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    Серб Мажич может стать главой департамента судейства РФС вместо Кашшаи

    Бывший арбитр ФИФА Милорад Мажич стал кандидатом на пост главы департамента судейства РФС.

    По информации «СЭ», 48-летний серб несколько недель назад приступил к изучению русского языка.

    Есть вероятность, что в ближайшее время Мажич заменит в РФС Виктора Кашшаи.

    • Венгр возглавляет департамент судейства РФС с января 2020 года.
    • Мажич сейчас работает с арбитрами на Кипре.
    • Он обслуживал матчи ЧМ-2014, ЧМ-2018, Евро-2016, финал ЛЧ-2017/18.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      zabo23 1 час назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +14300

      JTherry 2 часа назад

      нет пророка в своем Отечестве... у Мажича хотя бы послужной список чемпионатов, на которых он работал, приличный, и в скандалах, как в случае с Кашшаи, не был замечен...

      0
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      Рейтинг: +6077

      серега кашин 6 часов назад

      всю шваль в россию везут

      2
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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 6 часов назад

      Что-то РФС всё ищет новую, денежнозависимую кандидатуру,
      пригласите на эту должность бывшего судью из Англии, или Германии, или Испании, или Франции и тогда в чемпионате РПЛ наступит объективный порядок или вы порядка не хотите и всех это положение в судействе устраивает???

      4
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      Рейтинг: +2000

      Чермындыр > vladimir-7 5 часов назад

      Во Франции и Испании такие же взяточники. Англичанин в Россию не поедет, а немец приедете, ох...ет как Тедеска и свалит обратно

      1
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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > Чермындыр 53 минуты назад

      ... и что предлагаешь или просто так, возразить и всё?

      0
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 часов назад

      А есть понимание почему не россиянин ?
      Неужели всё настолько коррумпировано, ппц !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +44927

      MaxRnD 7 часов назад

      Ну хоть не Паралич и то хорошо ..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife 8 часов назад

      Почему не Вилков ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +44927

      MaxRnD > NewLife 7 часов назад

      это пять 👍

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      Рейтинг: +71

      Solist345345 9 часов назад

      По какому принципу они собирают этот европейский марионеточный мусор? А главное - зачем?!

      0
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      Рейтинг: +216

      Янвapь 69 > Solist345345 7 часов назад

      1. По принципу лояльности газоскрёбу
      2. Отжать у прямых конкурентов газоскрёба бабки, получаемые за участие в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +71

      Solist345345 > Янвapь 69 3 часа назад

      Да! Это был риторический вопрос.

      0
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      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > Янвapь 69 2 часа назад

      Ооооо , секта глаголит .

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