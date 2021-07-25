Журналист Алланазаров: Соболев хочет улучшить условия контракта со «Спартаком»

Форвард Александр Соболев вскоре может продлить контракт со «Спартаком». Игрок хочет улучшения условий.
«Спартак» ведeт переговоры с Александром Соболевым о продлении контракта. Игрок и его представители хотят улучшить условия, так как парень стал одним из лидеров – это нормально», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Нынешний контракт истекает в 2024 году.
- Футболист стоит 11 миллионов евро.
- Соболев играет за «Спартак» с прошлого года.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова