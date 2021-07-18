Eurostavka: Черчесов может возглавить ЦСКА

Это будет тот еще Троянский конь армейцам. Сочувствую.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА. Об этом пишет Eurostavka.
Специалиста в московской команде хочет видеть председатель совета директоров Максим Орешкин.
При этом большинство других членов совета директоров клуба, включая Евгения Гинера, против назначения Черчесова.
- Сегодня стало известно, что Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы.
- Тренер покинул сборную России на прошлой неделе.