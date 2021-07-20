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    Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по поводу возможного изменения лимита на легионеров в лиге.

    «Наверное, окончательную позицию РПЛ по этому вопросу мы дадим, когда обсудим все с клубами. Безусловно, позиция большинства клубов вам всем известна. Многие клубы за то, чтобы отменить лимит на легионеров.

    Но тут должен быть сообщающийся сосуд. Мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, развитие молодых игроков, юношей. Позиция голландцев (компания Hypercube – примечание «Бомбардира») – компенсация, поощрение [за использование молодых игроков] – это один из вариантов.

    Члены исполкома, возглавляющие клубы, правильно сказали: это достаточно проработанная позиция, ее можно принять к сведению и рассмотреть. Но опять же: нужно рассматривать комплексно», – сказал Прядкин.

    • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    20.07.2021 14:49
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2883

      +50/-50 8 часов назад

      А я за отмену лимита... в сборной России. Пусть играют фины, турки и кто там ещё согласится.
      Лимит (и "лимита") и переход на систему, неприемлимую в России привела к краху футбола. Почему не наказаны виновные? Их нет? Отмена лимита, в который раз, соберёт весь футбольный мусор из Европы и Африки. А результат мы видим на табло, -и в еврокубках и в Сборной.
      В клубе должно быть не более 3-х (трёх) легионеров. Зато каких - Месси, Брюйне и Левандовский (выбраны в случайном порядке). Они показывают игру, а молодняк равняется на них и пытается именно так играть. А не отдавать мяч на выход Поульсену, как было в игре с Данией.
      А с другой стороны, чем футбол должен быть лучше медицины, образования, авиации, космонавтики, ВСил, Полиции или Росгвардии. Правильно, ни чем. На помойке футбол должен быть именно таким, каким он есть сейчас.
      Отменяйте лимит, пусть иностранцы зарабатываю на наших футбольных полях.

      0
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      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > +50/-50 5 часов назад

      Не согласен. Лимит вредит и клубному футболу, и сборной. Вы давно видели огонь в глазах российских ребят? Им попросту плевать и на результат, и на игру - в любом случае у тренеров нет другого выхода, кроме как поставить этих же бездарностей на следующий матч в основной состав.
      В вопросах футбола протекционизм приводит к противоположному результату. Россияне в лучших европейских лигах сейчас совершенно не востребованы. А это как раз показатель того, что футбол в упадке.

      2
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Отлично, молодые игроки ПФЛ смогут быстро попасть в сборную.

      1
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      Рейтинг: +10

      taho28 10 часов назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +49346

      portero 10 часов назад

      Ну так делайте пощрения за молодых игроков на поле, за иностранцев с шестого полевого налог, прогрессивный. И пусть хоть все одиннадцать играют, но денюжку тем у кого наши молодые на поле играют перечислять...

      2
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      Рейтинг: +9021

      NewLife 11 часов назад

      "Но тут должен быть сообщающийся сосуд"
      Не будет никакого сосуда, все давно уже выпито.
      Хватит напускать туман ! Долой лимимт !

      2
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 12 часов назад

      Прядкин, вы столько времени только и говорите о лимите на легионеров,
      все перечисленные тобой вопросы переходят из года в год, но окончательного решения всё нет, давно пора было начать работать, а не
      говорить. Если вы не можете решать вопросы, напишите заявления по
      собственному желанию, а если вас не отпускают, то обращайтесь к нам и мы, болельщики, вам всем поможем.

      0
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      Рейтинг: +5746

      Fusballer 12 часов назад

      Болельщикам лучше бабки выплатите. Они вам уже 10 лет то же самое твердят. Но нет, наняли нидерландцев!

      2
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      Рейтинг: +3234

      Snek 12 часов назад

      А неужели нельзя сделать во все клубы РПЛ госинвестиции на молодёжку, вместо госдотаций которые сейчас спонсируют клубы. Типа клуб обеспечивайте сами, а молодёжку мы оплатим. Клубам будет выгодно молодняком играть, он же за счёт государства будет.

      1
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      Рейтинг: +20984

      bset 12 часов назад

      Каждый второй болельщик это уже столько лет говорит. И абсолютно бесплатно. Условный Тамбов будет пытаться своими воспитанниками играть, чтобы лишние призовые получать, а Зенит, которому по барабану на это, будет строить свой ПСЖ и как-нибудь без выплат обойдется - все отобьет рекламой. И ничего плохого в этом нет. Надо еще плотно поработать с академиями, чтобы игроков не задвигали по финансовым показателям, чтобы тренерам была мотивация довести игрока до сборной, чтобы академии зарабатывали с трансферов футболистов.

      2
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      Рейтинг: +7199

      "supermax" 13 часов назад

      Отменяйте его на хой, идиоты

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