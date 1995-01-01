Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

И ЭТО он хочет после вчерашнего матча???
И думает, что пойдут навстречу?
Понимаю, там, если бы после нескольких хороших побед команды, где Соболев внёс голами и передачами весомый вклад в успех, а то - ПОСЛЕ РУБИНА???
Если "отнесётся с пониманием" руководство Спартака к этим хотелкам Соболева, то тогда не знаю, что и думать об этом руководстве...
Форвард Александр Соболев вскоре может продлить контракт со «Спартаком». Игрок хочет улучшения условий.
«Спартак» ведeт переговоры с Александром Соболевым о продлении контракта. Игрок и его представители хотят улучшить условия, так как парень стал одним из лидеров – это нормально», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Нынешний контракт истекает в 2024 году.
- Футболист стоит 11 миллионов евро.
- Соболев играет за «Спартак» с прошлого года.