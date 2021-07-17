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    «Тоттенхэм» может продать Кейна в «Челси»

    Будущее форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна остается неопределенным, сообщает The Athletic.

    По информации источника, «Манчестер Сити» сохраняет интерес к 27-летнему футболисту, однако не может договориться об условиях его трансфера.

    Также на нападающего претендует «Челси», и этот вариант более предпочтителен для руководства «Тоттенхэма», поскольку в команде Томаса Тухеля есть игроки, чье включение в сделку по англичанину более реалистично. Например, Тэмми Абрахам.

    • В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: The Athletic

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    17.07.2021 13:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +575

      talgatnurzhanov2006 23 часа назад

      Считай что уже 28 лет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1259

      Psih86 17 июля, 16:24

      Эти клубы ненавидят друг друга, думаю шансов мало.

      0
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      Рейтинг: +1527

      Радио1000шумеров 17 июля, 14:30

      Кейн реально крут, но Леви навряд ли продаст его прямому конкуренту по лондонскому дерби.

      0
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > Радио1000шумеров 17 июля, 15:27

      конкурент Тоттенхэма по лондонскому дерби?
      ты про Вест Хэм?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 17 июля, 14:18

      Кейну нужна более сильная команда, если хочет выиграть трофеи. А на его место Тоттенхэм Дзюбу купит.

      1
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 17 июля, 13:50

      НАДО Кейну уходить в большой клуб!!! Что он в Тоттенхеме киснет??? Хоть один титул в карьере должен же быть у такого игрока...

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