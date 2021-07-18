Eurostavka: Черчесов может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА. Об этом пишет Eurostavka.

Специалиста в московской команде хочет видеть председатель совета директоров Максим Орешкин.

При этом большинство других членов совета директоров клуба, включая Евгения Гинера, против назначения Черчесова.