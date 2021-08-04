Семак: «Краснодар» старается играть очень активно. Крыховяк добавит и качества, и мастерства»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Чем опасен «Краснодар» и как изменит команду Виктора Гончаренко приход Крыховяка?

— Я думаю, он добавит и качества, и мастерства – плюс тот объем, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества – конечно, это игрок, который способен усилить любую команду Премьер-лиги.

Что касается «Краснодара», то, думаю, команда изменилась с приходом Виктора Михайловича. Это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно, и предыдущий наш матч показал, как примерно будет строить игру команда Виктора Михайловича. Нас ждет очень непростой матч против хорошей команды.