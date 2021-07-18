Орешкин – о Черчесове в ЦСКА: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера московской команды.
- Ранее об это написала Eurostavka.
- По их информации, Орешкин – инициатор приглашения Черчесова в ЦСКА.
«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» – написал Орешкин в инстаграме.
- Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.
- Тренер покинул сборную России на прошлой неделе.
Источник: инстаграм Максима Орешкина