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  • Прядкин: «Я за того тренера сборной, который принесeт пользу»

Прядкин: «Я за того тренера сборной, который принесeт пользу»

20 июля 2021, 15:35
12

Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы о поиске нового главного тренера для сборной России.

«Обсуждения кандидатов на исполкоме не было. Могу сказать одно. Как только РФС определится с кандидатурой, она будет вынесена на обсуждение бюро, а затем и исполкома.

Я за того тренера сборной, который принесeт пользу», – сказал Прядкин.

Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (12)
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SanInstructor
1626785340
офигенная позиция
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NotFound
1626786786
Очень удобно и не придраться даже)
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житель СПб
1626788907
Вопрос только - куда он ее принесет и кому... И сколько эта польза будет стоить.
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Nesterenko
1626791677
Когда вы определитесь, уже начнется Лига Чемпионов
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vladimir-7
1626791722
Какой же "умный" С. Прядкин, ни у кого не хватило ума так ответить. Вот что значит несколько лет молчать, а потом грамотно изложить и обосновать свою точку зрения. Действительно ума палата у еврея.
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paracetamol
1626794428
Типа: Вы там ребята порешайте, а я посмотрю. Если что, я не при чем!
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NewLife
1626800956
"Я за того тренера сборной, который принесeт пользу", - шедевральный перл от чиновника. Но кто посмеет сказать, что он не прав и не предупреждал. Я помню еще одного чиновника. который говорил: я вас не сдерживаю, вы решайте вопросы, но решайте их правильно ! Мило, неправда ?
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derrik2000
1626806295
А я знаю, ХТО это - его сынок Цорн! ))))))
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paracetamol
1626850182
А я за ту команду, которая выигрывает!
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