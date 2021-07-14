Газизов – о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Изобретаем велосипед?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался против проведения РПЛ по швейцарской системе.

«Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол – консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить.

И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед, что ли, будем изобретать?» – сказал Газизов.

Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.

По информации РБК, Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»