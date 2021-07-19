Итальянский специалист может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Стало известно, кто может возглавить департамент судейства РФС в случае ухода Виктора Кашшаи.
По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус погут прийти итальянские специалисты. Один может возглавить департамент судейства РФС, а второй – стать куратором проекта VAR.
- Кашшаи возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.
- Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
- С 2011 по 2013-й год пост главы департамента судейства РФС занимал Роберто Розетти.
Источник: «Спорт-Экспресс»