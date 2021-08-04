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Семак – о потерях «Зенита»: «Лишились трех игроков основы»

4 августа 2021, 17:28
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях команды перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— После матча с «Ростовом» вы сказали, что заменили Ярослава Ракцицкого из-за травмы. Как сейчас его состояние?

— Посмотрим. Частично он тренируется в общей группе, надеюсь, что ничего серьезного не будет, и он продолжит готовиться к матчу.

— По поводу полузащиты уже есть понимание, насколько стабилен имеющийся набор исполнителей? Или это линия, в которой будет много изменений?

— В зависимости от того, кто готов матчу, кто в какой форме находится, мы и строим нашу игру. Сейчас у нас отсутствует Малком, Дриусси покинул команду, Магомед Оздоев получил травму – мы лишились троих игроков нашей обоймы и основы, но будем думать, как играть, исходя из наших возможностей.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в субботу, 7 августа.
  • Начало матча – в 17:00 мск.

Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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oyabun
1628091541
Имея 2 полноценных состава и жаловаться? Впрочем это очень в духе Богданыча.
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portero
1628092023
Сережа ставь молодых дай им шанс, на труп Дзюбы на поле смотреть достало уже.....
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paracetamol
1628094935
Ладно, не плачься Серега, выбор у тебя вполне приличный.
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ААМ
1628103697
Играть надо и не выглядеть как СПАМ в ЛЧ
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Spirit_78
1628104323
Во всех СМИ трубят про длинную скамейку Зенита. По факту её нет, этой скамейки. В запасе за исключением Сутормина и Мостового/Ерохина - сплошные ноунеймы из молодёжи. Опять несколько трансферных окон подряд усиления нет. Оно, конечно, хорошо, что костяк сформирован и для РПЛ этого вполне хватает - но нужно уже наконец возобновить достойные выступления в ЛЧ. Вместо Ловрена нужен лидер центра обороны...
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Taps
1628108028
Пора от старичков и загорелых избавляться.
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PAREVG.
1628112870
Малком "лучшее" приобретение, постоянно что-то лечит за счет клуба, при этом получая явно нехилую ЗП, его агент гений - продать хрустального игрока за бешеные деньги... В Барселоне наверное неделю обмывали избавление от него.
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Hektor 84
1628115558
Пора пройтись по конкурентам и переманить кого нибудь газовой трубой
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KalterJax
1628126275
Отмазы к ЛЧ готовы! ещё как обычно потом добавит, что игроков ему не купили
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житель СПб
1628167741
Состав Зенита, если оценивать не с позиций недоброжелателей клуба - очень посредственный. С ним действительно в ЛЧ делать нечего. От слова совсем. И нет никакого 2 состава! Чепуха... И, видимо, денег не дают совсем. А вот почему в этих условиях не перетягивают к себе талантливую молодежь - как это делают Локо, ЦСКА и др. - непонятно совершенно.
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