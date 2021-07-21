Журналист Галетти: «Монако» предложил 30 миллионов за Влашича

«Монако» рассчитывает опередить «Милан» в гонке за полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Клуб Лиги 1 предложил 30 миллионов евро с учетом бонусов.

«Это явный запрос от главного тренера Нико Ковача. «Милан» в курсе включения «Монако» в гонку. Ситуация развивается», – написал Руди Галетти.

Влашич хочет перейти в «Милан».

Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу