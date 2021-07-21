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  • Журналист Галетти: «Монако» предложил 30 миллионов за Влашича

Журналист Галетти: «Монако» предложил 30 миллионов за Влашича

21 июля 2021, 20:31
27

«Монако» рассчитывает опередить «Милан» в гонке за полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Клуб Лиги 1 предложил 30 миллионов евро с учетом бонусов.

«Это явный запрос от главного тренера Нико Ковача. «Милан» в курсе включения «Монако» в гонку. Ситуация развивается», – написал Руди Галетти.

  • Влашич хочет перейти в «Милан».
  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

Источник: твиттер Руди Галетти

Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (27)
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Ганнибал Лектор
1626889499
И останется брат Леша с пионеротрядом и дядей Игорем
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Алехсбургер.
1626889632
Рыболовлев ... Пас от Гинера!Откат пяточкой! Гооол!
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BRO_football
1626890466
Вот это уже другое дело. Первый клуб, который предложил за Влашича 30 млн евро. Продавайте, пока не поздно!
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slavа0508
1626893035
Вот это достойное предложение ..можно и согласиться иначе опустит руки и будет в пол силы играть ...
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MaxRnD
1626893089
Полцарства за коня
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Sancho010365
1626894579
Влашича нужно отпускать. Он сильный игрок, ему 23 и нужно раскрываться, в ЦСКА не получиться. Милан хочет, пусть берут и он этого хочет. Сильные хорваты в Милане и раньше были, Бобана хорошо помню. Чемпионат России опускается, но надеюсь к лучшему. Если в командах больше будет наших игроков, командная игра улучшится, игроки начнут подтягиваться друг к другу по менталитету, сборная заиграет. Это нужно было сразу сделать после домашнего ЧМ-2018.
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zigbert
1626895209
Самое выгодное предложение для ЦСКА. Да и Монако сейчас в Лиге-1 один из сильнейших.
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oyabun
1626895528
Дураки будут, если откажутся от такого щедрого предложения.
Ответить
амани
1626926621
еще и отвезите.....за такие деньги
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portero
1626942071
Ну если это правда , то продадут... Выгодное предложение, да и Влашич может взбодрится, со сменой обстановки...
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