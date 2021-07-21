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    Журналист Галетти: «Монако» предложил 30 миллионов за Влашича

    «Монако» рассчитывает опередить «Милан» в гонке за полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Клуб Лиги 1 предложил 30 миллионов евро с учетом бонусов.

    «Это явный запрос от главного тренера Нико Ковача. «Милан» в курсе включения «Монако» в гонку. Ситуация развивается», – написал Руди Галетти.

    • Влашич хочет перейти в «Милан».
    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

    Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.

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    21.07.2021 20:31
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4381

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Ну явно не по старой дружбе этот трансфер будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28452

      oyabun 5 часов назад

      Дураки будут, если откажутся от такого щедрого предложения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15522

      JTherry > oyabun 3 часа назад

      Монако уже написал опровержение данного "предложения", Влашич монегасков не интересует, тем более, за 30 лимонов...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87559

      zigbert 5 часов назад

      Самое выгодное предложение для ЦСКА. Да и Монако сейчас в Лиге-1 один из сильнейших.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15522

      JTherry > zigbert 4 часа назад

      Влашич-Ковач... желание оказать давление на несговорчивых миланцев ставкой на повышение)) но в Милане, надеюсь, не простаки работают, в покер играют не хуже Ковача... могут и предложить выкупить Монако за 30 лимонов, которому Влашич будет ни к селу, ни к городу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Sancho010365 5 часов назад

      Влашича нужно отпускать. Он сильный игрок, ему 23 и нужно раскрываться, в ЦСКА не получиться. Милан хочет, пусть берут и он этого хочет. Сильные хорваты в Милане и раньше были, Бобана хорошо помню. Чемпионат России опускается, но надеюсь к лучшему. Если в командах больше будет наших игроков, командная игра улучшится, игроки начнут подтягиваться друг к другу по менталитету, сборная заиграет. Это нужно было сразу сделать после домашнего ЧМ-2018.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45436

      MaxRnD 6 часов назад

      Полцарства за коня

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20477

      slavutiq70 6 часов назад

      Вот это достойное предложение ..можно и согласиться иначе опустит руки и будет в пол силы играть ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Semushkin Roman Valerievi 6 часов назад

      Требования рос.клубов удовлетворяют только те клубы, которыми владеют россияне(Головин, к примеру). Вряд ли он там нужен. 100 процентов Монако по-дружески решил помочь армейцам по-больше вытрясти со скупых итальяшек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19309

      vladimir-7 > Semushkin Roman Valerievi 6 часов назад

      Как не хочется признать возможное предложение Монако, ты
      не одинок, такие есть ещё в свинарнике.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1884

      Semushkin Roman Valerievi > vladimir-7 5 часов назад

      Краснодар-это не свинарник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -264

      Спартач80 > vladimir-7 5 часов назад

      Шалашовка конявая,ты без Спартака жить не можешь=)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10103

      BRO_football 6 часов назад

      Вот это уже другое дело. Первый клуб, который предложил за Влашича 30 млн евро. Продавайте, пока не поздно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3273

      Алехсбургер. 6 часов назад

      Рыболовлев ...
      Пас от Гинера!Откат пяточкой!
      Гооол!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4562

      Ганнибал Лектор 7 часов назад

      И останется брат Леша с пионеротрядом и дядей Игорем

      7
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