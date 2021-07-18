«Чемпионат»: Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы

Курьером наверное предложили,в KFC,Макдоналдс или Яндекс Еду.Будет Стасик на велике гонять по Москве.Какая фигура для этих компаний,заказы должны вырасти в разы.
У бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уже появился вариант продолжения карьеры. Ради переговоров он прервал отпуск на родине, в Северной Осетии, и вылетел в Москву.
О каком клубе/сборной идет речь, не сообщается.
- Черчесов покинул сборную России на прошлой неделе.
- Он отказался от полагавшейся неустойки за разрыв контракта.
- Последним клубом Черчесова была польская «Легия», с которой он брал чемпионат и кубок (2016 год).