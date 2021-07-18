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  • Орешкин – о Черчесове в ЦСКА: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры»

Орешкин – о Черчесове в ЦСКА: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры»

18 июля 2021, 23:33
17

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера московской команды.

  • Ранее об это написала Eurostavka.
  • По их информации, Орешкин – инициатор приглашения Черчесова в ЦСКА.

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» – написал Орешкин в инстаграме.

  • Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.
  • Тренер покинул сборную России на прошлой неделе.

Источник: инстаграм Максима Орешкина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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derrik2000
1626640961
О! Заднюю включил нехороший человек. ))
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житель СПб
1626641131
Все интереснее - и интереснее... А может - это не ЦСКА? Ведь еще Химки есть? А еще есть РФС?! И Минспорта?
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Atom2020
1626641659
Агаааа ... прочитал комментарии на Бомбардире и отморозился ))
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NewLife
1626641906
Абырвалг.
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BRO_football
1626642251
Пхах, а я ведь сразу догадался зачем Черчесов внезапно полетел в Москву. Прямо под новостью под той самой новостью и написал своё предположение! Удивительное совпадение, даже и не ожидал. Ну, хорошо хоть Орешкин успокоил и никакого Черчесова в ЦСКА не будет.
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Garrincha58
1626671410
господин Орешкинне не волнуйтесь Черчесову наверное предложили должность на гос-ой службе
Ответить
berty790
1626677426
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Ганнибал Лектор
1626677691
Если это правда и Чабан едет на ипподром, то я сочувствую кобылам
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Aldo.CSKA
1626678860
Вы что издеваетесь над нами??? В прошлом году по-моему с полна мы покушали фекалий
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gor77
1626685970
Да, уж!))) Это официальная информация из ЦСКА: 19.07.2021 Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности». Встреча пройдет на ВЭБ Арене с новичком премьер-лиги — «Нижним Новгородом», эта игра станет заключительной перед стартом нового сезона.
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