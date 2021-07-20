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  • Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов»

Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов»

20 июля 2021, 14:49
10

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по поводу возможного изменения лимита на легионеров в лиге.

«Наверное, окончательную позицию РПЛ по этому вопросу мы дадим, когда обсудим все с клубами. Безусловно, позиция большинства клубов вам всем известна. Многие клубы за то, чтобы отменить лимит на легионеров.

Но тут должен быть сообщающийся сосуд. Мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, развитие молодых игроков, юношей. Позиция голландцев (компания Hypercube – примечание «Бомбардира») – компенсация, поощрение [за использование молодых игроков] – это один из вариантов.

Члены исполкома, возглавляющие клубы, правильно сказали: это достаточно проработанная позиция, ее можно принять к сведению и рассмотреть. Но опять же: нужно рассматривать комплексно», – сказал Прядкин.

  • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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"supermax"
1626781909
Отменяйте его на хой, идиоты
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Snek
1626783047
А неужели нельзя сделать во все клубы РПЛ госинвестиции на молодёжку, вместо госдотаций которые сейчас спонсируют клубы. Типа клуб обеспечивайте сами, а молодёжку мы оплатим. Клубам будет выгодно молодняком играть, он же за счёт государства будет.
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Fusballer
1626783894
Болельщикам лучше бабки выплатите. Они вам уже 10 лет то же самое твердят. Но нет, наняли нидерландцев!
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vladimir-7
1626785781
Прядкин, вы столько времени только и говорите о лимите на легионеров, все перечисленные тобой вопросы переходят из года в год, но окончательного решения всё нет, давно пора было начать работать, а не говорить. Если вы не можете решать вопросы, напишите заявления по собственному желанию, а если вас не отпускают, то обращайтесь к нам и мы, болельщики, вам всем поможем.
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NewLife
1626787864
"Но тут должен быть сообщающийся сосуд" Не будет никакого сосуда, все давно уже выпито. Хватит напускать туман ! Долой лимимт !
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portero
1626790431
Ну так делайте пощрения за молодых игроков на поле, за иностранцев с шестого полевого налог, прогрессивный. И пусть хоть все одиннадцать играют, но денюжку тем у кого наши молодые на поле играют перечислять...
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taho28
1626791920
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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paracetamol
1626796414
Отлично, молодые игроки ПФЛ смогут быстро попасть в сборную.
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+50/-50
1626798631
А я за отмену лимита... в сборной России. Пусть играют фины, турки и кто там ещё согласится. Лимит (и "лимита") и переход на систему, неприемлимую в России привела к краху футбола. Почему не наказаны виновные? Их нет? Отмена лимита, в который раз, соберёт весь футбольный мусор из Европы и Африки. А результат мы видим на табло, -и в еврокубках и в Сборной. В клубе должно быть не более 3-х (трёх) легионеров. Зато каких - Месси, Брюйне и Левандовский (выбраны в случайном порядке). Они показывают игру, а молодняк равняется на них и пытается именно так играть. А не отдавать мяч на выход Поульсену, как было в игре с Данией. А с другой стороны, чем футбол должен быть лучше медицины, образования, авиации, космонавтики, ВСил, Полиции или Росгвардии. Правильно, ни чем. На помойке футбол должен быть именно таким, каким он есть сейчас. Отменяйте лимит, пусть иностранцы зарабатываю на наших футбольных полях.
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