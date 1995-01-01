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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» на выезде. Кордоба забил дебютный гол, у Вилены дубль

    «Краснодар» обыграл «Урал» (3:0) на выезде в матче 1-го тура РПЛ.

    Дубль оформил полузащитник Тонни Вилена. Еще один гол с пенальти забил новичок «Краснодара» Джон Кордоба.

    На 45+3 минуте хозяева не реализовали пенальти. Удар Эрика Бикфалви отразил вратарь сборной России Матвей Сафонов.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вилена, 62; 0:2 – Вилена, 86; 0:3 – Кордоба (с пенальти), 90+4.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберeзкин (Мишкич, 75), Бикфалви, Егорычев (Максименко, 85), Августиняк, Ибрахимай (Железнов, 66), Панюков (Агеев, 67).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов (Ильин, 88), Газинский (Рамирес, 85), Черников, Классон (Кордоба, 61), Сперцян, Кайо, Вилена, Сулейманов (Кабелла, 60).

    Предупреждения: Бикфалви, 60; Герасимов, 78 – Сперцян, 54; Черников, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии43
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      Рейтинг: +87739

      zigbert 1 час назад

      А Вилена то красавчик, умеет бить по воротам. В обороне Краснодар сыграл надежно. Особо надо отметить Сафонова, взял пенальти и несколько раз спас команду.
      Краснодар с заслуженной победой!

      2
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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Молодцы! Даешь еврокубковую зону по результатам Чемпа!

      1
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      Рейтинг: +15

      RUBINTATAR 2 часа назад

      В цска у Ганчара тоже хорошо начиналось.А потом.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1145

      Muboraksho 3 часа назад

      Урал опят как в прошлом сезоне. Краснодар с победой.

      4
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      Рейтинг: +2877

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Первый тайм быки не впечатлили. Мало того что Шапи с убойной позиции бьёт выше перекладины, так ещё и пенальти в раздевалку получили. Спасибо Сафонову, а так неизвестно как бы дальше пошло. Упёрся бы Урал на своей половине и до штрафной бы не подпустили. Первый гол-дурак рикошет, а потом пошло по маслу. Осталось двоякое впечатление от игры. Быки победили -молодцы. Но Урал обязан был забивать.

      2
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      Рейтинг: +1623

      Январь 59 3 часа назад

      Спасибо Матвею. Красавчик. Потащил пенальти и ещё два сложнейших удара головой. Можно сказать Уралу не повезло, но!!!! Казарцев дал пенальти в такой момент, что другой судья мог дать игроку Урала карточку за симуляцию, у Урала шанс был 95.5% такие моменты нужно отрабатывать. Да был рикошет и вратарь не смог отразить первый гол, но потом уже нужно раскрываться, вот и раскрылись. У Краснодара понравился Сперцян

      7
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      Рейтинг: +15966

      derrik2000 3 часа назад

      Ну, не знаю...
      Процентов владения мячом Краснодар, конечно, погболе набрал, чем Урал. а, вот, что касается ГОЛЕВЕЙШИХ МОМЕНТОВ, то здесь примерно равны команды.
      Уралу, как и вчера Спартаку НЕ "фартануло".
      Тот же, правда, НЕзаслуженно, по моему мнению, поставленный пенальти в ворота Краснодара и нереализованный Эриком...
      В общем, счёт на табло не отражает того, что происходило на поле.

      3
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      Рейтинг: +6466

      Рубинище 3 часа назад

      Краснодар с победой. Кардоба хорош, класс виден и ведь только с самолёта слез.. ещё нервов всем попортит. По игре ничего не предвещало 3-0. хоть быки и владели мячом наверно %85. Ещё несколько игр и идеально Гончаренко подберёт состав-видно, что в поиске пока.

      5
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      Рейтинг: +760

      sерж 3 часа назад

      я вообще не понимаю визки свинорылых, они по с первого тура сами сосут. Может вам пора в фнл? С чемпионата снятся еще не хотите?

      3
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      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus > sерж 3 часа назад

      - вы там с прошлого чемпионата два раза соснули.....
      у вас с Рубином история интимных взаимоотношений длиннее и романтичней, так что пока ая.улю...

      1
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      Рейтинг: +760

      sерж > Боцман59rus 3 часа назад

      пфф у спермака эта история куда длиннее

      2
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      Рейтинг: +760

      sерж > Боцман59rus 3 часа назад

      вам в почете у бомжей брать в рот

      2
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      Рейтинг: +3322

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Виллена,Кордоба,Рамирес ..Кабелла.
      Альбом школы выпускников Краснодарской академии.

      так,да.молодцы.
      Но сказку жалко.

      3
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      Рейтинг: +890

      Cubinec1989 > Алехсбургер. 2 часа назад

      Второй, третий и четвертый вышли на замену. А в старте у Краснодара-4 воспитанника, чуть меньше чем пол команды. Как то так

      3
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      Рейтинг: +1694

      Retiremen_VMF > Алехсбургер. 1 час назад

      Уж какой вы бухгалтер пускай смотрят контрольные органы, а на поле сегодня было 4 академика,это в 4 раза больше чем ваши предположения. Бухгалтерия, очень точная наука. Удачи.

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