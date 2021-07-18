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    Eurostavka: Черчесов может возглавить ЦСКА

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА. Об этом пишет Eurostavka.

    Специалиста в московской команде хочет видеть председатель совета директоров Максим Орешкин.

    При этом большинство других членов совета директоров клуба, включая Евгения Гинера, против назначения Черчесова.

    • Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.
    • Тренер покинул сборную России на прошлой неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    18.07.2021 22:50
    Комментарии33
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      Рейтинг: +28427

      oyabun 6 часов назад

      Это будет тот еще Троянский конь армейцам. Сочувствую.

      2
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      Рейтинг: +528

      dragoon000320 6 часов назад

      ЦСКА да вы издеваетесь: сначала продили гениального привозчика Васина, потом деревянного Зе Баблотного взяли, теперь еще и Черчеса хотите позвать... Это уже цирк какой то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13273

      KLIM777 7 часов назад

      Первое интервью Черчесова.

      Журналист "Спорт-экспресс"
      - Владислав Саламович, как вы относитесь к тому, что ЦСКА называют конями?
      Черчесов Владислав
      - Называть конями не верное решение! Мы не кони! Мы красивые лошади! Мы не скачем, мы берем путь к новым вершинам и набираем скорость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      Черкизовский Кот 7 часов назад

      Красно-синие соседи, держитесь! Надеюсь, усатого гада у вас не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87521

      zigbert 7 часов назад

      Звучит как приговор ЦСКА.

      6
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      Рейтинг: +5623

      subbotaspartak 7 часов назад

      Ну и ладно, или кони привередливые?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 7 часов назад

      У Eurostavka шутка удалась, столько комментариев, цель достигнута.

      0
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 8 часов назад

      Тренером вратарей? Правда Акинфей ему за это ******** вставит. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      BykAs 8 часов назад

      Ну если , только на подмену Акинфееву.

      0
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      Рейтинг: +1635

      Niko 8 часов назад

      Хахахахаха)))) топ шутка)))

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