женам игрушку попроще --- салоны красоты или еще чо нить....А эта моделька всем другим моделькам нос утерла...Ведь Спартак ---это миллионы болел, а значит и аудитория поболее для хайпа и пиара модельки Плейбоя ....Тьфу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1785

      acor94 > стоп кран 42 минуты назад

      А это хорошо. Главное, чтоб теперь все модельки с папиками-миллиардерами захотели себе по футбольному клубу. Так и найдём спонсоров для российского футбола))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6461

      Рубинище > Снег 20 минут назад

      Наоборот круто сейчас и весело. Столько "пищи" для размышления от неё идёт. Да и любовь зла, такие стервочки умеют к себе привлечь, (мозг просто отключается). тем более когда совсем молодая была. тут как бы вообще без вопросов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +518

      стоп кран > acor94 11 минут назад

      Ну как бы здесь уже ---------сначала был папик-миллиардер с футбольным клубом, а потом уже моделька.
      А так то я за-------за то, чтобы модельки , поймавшие папиков-миллиардеров, потом этих папиков делали спонсоров для российского футбола.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      БарселонаНавсегда 2 часа назад

      Кто все эти люди?? Только Джикию знаю из них...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ попробуй из страны Громко уехать, может цены на бензин понизят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3311

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Хоку.
      ---
      Накладной ноготь громко царапает попу.
      Фудзи ему надо..
      Шок.Цорн.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9109

      NewLife 3 часа назад

      Если Попов и дальше будет себя так вести, трудно представить даже, что на это придется ответить Зареме ибн Салиховой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24579

      пьяныйхоровод 4 часа назад

      Как это она громко ушла ? Пукнула что-ли напоследок ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19404

      vladimir-7 > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Пукнула, это не то, наверно громко пер**ла и совет директоров спартака оглох.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87687
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66934
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru