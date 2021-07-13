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  • «СЭ»: большинство клубов РПЛ против реформы с «швейцарской системой»

«СЭ»: большинство клубов РПЛ против реформы с «швейцарской системой»

13 июля 2021, 15:41
22

«Спорт-Экспресс» узнал о реакции клубов РПЛ на предлагаемый проект реформы Премьер-лиги.

Турнир хотят проводить по «швейцарской системе», а весной разделять участников на топ-6 и нижнюю десятку.

По информации источника, большинство клубов лиги выступили против подобных изменений. То есть проект примут, только если РФС не учтет их мнение.

  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • Вышеуказанную реформу разрабатывала голландская компания Hypercube совместно с Проектным офисом РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Lordfrax
1626180300
Мне кажется мы на таком дне, что всем уже должно быть по бую, что будет происходить. Поэтому творите, что хотите уже.
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paracetamol
1626180626
Правильно, где свинарнику очки брать, не у Зенита же!
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Алехсбургер.
1626181127
"-Ты знаешь, в последнее время что-то слабеть стал: главное, с утра как будто бы всё ничего, а вот вечером просто с ног валюсь: 2 шага сделаю - падаю,2 шага сделаю - падаю... -Ну это мы подлечим в Швейцарии. И мой геморрой тоже."(С)Ширли-Мырли.
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moskowcity-petrv
1626181523
Это шлак всё,отмывание бабла!
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серега кашин
1626182535
лимит надо убирать в первую очередь а потом уже о системе чемпионата думать
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oyabun
1626184828
Главное не останавливаться в реформировании. Переименуйте еще Футбол в Соккер, ворота покрасьте в оранжевый цвет, чтобы игроки уже чаще в них начали попадать и заставьте перед матчем в пику толерастам садиться на корточки, например. Вот тогда мы будем впереди планеты всей! А детский футбол? да кому оно надо...
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Enter2006
1626185550
Зарплаты снизить на минимал, платить хорошие бонусы за победы в еврокубках и ЧМ. Вот и мотивация появится.
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slavа0508
1626186122
Испания , Германия , Италия , Англия , Португалия , Франция играют по формату как у нас и это лучшие чемпионаты а мы пытаемся что то внедрить что нет в ведущих чемпионатах , то есть хотим изобрести велосипед который изобрели в позапрошлом веке ???бред да и только не в этом проблемы ,,,,да равняться думаю всё таки стоит на ведущие чемпионаты а не какие то швейцарские и исландские,,,
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vladimir-7
1626187168
То РФС разработала, то РФС предлагает "швейцарскую систему", которую разработала голландская компания, разве РФС может разработать что-то, кроме схем казнокрадства и личного обогащения.
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Dominator777
1626190644
А что, в РПЛ чиновники только деньгу воровать умеют? Блин, это же надо додуматься до такого, чтобы реформу для Российской премьер-лиги разрабатывала голландская компания Hypercube! Очередной повод раздербанить денежный пирог вместе с иностранной компанией!!!
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