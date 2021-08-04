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  • Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»

Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»

4 августа 2021, 14:34
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Чем опасен «Краснодар» и как изменит команду Виктора Гончаренко приход Крыховяка?

— Я думаю, он добавит и качества, и мастерства – плюс тот объем, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества – конечно, это игрок, который способен усилить любую команду Премьер-лиги.

Что касается «Краснодара», то, думаю, команда изменилась с приходом Виктора Михайловича. Это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно, и предыдущий наш матч показал, как примерно будет строить игру команда Виктора Михайловича. Нас ждет очень непростой матч против хорошей команды.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в субботу, 7 августа.
  • Начало матча – в 17:00 мск.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Крыховяк Гжегож Семак Сергей
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1628077476
Пора. пора взбодрить улыбчивых чемпионов. Не повредит.
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paracetamol
1628083157
Ладно, Серега, не бздэ! Ты Ганчаренку сколько раз выносил, аж до бульбашни. Вынесешь и в этот раз!
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ySS
1628087189
На счет поляка с Семаком нельзя не согласиться
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zigbert
1628152088
Несомненно это для Краснодара удачное приобретение.
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