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  • Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

25 июля 2021, 13:53
17

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов планировал отпустить защитника Георгия Джикию. В ситуацию пришлось вмешаться жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Томаса Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось», – написала Салихова.

  • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года, брал чемпионство.
  • Контракт Джикии истекает через год.
  • Стороны ведут переговоры о продлении.

Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (17)
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житель СПб
1627212143
И что? Я бы его тоже из команды убрал. И ни в коем случае не сделал бы капитаном.
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serglider
1627212829
Угомонилась бы уже! Два месяца протирала зад в совете директоров, теперь лет на пять будет сливать индсайт где, кто и с кем, что хотел и что делал))) Федун уже и тачку ей купил, что бы она на авто переключилась хоть на какое-то время))) а она все успокоиться ни как не может... Спартак ей не дает покоя))) Вдул бы уже ей кто-нибудь, что бы родила что ли, может тогда наконец угомонится...
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Алехсбургер.
1627218690
Хоку. --- Накладной ноготь громко царапает попу. Фудзи ему надо.. Шок.Цорн.
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Боцман59rus
1627218694
_ попробуй из страны Громко уехать, может цены на бензин понизят.
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Снег
1627220363
Бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь». 10 ярких цитат Петра I.... Спартачи, вы когда эту эскортницу своего главного уберёте, она же уже ЗАДОЛБАЛА!!!? А еврей-то, ваш, Фудун - дурак - такую ***** к себе приблизить...
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ilichkadr
1627222847
Новый проект "Зарема" набирает обороты. "Отсебятина" Попова и "шокотерапия" Цорна даёт о себе знать, но не до такой степени, чтобы "громко" уйти из клуба!? Верится с трудом, что Зарема вообще приходила в клуб, разве что в своем телеграмм-анальном воображении.
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ArReal
1627224310
Громко уйти?)) Ну конечно, Попов же не дурак, чтобы терять такой ценный кадр, как Зарема Салихова)))Или может она имела ввиду собрать вещи и громко уйти от Федуна?)))В это ещё можно поверить...
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Taps
1627227538
Народной нефтью не захлебнулась, баба ?
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Рубинище
1627227560
Скорее всего-это правда. Иначе бы Попов уже опровергал. И скорее всего ему придётся уйти, когда на тебя жена генерала постоянно бочку катит, то дни твои сочтены.
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zigbert
1627282278
Любой ценой оставить игрока, который не имеет желания играть в команде, думая лишь о повышении суммы контракта, тоже не целесообразно. Это относится не только к Джикии но и вообще ко всем игрокам. Без сомнения Джикия является лидером команды и его потеря может сказаться на игре Спартака но не думаю что Попов такой наивный человек, который может принять решение не подумав о последствиях. Если Джикии будет найдена адекватная замена или найден игрок более качественный то кто будет против.
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