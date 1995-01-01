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    «РБ-Спорт»: 6-й тур РПЛ будет перенесен на 25 августа из-за матча Россия – Хорватия

    РФС добился переноса 6-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

    По информации «РБ-Спорт», 6-й тур РПЛ с большой долей вероятности будет перенесен на 25 августа.

    Матчи команд, которые не участвуют в еврокубках, будут перенесены с выходных (28 и 29 августа) на будни (24-26 августа).

    Неизвестно, будут ли перенесены матчи «Спартак»«Сочи» и «Краснодар»«Рубин». Кроме того, в первом туре группового этапа Кубка России сыграют команды ФНЛ/ФНЛ-2, чтобы тур РПЛ состоялся в середине недели.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19656

      vladimir-7 24 минуты назад

      Перенос игр не поможет нашей сборной.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24447

      Боцман59rus 1 час назад

      - попробуйте перенести матч Россия - Хорватия, на то время, когда у нас тренер появится)))

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