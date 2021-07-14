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    Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался против проведения РПЛ по швейцарской системе.

    «Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол – консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить.

    И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед, что ли, будем изобретать?» – сказал Газизов.

    • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
    • По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

    РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2021 14:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 14 июля 2021, 17:20

      "ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе."
      Неча нам туда соваться - хотите, как за бугром ? Там есть разделение властей, выборы, суд, сменяемость власти, приоритет человека над государством и прочая либеральная мутота, а у нас будет чемп с кочками зато наш суверенный.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > NewLife 14 июля 2021, 17:24

      ... и чтобы победителя "государь" определял.

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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2021, 17:04

      Просто проблема не в формате главного турнира, а в том, что нет ДЮСШ, нет четкой вертикали перехода от молодежи к серьезным футболистам, есть разрыв между лигами и что затраты на футбольный клуб непомерно большие по сравнению с доходами. Клубы отдают кучу денег на зарплаты, на перелеты с Дальнего Востока в Центральную Россию, на различное лицензирование и согласование, вынуждены строить инфраструктуру, которая неоправданно завышена. Когда в футболе люди перестанут работать себе в минус, тогда будет шанс на какое-то развитие. А тут хоть как жонглируй РПЛ, хоть делай закрытую лигу из топ-3 клубов, хоть весна-осень, хоть осень-весна - толку будет ноль.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > bset 14 июля 2021, 17:23

      Может действительно сделать две лиги Восток и Запад, по территориальному признаку, а летом по 3-5 лучших команд от Запада и Востока проводят турнир за Кубок России выявляя истинного чемпиона.
      А зимой пусть на Канарах отдыхают.

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      Рейтинг: +24996

      bset > maygli 14 июля 2021, 17:26

      Как минимум разделить ФНЛ и ПФЛ на зоны. И чем больше зон, тем лучше. Для того же Запада и Востока лететь из Владивостока в Томск такое себе удовольствие. Все равно слишком большие расстояния. В ПФЛ нужно допустить больше клубов, особенно на Дальнем Востоке. Там что ли шикарные стадионы нужны? Зачем им по 5 тысяч строить трибуны? Ну и надо поставить цель разобраться, почему клуб не хочет идти на повышение. Во всех нормальных чемпионатах это всегда новая перспектива - как в игровом, так и в финансовом плане. Должны говорить "Мы там больше заработаем", а говорят "Мы там обанкротимся".

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 17:01

      Была весна-осень, но решили подстроиться под европейце, сделали осень-весна, лучше не стало, а даже наоборот, да и проблем прибавилось.
      А как же наша "расейская самобытность" ставившая иностранцев в тупик?
      Предлагаю никого не копировать, а изобрести свою собственную и начать с перехода на - зима-лето!

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      Рейтинг: +24996

      bset > maygli 14 июля 2021, 17:06

      У наших чиновников действительно фантастический талант. Там, где надо просто взять европейский опыт и сделать также у нас, говорят, что у нас собственный путь, уникальный и ни на кого не похожий. А когда что-то перенимать не нужно, что у нас не применимо, мы под копирку себе забираем. Тотальный непрофессионализм. Принимают решение идиоты, у которых хорошие связи, а не те, кто действительно достоин занимать свое место.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > bset 14 июля 2021, 17:13

      )))
      вот я и говорю...нет на них Петра I.

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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 16:35

      Сначала премию за эту хрень получат, потом за то что назад вернут, опять премия...

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 14 июля 2021, 15:24

      Играя по советской системе весна-осень, мы выиграли 4 кубка УЕФА и один Суперкубок. Драли Баварию, Реал, Барселону. Поля оставляли желать лучшего. Сейчас играем осень-весна и нас имеют ВСЕ! Так стоит ли изобретать велосипед?

      6
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > KLIM777 14 июля 2021, 15:36

      Ну, это уже другой коленкор. У нас в стране давно устоялась система:чем больше получаешь, тем меньше хочется работать! Лимит убирать нельзя, поскольку получим индейско-папуаский чемпионат с привлечением гастарбайтеров из Средней Азии. С зарплатами надо решать не по принципу паспортной принадлежности, а по уровню игры.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > KLIM777 14 июля 2021, 16:00

      Будут играть когда тепло, а не осенью зимой и весной.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > KLIM777 15 июля 2021, 07:48

      Не было огромных контрактов. Потому что госденьги и деньги транснацкомпаний влили в Футбол, и это его портит. Возьмем ПСЖ, они ведь раздули рынок и Ман Сити, до них таких ЗП не было, и за ноунеймов или более менее перспективных никто по 30-40 лямов не отдавал. У нас Зенит в РПЛ раздул ЗП, соплякам дают столько что он потом играть не хочет, жизнь удалась.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry 14 июля 2021, 15:17

      Газик, брось перчатку Дюк-оффу...)

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 15:11

      - нет, изображаем бурную деятельность)))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июля 2021, 15:08

      Ну во первых зачем нужно сравнивать топ-чемпионаты и РПЛ разница между которыми невероятно большая во всех возможных смыслах , а то что команды типа Уфы ( со всем моим уважением ) будут против реформы которая будет способствовать уменьшению игр с топ-командами страны , это понятно и даже объяснимо . Но надо думать об уровне футбола в стране в целом и не надо мерить себя по Англии , Германии ... , а надо понимать свой нынешний уровень своего чемпионата он не чуть не выше ,чем Швейцария ,Дания , Чехия ..., а там как раз никакого гладкого чемпионата нет и это как мы видим только способствует развитию футбола в этих странах.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2021, 15:03

      РПЛ вместе с РФС сами опустили весь российский футбол в подвал, вот пусть и разрабатывают предложения по реформированию, хватит им просто получать деньги и ничего не делать.

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