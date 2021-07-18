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    Орешкин – о Черчесове в ЦСКА: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры»

    Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера московской команды.

    • Ранее об это написала Eurostavka.
    • По их информации, Орешкин – инициатор приглашения Черчесова в ЦСКА.

    «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» – написал Орешкин в инстаграме.

    • Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.
    • Тренер покинул сборную России на прошлой неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Максима Орешкина

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    18.07.2021 23:33
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +1492

      gor77 4 часа назад

      Да, уж!)))
      Это официальная информация из ЦСКА:
      19.07.2021
      Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности».
      Встреча пройдет на ВЭБ Арене с новичком премьер-лиги — «Нижним Новгородом», эта игра станет заключительной перед стартом нового сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      PassCSKA 6 часов назад

      Вы что издеваетесь над нами??? В прошлом году по-моему с полна мы покушали фекалий

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4548

      Ганнибал Лектор 6 часов назад

      Если это правда и Чабан едет на ипподром, то я сочувствую кобылам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      berty790 6 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9711

      Литейный4 8 часов назад

      У чабана дух спартаковский, дух свиной. Разве кони возьмут это? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13641

      Garrincha58 8 часов назад

      господин Орешкинне не волнуйтесь Черчесову наверное предложили должность на гос-ой службе

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1550

      Радио1000шумеров 13 часов назад

      Но кто-то же додумался Заболотного в ЦСКА пригласить...

      5
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      ...
      Рейтинг: +3233

      Snek > Радио1000шумеров 13 часов назад

      Заболотный пришёл бесплатно+он воспитанник ЦСКА+паспорт РФ, как бы там ни было, его можно использовать как основного форварда, так и игроком ротации, ничего предрассудительного тут нет.
      А вот слухи о Черчесове, не то чтобы странные, они е*анутые. Нам пытались затереть, что якобы Орешкин его позвал, но это не логично, Орешкин фанат ЦСКА, а Черчесов мясной, он бы не стал его звать тупо по этому признаку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1550

      Радио1000шумеров > Snek 9 часов назад

      Онопко тоже из спартачей.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      MrZLOba > Радио1000шумеров 7 часов назад

      Карпин воспитанник коней и что

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1550

      Радио1000шумеров > MrZLOba 7 часов назад

      Не смеши народ. Карпин всегда говорил что играл в ЦСКА только как военнообязанный по призыву, воспитанник, мля...

      1
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      Рейтинг: +6719

      playsh > MrZLOba 6 часов назад

      Валера воспитанник Таллинской Звезды,затем Таллинского Спорта.Команды были такие.
      Оттуда забрали в армию в СКА Львов,затем в ЦСКА.Вот его детство и юность..Остальное все знают.

      0
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      Рейтинг: +6719

      playsh > Радио1000шумеров 6 часов назад

      Всё верно.

      0
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      Рейтинг: +3233

      Snek > Радио1000шумеров 6 часов назад

      Онопко что главным тренером был когда-то в ЦСКА?
      Да и отыграл он всего 3 сезона, для сравнения в ЦСКА он проработал 11 лет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10095

      BRO_football 16 часов назад

      Пхах, а я ведь сразу догадался зачем Черчесов внезапно полетел в Москву. Прямо под новостью под той самой новостью и написал своё предположение! Удивительное совпадение, даже и не ожидал.
      Ну, хорошо хоть Орешкин успокоил и никакого Черчесова в ЦСКА не будет.

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      Рейтинг: +9008

      NewLife 16 часов назад

      Абырвалг.

      0
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      Рейтинг: +1251

      Atom2020 16 часов назад

      Агаааа ... прочитал комментарии на Бомбардире и отморозился ))

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