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    «Спорт-Экспресс»: «Монако» не интересуется Влашичем

    Сегодня появилась новость, что «Монако» рассчитывает опередить «Милан» в борьбе за полузащитника ЦСКА Николу Влашича и готов предложить за него 30 миллионов евро. Информация поступила от журналиста Руди Галетти.

    «Спорт-Экспресс» опроверг информацию. По их словам, клуб Лиги 1 не проявляет интерес к игроку сборной Хорватии.

    • Сообщалось, что Влашич хочет перейти в «Милан».
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Влашич провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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