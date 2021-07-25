РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» на выезде. Кордоба забил дебютный гол, у Вилены дубль

«Краснодар» обыграл «Урал» (3:0) на выезде в матче 1-го тура РПЛ.

Дубль оформил полузащитник Тонни Вилена. Еще один гол с пенальти забил новичок «Краснодара» Джон Кордоба.

На 45+3 минуте хозяева не реализовали пенальти. Удар Эрика Бикфалви отразил вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Вилена, 62; 0:2 – Вилена, 86; 0:3 – Кордоба (с пенальти), 90+4.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберeзкин (Мишкич, 75), Бикфалви, Егорычев (Максименко, 85), Августиняк, Ибрахимай (Железнов, 66), Панюков (Агеев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов (Ильин, 88), Газинский (Рамирес, 85), Черников, Классон (Кордоба, 61), Сперцян, Кайо, Вилена, Сулейманов (Кабелла, 60).

Предупреждения: Бикфалви, 60; Герасимов, 78 – Сперцян, 54; Черников, 90.

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