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  • Орлов – о Семаке в сборной России: «Зачем ему ломать карьеру?»

Орлов – о Семаке в сборной России: «Зачем ему ломать карьеру?»

16 июля 2021, 00:16
8

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не стоит уходить в сборную России.

«Зачем Семаку ломать карьеру? Пусть он продолжает работать в клубе. Бердыев же сейчас без работы, и у него два чемпионских титула, Суперкубок. В общем, хороший бэкграунд у Курбана Бекиевича. Ему 68 лет, и он в прекрасной форме.

Убрать Семака из клуба? Его «Зенит» не отпустит, он же на контракте. Это серьeзная история. Думаю, и Слуцкий тоже не согласился бы. Время Семака впереди. Он же всего четыре сезона работает, что для тренера мало. Пусть нарабатывает опыт в «Зените», – сказал Орлов.

  • Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан еще на один сезон.
  • РФС на прошлой неделе отправил в отставку Станислава Черчесова.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Axe111
1626391007
Карьера лол
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sevosteya
1626394013
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Fusballer
1626410359
Согласен! То ли дело в Зените - напрягаются не нужно, титулы сами в руки прыгают.
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GammiD
1626414280
Ну да в сборной без "Вилкова" играть придется, тяжелее будет.
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paracetamol
1626416334
Надо в сборную Сашу Кержака. Чего ему в безбюджетном НН делать?
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Spirit_78
1626421792
Действительно, зачем Богданычу эта расстрельная должность? В любом случае станешь врагом всего народа максимум года за два.
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Garrincha58
1626422522
не надо его в сборную ни в коем случае, если его назначат то он будет так же строить примитивную игру как в Зените навесами на Дзюбу, вам это надо?????
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Plyash
1626425984
Новость открыл,умник. У нас любой отечественный претендент на Гл.тренера России - это камикадзе.
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