Итальянский специалист может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Стало известно, кто может возглавить департамент судейства РФС в случае ухода Виктора Кашшаи.

По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус погут прийти итальянские специалисты. Один может возглавить департамент судейства РФС, а второй – стать куратором проекта VAR.