Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

Форвард Александр Соболев вскоре может продлить контракт со «Спартаком». Игрок хочет улучшения условий.

«Спартак» ведeт переговоры с Александром Соболевым о продлении контракта. Игрок и его представители хотят улучшить условия, так как парень стал одним из лидеров – это нормально», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.