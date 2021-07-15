Дюков: «Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки»

Судя по тому, что подчеркивают который раз, что отказался от именно от "компенсации" меня начинают терзать смутные сомненья, как в одном известном кинофильме - что же с зарплатой до конца контракта, всё-таки? Ни разу не сказали, что денег с момента увольнения выплачено не будет никаких.
Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию о том, что Станислав Черчесов отказался от неустойки за отставку с поста главного тренера сборной России.
«Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю», – сказал Дюков.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
- Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.