Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Бывший арбитр ФИФА Милорад Мажич стал кандидатом на пост главы департамента судейства РФС.
По информации «СЭ», 48-летний серб несколько недель назад приступил к изучению русского языка.
Есть вероятность, что в ближайшее время Мажич заменит в РФС Виктора Кашшаи.
- Венгр возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.
- Мажич сейчас работает с арбитрами на Кипре.
- Он обслуживал матчи ЧМ-2014, ЧМ-2018, Евро-2016, финал ЛЧ-2017/18.