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    Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по поводу ситуации с финансированием дебютанта лиги «Нижнего Новгорода».

    «Для нас это было неожиданностью, когда в СМИ появилась информация по поводу поддержки клуба со стороны региона. Мы держим на контроле ситуацию, пару дней назад мы встречались с РФС и обсуждали вопросы лицензирования.

    Пока обеспокоенности нет, тем более, что вы указываете на «Тамбов», неоднократно говорили и скажу ещe раз: когда «Нижнему» выдавалась лицензия, все гарантии и требования были выполнены.

    РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются. С руководством клуба мы тоже на связи, могу сказать, что пока никаких отклонений с точки зрения проблем нет. Бюджет на текущий сезон подтвержден и есть.

    Что касается долгов, якобы они есть, у меня таких данных нет. Только если по премиальным. У РФС вместе с нашими сотрудниками есть информация, что в августе и сентябре эти долги будут погашены, других долгов в клубе нет. Клуб-то рассчитается.

    Я не хочу, чтобы были тысячные предупреждения как у «Тамбова», но я не думаю, что у «Нижнего» есть какие-то проблемы», – сказал Прядкин.

    • У «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора.
    • Задолженность клуба перед игроками – 120 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.07.2021 13:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +709

      АКМ-74У 6 часов назад

      Бумажные гарантии ничего не гарантируют, никакой ответственности за выдачу липовых гарантий просто нет!

      0
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      Рейтинг: +49346

      portero 10 часов назад

      Ну ну, посмотрим после ноаого года, как там зарплату будут платить? Освоят бюджет и обанкротятся...

      1
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      Рейтинг: +7101

      Cleaner 12 часов назад

      Получается, что чиновники РФС гарантий от Тамбова не требовали? Или гарантии от Тамбова все же были, но потом сплыли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +49346

      portero > Cleaner 8 часов назад

      Возможно это гарантии лично для чиновников РФС, они их получили , а почему игроки денег не получили их мало волновало.

      1
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 13 часов назад

      Через пару-тройку месяцев Нижний заявит, что денег у него НЕТ. Где
      и какие ГАРАНТИИ, Прядкин?

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      Рейтинг: +5746

      Fusballer > vladimir-7 13 часов назад

      Слово пацана!

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      Рейтинг: +614

      SanInstructor 14 часов назад

      ну ну

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