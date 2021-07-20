Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по поводу возможного изменения лимита на легионеров в лиге.

«Наверное, окончательную позицию РПЛ по этому вопросу мы дадим, когда обсудим все с клубами. Безусловно, позиция большинства клубов вам всем известна. Многие клубы за то, чтобы отменить лимит на легионеров.

Но тут должен быть сообщающийся сосуд. Мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, развитие молодых игроков, юношей. Позиция голландцев (компания Hypercube – примечание «Бомбардира») – компенсация, поощрение [за использование молодых игроков] – это один из вариантов.

Члены исполкома, возглавляющие клубы, правильно сказали: это достаточно проработанная позиция, ее можно принять к сведению и рассмотреть. Но опять же: нужно рассматривать комплексно», – сказал Прядкин.

Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»