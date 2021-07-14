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  • Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

14 июля 2021, 14:51
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался против проведения РПЛ по швейцарской системе.

«Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол – консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить.

И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед, что ли, будем изобретать?» – сказал Газизов.

  • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
  • По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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vladimir-7
1626264234
РПЛ вместе с РФС сами опустили весь российский футбол в подвал, вот пусть и разрабатывают предложения по реформированию, хватит им просто получать деньги и ничего не делать.
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hevbn 28
1626264537
Ну во первых зачем нужно сравнивать топ-чемпионаты и РПЛ разница между которыми невероятно большая во всех возможных смыслах , а то что команды типа Уфы ( со всем моим уважением ) будут против реформы которая будет способствовать уменьшению игр с топ-командами страны , это понятно и даже объяснимо . Но надо думать об уровне футбола в стране в целом и не надо мерить себя по Англии , Германии ... , а надо понимать свой нынешний уровень своего чемпионата он не чуть не выше ,чем Швейцария ,Дания , Чехия ..., а там как раз никакого гладкого чемпионата нет и это как мы видим только способствует развитию футбола в этих странах.
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Боцман59rus
1626264689
- нет, изображаем бурную деятельность)))
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JTherry
1626265037
Газик, брось перчатку Дюк-оффу...)
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ilichkadr
1626265491
Играя по советской системе весна-осень, мы выиграли 4 кубка УЕФА и один Суперкубок. Драли Баварию, Реал, Барселону. Поля оставляли желать лучшего. Сейчас играем осень-весна и нас имеют ВСЕ! Так стоит ли изобретать велосипед?
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portero
1626269707
Сначала премию за эту хрень получат, потом за то что назад вернут, опять премия...
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maygli
1626271297
Была весна-осень, но решили подстроиться под европейце, сделали осень-весна, лучше не стало, а даже наоборот, да и проблем прибавилось. А как же наша "расейская самобытность" ставившая иностранцев в тупик? Предлагаю никого не копировать, а изобрести свою собственную и начать с перехода на - зима-лето!
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NewLife
1626272409
"ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе." Неча нам туда соваться - хотите, как за бугром ? Там есть разделение властей, выборы, суд, сменяемость власти, приоритет человека над государством и прочая либеральная мутота, а у нас будет чемп с кочками зато наш суверенный.
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