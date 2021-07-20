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    Прядкин: «Я за того тренера сборной, который принесeт пользу»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы о поиске нового главного тренера для сборной России.

    «Обсуждения кандидатов на исполкоме не было. Могу сказать одно. Как только РФС определится с кандидатурой, она будет вынесена на обсуждение бюро, а затем и исполкома.

    Я за того тренера сборной, который принесeт пользу», – сказал Прядкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.07.2021 15:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +15879

      derrik2000 6 часов назад

      А я знаю, ХТО это - его сынок Цорн!
      ))))))

      0
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      Рейтинг: +9021

      NewLife 7 часов назад

      "Я за того тренера сборной, который принесeт пользу", - шедевральный перл от чиновника. Но кто посмеет сказать, что он не прав и не предупреждал. Я помню еще одного чиновника. который говорил: я вас не сдерживаю, вы решайте вопросы, но решайте их правильно ! Мило, неправда ?

      0
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Типа: Вы там ребята порешайте, а я посмотрю. Если что, я не при чем!

      1
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 10 часов назад

      Какой же "умный" С. Прядкин, ни у кого не хватило ума так ответить.
      Вот что значит несколько лет молчать, а потом грамотно изложить и
      обосновать свою точку зрения. Действительно ума палата у еврея.

      1
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol > vladimir-7 9 часов назад

      Как его вообще держат!

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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > paracetamol 8 часов назад

      Сам не пойму, может быть за то, что всегда свое руководство поддерживает.

      0
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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 10 часов назад

      Когда вы определитесь, уже начнется Лига Чемпионов

      0
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      Рейтинг: +3923

      TOMSON 11 часов назад

      Какую конкретно пользу он должен принести? А то очень размыто звучит

      0
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      Рейтинг: +8218

      житель СПб 11 часов назад

      Вопрос только - куда он ее принесет и кому... И сколько эта польза будет стоить.

      0
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      Рейтинг: +20984

      bset 11 часов назад

      За все хорошее и против всего плохого))

      2
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      Рейтинг: +257

      NotFound 11 часов назад

      Очень удобно и не придраться даже)

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      Рейтинг: +614

      SanInstructor 12 часов назад

      офигенная позиция

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