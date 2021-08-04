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    Семак – о потерях «Зенита»: «Лишились трех игроков основы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях команды перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    — После матча с «Ростовом» вы сказали, что заменили Ярослава Ракцицкого из-за травмы. Как сейчас его состояние?

    — Посмотрим. Частично он тренируется в общей группе, надеюсь, что ничего серьезного не будет, и он продолжит готовиться к матчу.

    — По поводу полузащиты уже есть понимание, насколько стабилен имеющийся набор исполнителей? Или это линия, в которой будет много изменений?

    — В зависимости от того, кто готов матчу, кто в какой форме находится, мы и строим нашу игру. Сейчас у нас отсутствует Малком, Дриусси покинул команду, Магомед Оздоев получил травму – мы лишились троих игроков нашей обоймы и основы, но будем думать, как играть, исходя из наших возможностей.

    • «Зенит» примет «Краснодар» в субботу, 7 августа.
    • Начало матча – в 17:00 мск.

    Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +49909

      portero 22 минуты назад

      Сережа ставь молодых дай им шанс, на труп Дзюбы на поле смотреть достало уже.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28635

      oyabun 30 минут назад

      Имея 2 полноценных состава и жаловаться? Впрочем это очень в духе Богданыча.

      0
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      ...
      Рейтинг: +49909

      portero > oyabun 20 минут назад

      сомневаюсь по поводу двух составов , но тренеров в списке было аж 15 человек, но Семаку это ничего не даёт....

      0
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      Рейтинг: +214

      semm > oyabun 19 минут назад

      я заметил: вы не первый кто говорит о этом, но чёрт побери я не вижу и одного то состава - Семаку дают каких то либо очень начинающих или "сбитых летчиков" - с такими деньгами и фактически не иметь звёзд, я не знаю

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      Рейтинг: +10

      Газпром78 > oyabun 16 минут назад

      а по именам второй полноценный состав можно?

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