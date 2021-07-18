Орешкин – о Черчесове в ЦСКА: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера московской команды.

Ранее об это написала Eurostavka.

По их информации, Орешкин – инициатор приглашения Черчесова в ЦСКА.

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» – написал Орешкин в инстаграме.