«Реал» – об уходе Варана: «Благодарим за профессионализм, образцовое поведение и четыре Лиги чемпионов»

«Реал» опубликовал заявление о переходе защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

«Наш клуб благодарит игрока за профессионализм и образцовое поведение на протяжении 10 сезонов в футболке «Реала».

За это время он выиграл 18 трофеев: четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три Примеры, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

«Реал» благодарит Варана и его семью, а также желает удачи на новом этапе карьеры», – сказано в заявлении «Реала».