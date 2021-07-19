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    Итальянский специалист может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

    Стало известно, кто может возглавить департамент судейства РФС в случае ухода Виктора Кашшаи.

    По информации «Спорт-Экспресса», в российский судейский корпус погут прийти итальянские специалисты. Один может возглавить департамент судейства РФС, а второй – стать куратором проекта VAR.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2021 17:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19228

      vladimir-7 17 часов назад

      Очередная смена главы департамента судейства, предыдущий заработал денег, уступи место другому и так каждые полтора – два года.

      1
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      Рейтинг: +9014

      NewLife 17 часов назад

      Наймите лучше Вилкова, по крайней мере все ясно будет.

      0
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      Рейтинг: +19228

      vladimir-7 > NewLife 17 часов назад

      Там кого не назначь, результат будет тот же.

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