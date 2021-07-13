«СЭ»: большинство клубов РПЛ против реформы с «швейцарской системой»

«Спорт-Экспресс» узнал о реакции клубов РПЛ на предлагаемый проект реформы Премьер-лиги.

Турнир хотят проводить по «швейцарской системе», а весной разделять участников на топ-6 и нижнюю десятку.

По информации источника, большинство клубов лиги выступили против подобных изменений. То есть проект примут, только если РФС не учтет их мнение.