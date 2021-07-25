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  • Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

25 июля 2021, 13:13
23

Форвард Александр Соболев вскоре может продлить контракт со «Спартаком». Игрок хочет улучшения условий.

«Спартак» ведeт переговоры с Александром Соболевым о продлении контракта. Игрок и его представители хотят улучшить условия, так как парень стал одним из лидеров – это нормально», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Нынешний контракт истекает в 2024 году.
  • Футболист стоит 11 миллионов евро.
  • Соболев играет за «Спартак» с прошлого года.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (23)
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derrik2000
1627208460
И ЭТО он хочет после вчерашнего матча??? И думает, что пойдут навстречу? Понимаю, там, если бы после нескольких хороших побед команды, где Соболев внёс голами и передачами весомый вклад в успех, а то - ПОСЛЕ РУБИНА??? Если "отнесётся с пониманием" руководство Спартака к этим хотелкам Соболева, то тогда не знаю, что и думать об этом руководстве...
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Loko_Roma
1627209535
Он вообще забивает? Или только болт
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Рубинище
1627210202
Пока он себя не проявил. В товарняках только. Вчера его уровень мы видели
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slavа0508
1627210443
Ну уж не как не после поражения требовать каких то повышений,,,а если и дальше так играть будет то речь может идти только о понижение,,,
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Боцман59rus
1627210544
- я бы его за корявый пас на Промеса, да и за весь матч на МРОТ посадил
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житель СПб
1627211997
Вчера ему желтую дали незаслуженно... но, похоже, по совокупности. Один нырок чего стоит! Должны были еще тогда желтую давать. А вообще надоели его постоянные провокации пенальти, и еще - это постоянное брезгливо-недовольное выражение лица. Год отработал - и стремится улучшить контракт. Этот парень не пропадет от бедности и скромности...
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Бухбух
1627212007
Спартаку от Соболева польза только от его нырков.
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serglider
1627213460
Вчера, с Рубином, у всех игроков Спартака, был прекрасный шанс, что бы обосновать свои зарплатные запросы и... что из этого вышло в итоге? И это всего лишь Рубин! Нафига какому-то Соболеву платить 11 лямов евро и главное за что? Пусть он, для начала, покажет себя в ЛЧ например, тогда можно и поговорить о контракте... А пока сидел бы Соболь со своим агентом тихо и сопел бы в тряпочку...
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Алехсбургер.
1627218818
Газом пахнет,придурки!)
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