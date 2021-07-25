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  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» на выезде. Кордоба забил дебютный гол, у Вилены дубль

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» на выезде. Кордоба забил дебютный гол, у Вилены дубль

25 июля 2021, 19:29
46

«Краснодар» обыграл «Урал» (3:0) на выезде в матче 1-го тура РПЛ.

Дубль оформил полузащитник Тонни Вилена. Еще один гол с пенальти забил новичок «Краснодара» Джон Кордоба.

На 45+3 минуте хозяева не реализовали пенальти. Удар Эрика Бикфалви отразил вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Вилена, 62; 0:2 – Вилена, 86; 0:3 – Кордоба (с пенальти), 90+4.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберeзкин (Мишкич, 75), Бикфалви, Егорычев (Максименко, 85), Августиняк, Ибрахимай (Железнов, 66), Панюков (Агеев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов (Ильин, 88), Газинский (Рамирес, 85), Черников, Классон (Кордоба, 61), Сперцян, Кайо, Вилена, Сулейманов (Кабелла, 60).

Предупреждения: Бикфалви, 60; Герасимов, 78 – Сперцян, 54; Черников, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал
Комментарии (46)
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slavа0508
1627230612
С заслуженной победой Краснодар !!!!!
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Боцман59rus
1627230899
Казарцев гандом, вместе с ассистентами ВАР, соорудили один из самых нелепейших пенальти в ворота южан, так коряво симулировать, подгибая обе ноги, еще нужно умудриться, но Сафонов молодец, взял, сделал то, чего не умеет Максименко. Не сказать что болею за быков, но с победой. Персонально поздравляю армейский тренерский штаб Краснодара)))
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lek!
1627231214
С победой Краснодар , но нужно прибавлять в качестве .
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insider_retro
1627231538
Неужто ГВМ сподобился настроить нужную модель игры... Потенциал накоплен, осталось его победно разложить на дистанцию всего турнира и попасть в ЕК, - как минимум...
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sерж
1627232008
я вообще не понимаю визки свинорылых, они по с первого тура сами сосут. Может вам пора в фнл? С чемпионата снятся еще не хотите?
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Рубинище
1627232205
Краснодар с победой. Кардоба хорош, класс виден и ведь только с самолёта слез.. ещё нервов всем попортит. По игре ничего не предвещало 3-0. хоть быки и владели мячом наверно %85. Ещё несколько игр и идеально Гончаренко подберёт состав-видно, что в поиске пока.
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Январь 59
1627232804
Спасибо Матвею. Красавчик. Потащил пенальти и ещё два сложнейших удара головой. Можно сказать Уралу не повезло, но!!!! Казарцев дал пенальти в такой момент, что другой судья мог дать игроку Урала карточку за симуляцию, у Урала шанс был 95.5% такие моменты нужно отрабатывать. Да был рикошет и вратарь не смог отразить первый гол, но потом уже нужно раскрываться, вот и раскрылись. У Краснодара понравился Сперцян
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Muboraksho
1627233636
Урал опят как в прошлом сезоне. Краснодар с победой.
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zigbert
1627241902
А Вилена то красавчик, умеет бить по воротам. В обороне Краснодар сыграл надежно. Особо надо отметить Сафонова, взял пенальти и несколько раз спас команду. Краснодар с заслуженной победой!
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portero
1627270358
Черников и Сперцян неплохо играли, Шапи это беда, он игрок на 15 минут в конце игры когда надо додавить... Ну и повезло с голами Вилены, особенно с первым рикошетом. Брака в передачах очень много, беда... Косячили все, на 10 метров брак в пасе, абзац....
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