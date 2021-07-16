Орлов – о Семаке в сборной России: «Зачем ему ломать карьеру?»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не стоит уходить в сборную России.

«Зачем Семаку ломать карьеру? Пусть он продолжает работать в клубе. Бердыев же сейчас без работы, и у него два чемпионских титула, Суперкубок. В общем, хороший бэкграунд у Курбана Бекиевича. Ему 68 лет, и он в прекрасной форме.

Убрать Семака из клуба? Его «Зенит» не отпустит, он же на контракте. Это серьeзная история. Думаю, и Слуцкий тоже не согласился бы. Время Семака впереди. Он же всего четыре сезона работает, что для тренера мало. Пусть нарабатывает опыт в «Зените», – сказал Орлов.