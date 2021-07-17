«Тоттенхэм» может продать Кейна в «Челси»

Будущее форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна остается неопределенным, сообщает The Athletic.
По информации источника, «Манчестер Сити» сохраняет интерес к 27-летнему футболисту, однако не может договориться об условиях его трансфера.
Также на нападающего претендует «Челси», и этот вариант более предпочтителен для руководства «Тоттенхэма», поскольку в команде Томаса Тухеля есть игроки, чье включение в сделку по англичанину более реалистично. Например, Тэмми Абрахам.
- В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: The Athletic