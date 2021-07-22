«Спорт-Экспресс»: «Монако» не интересуется Влашичем

Сегодня появилась новость, что «Монако» рассчитывает опередить «Милан» в борьбе за полузащитника ЦСКА Николу Влашича и готов предложить за него 30 миллионов евро. Информация поступила от журналиста Руди Галетти.

«Спорт-Экспресс» опроверг информацию. По их словам, клуб Лиги 1 не проявляет интерес к игроку сборной Хорватии.