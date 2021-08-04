«РБ-Спорт»: 6-й тур РПЛ будет перенесен на 25 августа из-за матча Россия – Хорватия

РФС добился переноса 6-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.
По информации «РБ-Спорт», 6-й тур РПЛ с большой долей вероятности будет перенесен на 25 августа.
Матчи команд, которые не участвуют в еврокубках, будут перенесены с выходных (28 и 29 августа) на будни (24-26 августа).
Неизвестно, будут ли перенесены матчи «Спартак» – «Сочи» и «Краснодар» – «Рубин». Кроме того, в первом туре группового этапа Кубка России сыграют команды ФНЛ/ФНЛ-2, чтобы тур РПЛ состоялся в середине недели.
- Матч с Хорватией состоится 1 сентября.
- О переносе 6-го тура РПЛ в разное время просили Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
Источник: «РБ-Спорт»