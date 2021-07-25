Зарема: «У Попова Джикия был в плане на выход из «Спартака». Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы план был пересмотрен»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов планировал отпустить защитника Георгия Джикию. В ситуацию пришлось вмешаться жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Томаса Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось», – написала Салихова.

Джикия играет за «Спартак» с 2017 года, брал чемпионство.

Контракт Джикии истекает через год.

Стороны ведут переговоры о продлении.

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