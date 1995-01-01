Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

    Форвард Александр Соболев вскоре может продлить контракт со «Спартаком». Игрок хочет улучшения условий.

    «Спартак» ведeт переговоры с Александром Соболевым о продлении контракта. Игрок и его представители хотят улучшить условия, так как парень стал одним из лидеров – это нормально», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Нынешний контракт истекает в 2024 году.
    • Футболист стоит 11 миллионов евро.
    • Соболев играет за «Спартак» с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15940

      derrik2000 17 минут назад

      И ЭТО он хочет после вчерашнего матча???
      И думает, что пойдут навстречу?
      Понимаю, там, если бы после нескольких хороших побед команды, где Соболев внёс голами и передачами весомый вклад в успех, а то - ПОСЛЕ РУБИНА???
      Если "отнесётся с пониманием" руководство Спартака к этим хотелкам Соболева, то тогда не знаю, что и думать об этом руководстве...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87687
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66934
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru