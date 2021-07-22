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«Спорт-Экспресс»: «Монако» не интересуется Влашичем

22 июля 2021, 00:38
3

Сегодня появилась новость, что «Монако» рассчитывает опередить «Милан» в борьбе за полузащитника ЦСКА Николу Влашича и готов предложить за него 30 миллионов евро. Информация поступила от журналиста Руди Галетти.

«Спорт-Экспресс» опроверг информацию. По их словам, клуб Лиги 1 не проявляет интерес к игроку сборной Хорватии.

  • Сообщалось, что Влашич хочет перейти в «Милан».
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Влашич провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако
Комментарии (3)
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Fusballer
1626930051
Интересуется/не интересуется. Тем не менее новость об интересе остается главной новостью дня.
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vladimir-7
1626933022
Подковёрная борьба журналистов продолжается на страницах печати.
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