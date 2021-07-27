«Красавцы!». Карпин поздравил российских гимнастов с золотой медалью Олимпиады

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на победу российских гимнастов в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото в этом виде программы Россия не выигрывала 25 лет.

«Никита [Нагорный] мужик! Красавцы. Наши поздравления Нагорному и всем ребятам», – написал Карпин.

24-летний Нагорный – уроженец Ростова-на-Дону.

Золото в командном многоборье взяли и российские гимнастки.

Россия в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2020 идет на 4-м месте.