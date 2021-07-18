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    «Чемпионат»: Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры по поводу новой работы

    У бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уже появился вариант продолжения карьеры. Ради переговоров он прервал отпуск на родине, в Северной Осетии, и вылетел в Москву.

    О каком клубе/сборной идет речь, не сообщается.

    • Черчесов покинул сборную России на прошлой неделе.
    • Он отказался от полагавшейся неустойки за разрыв контракта.
    • Последним клубом Черчесова была польская «Легия», с которой он брал чемпионат и кубок (2016 год).

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.07.2021 19:06
    Комментарии44
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      Рейтинг: +289

      valiknavashinsky 6 часов назад

      Курьером наверное предложили,в KFC,Макдоналдс или Яндекс Еду.Будет Стасик на велике гонять по Москве.Какая фигура для этих компаний,заказы должны вырасти в разы.

      0
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      Рейтинг: +664

      qawzsexdr 7 часов назад

      Извините, а какой отпуск у безработного? И от чего он устал.

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      Рейтинг: +13641

      Garrincha58 8 часов назад

      его обратно в сборную приглашают вот будет юморина

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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 15 часов назад

      Вот повезет кому-то, может и в 1 лиге будут!!!

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      Рейтинг: +210

      сутулая собака и лисы 16 часов назад

      может он полетел в нерезиновую налаживать рыбный бизнез.

      в Москве люди не в песочнице играют, могут помочь, вопросы в регионах решить, это самое, хорошим людям, всё же я человек служивый, полевой командир, и там помнят и знают, поговорим, примем решение, но потом, так сказать, сейчас это главное.

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      Рейтинг: +7054

      Cleaner 17 часов назад

      Скоро в Думу выборы. Баллотироваться позвали...)

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      Рейтинг: +349

      вальтер79 17 часов назад

      стас передумал и возвращаеться в сборную России с новыми наработками по тактике))))))

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      Рейтинг: +5834

      Томик 17 часов назад

      Посуду мыть, чтобы контракт отработал свой.

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      Рейтинг: +84

      jek718875 18 часов назад

      а сам ЧЕРЧЕСОВ знает, что он вылетел в МОСКВУ

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      Рейтинг: +7054

      Cleaner > jek718875 17 часов назад

      А в Москве знают, что Черчесов в нее вылетел?

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      Рейтинг: +15496

      JTherry 18 часов назад

      в телеграм-сети поговаривают, что Черчесов очень "запал" в душу Орешкину...) так что кони готовсь!!! к разговорам по душам в душевой: "я тебя во-первых приветствую"...)) ну все такое, прочее...

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      Рейтинг: +7054

      Cleaner > JTherry 17 часов назад

      НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ-Е-Е-ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

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