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  • Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

Прядкин – о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: «РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются»

20 июля 2021, 13:52
6

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по поводу ситуации с финансированием дебютанта лиги «Нижнего Новгорода».

«Для нас это было неожиданностью, когда в СМИ появилась информация по поводу поддержки клуба со стороны региона. Мы держим на контроле ситуацию, пару дней назад мы встречались с РФС и обсуждали вопросы лицензирования.

Пока обеспокоенности нет, тем более, что вы указываете на «Тамбов», неоднократно говорили и скажу ещe раз: когда «Нижнему» выдавалась лицензия, все гарантии и требования были выполнены.

РФС после «Тамбова» жeстко подошeл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются. С руководством клуба мы тоже на связи, могу сказать, что пока никаких отклонений с точки зрения проблем нет. Бюджет на текущий сезон подтвержден и есть.

Что касается долгов, якобы они есть, у меня таких данных нет. Только если по премиальным. У РФС вместе с нашими сотрудниками есть информация, что в августе и сентябре эти долги будут погашены, других долгов в клубе нет. Клуб-то рассчитается.

Я не хочу, чтобы были тысячные предупреждения как у «Тамбова», но я не думаю, что у «Нижнего» есть какие-то проблемы», – сказал Прядкин.

  • У «Нижнего Новгорода» нет генерального спонсора.
  • Задолженность клуба перед игроками – 120 миллионов рублей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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SanInstructor
1626778753
ну ну
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vladimir-7
1626779085
Через пару-тройку месяцев Нижний заявит, что денег у него НЕТ. Где и какие ГАРАНТИИ, Прядкин?
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portero
1626791350
Ну ну, посмотрим после ноаого года, как там зарплату будут платить? Освоят бюджет и обанкротятся...
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АКС-74У
1626807059
Бумажные гарантии ничего не гарантируют, никакой ответственности за выдачу липовых гарантий просто нет!
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