Бывший арбитр ФИФА Милорад Мажич стал кандидатом на пост главы департамента судейства РФС.

По информации «СЭ», 48-летний серб несколько недель назад приступил к изучению русского языка.

Есть вероятность, что в ближайшее время Мажич заменит в РФС Виктора Кашшаи.