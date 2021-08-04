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  • «РБ-Спорт»: 6-й тур РПЛ будет перенесен на 25 августа из-за матча Россия – Хорватия

«РБ-Спорт»: 6-й тур РПЛ будет перенесен на 25 августа из-за матча Россия – Хорватия

4 августа 2021, 18:00
4

РФС добился переноса 6-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

По информации «РБ-Спорт», 6-й тур РПЛ с большой долей вероятности будет перенесен на 25 августа.

Матчи команд, которые не участвуют в еврокубках, будут перенесены с выходных (28 и 29 августа) на будни (24-26 августа).

Неизвестно, будут ли перенесены матчи «Спартак»«Сочи» и «Краснодар»«Рубин». Кроме того, в первом туре группового этапа Кубка России сыграют команды ФНЛ/ФНЛ-2, чтобы тур РПЛ состоялся в середине недели.

Источник: «РБ-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1628089703
- попробуйте перенести матч Россия - Хорватия, на то время, когда у нас тренер появится)))
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vladimir-7
1628091887
Перенос игр не поможет нашей сборной.
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paracetamol
1628095298
Там еще Рубин и Сочи играть будут, а может и свини. И вообще, какой му-дак составлял календарь!
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zigbert
1628152254
Была бы только польза от этих переносов.
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