«Спорт-Экспресс»: «Монако» не интересуется Влашичем

Сегодня появилась новость, что «Монако» рассчитывает опередить «Милан» в борьбе за полузащитника ЦСКА Николу Влашича и готов предложить за него 30 миллионов евро. Информация поступила от журналиста Руди Галетти.
«Спорт-Экспресс» опроверг информацию. По их словам, клуб Лиги 1 не проявляет интерес к игроку сборной Хорватии.
- Сообщалось, что Влашич хочет перейти в «Милан».
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Влашич провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»