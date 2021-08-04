Семак – о потерях «Зенита»: «Лишились трех игроков основы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях команды перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— После матча с «Ростовом» вы сказали, что заменили Ярослава Ракцицкого из-за травмы. Как сейчас его состояние?

— Посмотрим. Частично он тренируется в общей группе, надеюсь, что ничего серьезного не будет, и он продолжит готовиться к матчу.

— По поводу полузащиты уже есть понимание, насколько стабилен имеющийся набор исполнителей? Или это линия, в которой будет много изменений?

— В зависимости от того, кто готов матчу, кто в какой форме находится, мы и строим нашу игру. Сейчас у нас отсутствует Малком, Дриусси покинул команду, Магомед Оздоев получил травму – мы лишились троих игроков нашей обоймы и основы, но будем думать, как играть, исходя из наших возможностей.

«Зенит» примет «Краснодар» в субботу, 7 августа.

Начало матча – в 17:00 мск.

Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»