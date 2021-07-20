Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по поводу ситуации с финансированием дебютанта лиги «Нижнего Новгорода».

«Для нас это было неожиданностью, когда в СМИ появилась информация по поводу поддержки клуба со стороны региона. Мы держим на контроле ситуацию, пару дней назад мы встречались с РФС и обсуждали вопросы лицензирования.

Пока обеспокоенности нет, тем более, что вы указываете на «Тамбов», неоднократно говорили и скажу ещe раз: когда «Нижнему» выдавалась лицензия, все гарантии и требования были выполнены.

РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются. С руководством клуба мы тоже на связи, могу сказать, что пока никаких отклонений с точки зрения проблем нет. Бюджет на текущий сезон подтвержден и есть.

Что касается долгов, якобы они есть, у меня таких данных нет. Только если по премиальным. У РФС вместе с нашими сотрудниками есть информация, что в августе и сентябре эти долги будут погашены, других долгов в клубе нет. Клуб-то рассчитается.

Я не хочу, чтобы были тысячные предупреждения как у «Тамбова», но я не думаю, что у «Нижнего» есть какие-то проблемы», – сказал Прядкин.