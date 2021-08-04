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    Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    — Чем опасен «Краснодар» и как изменит команду Виктора Гончаренко приход Крыховяка?

    — Я думаю, он добавит и качества, и мастерства – плюс тот объем, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества – конечно, это игрок, который способен усилить любую команду Премьер-лиги.

    Что касается «Краснодара», то, думаю, команда изменилась с приходом Виктора Михайловича. Это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно, и предыдущий наш матч показал, как примерно будет строить игру команда Виктора Михайловича. Нас ждет очень непростой матч против хорошей команды.

    • «Зенит» примет «Краснодар» в субботу, 7 августа.
    • Начало матча – в 17:00 мск.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12058

      paracetamol 30 минут назад

      Ладно, Серега, не бздэ! Ты Ганчаренку сколько раз выносил, аж до бульбашни. Вынесешь и в этот раз!

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      Рейтинг: +3477

      Semenycch 1 час назад

      Все по делу сказано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3418

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Пора.
      пора взбодрить улыбчивых чемпионов.
      Не повредит.

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