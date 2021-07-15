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    Дюков: «Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки»

    Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию о том, что Станислав Черчесов отказался от неустойки за отставку с поста главного тренера сборной России.

    «Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю», – сказал Дюков.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.07.2021 13:37
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7878

      Томик 15 июля 2021, 20:57

      Судя по тому, что подчеркивают который раз, что отказался от именно от "компенсации" меня начинают терзать смутные сомненья, как в одном известном кинофильме - что же с зарплатой до конца контракта, всё-таки? Ни разу не сказали, что денег с момента увольнения выплачено не будет никаких.

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 15 июля 2021, 20:46

      Меня терзают смутные сомнения, что эту неустойку они пополам поделили.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 июля 2021, 20:33

      воблой возьмёт.
      вяленой

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 июля 2021, 19:33

      Чабан банально спасает свою репутацию,обосранную по полной программе перед всей страной.
      Но спасти его может только пуля в висок,ведь он полевой командир...Всегда был впереди команды,на лихом коне.

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 15 июля 2021, 19:23

      Пфф охотно верю лол

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 июля 2021, 16:50

      А вот за это -уважуха Стасу!!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 15 июля 2021, 15:31

      раздайте болельщикам, в качестве моральной компенсации)

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 15:31

      Дюков решил защетить Черчесова, а куда дели эти 300 млн., скорее
      всего поделили между собой. Шурик, надо ответить, народ ждет.

      3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 июля 2021, 15:22

      Если кто то отказался значит кто то получил, на Руси не принято возвращать выделенные бабки в бюджет, это косяк

      6
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      Рейтинг: +153

      Стэнли 15 июля 2021, 14:50

      Брехня и провокация!

      4
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