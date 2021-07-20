Прядкин: «Я за того тренера сборной, который принесeт пользу»

Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы о поиске нового главного тренера для сборной России.
«Обсуждения кандидатов на исполкоме не было. Могу сказать одно. Как только РФС определится с кандидатурой, она будет вынесена на обсуждение бюро, а затем и исполкома.
Я за того тренера сборной, который принесeт пользу», – сказал Прядкин.
- РФС 8 июля отправил в отставку Станислава Черчесова.
- Имя нового главного тренера сборной пообещали назвать до 23 июля.
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Источник: «Чемпионат»