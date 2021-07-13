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    «СЭ»: большинство клубов РПЛ против реформы с «швейцарской системой»

    «Спорт-Экспресс» узнал о реакции клубов РПЛ на предлагаемый проект реформы Премьер-лиги.

    Турнир хотят проводить по «швейцарской системе», а весной разделять участников на топ-6 и нижнюю десятку.

    По информации источника, большинство клубов лиги выступили против подобных изменений. То есть проект примут, только если РФС не учтет их мнение.

    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Вышеуказанную реформу разрабатывала голландская компания Hypercube совместно с Проектным офисом РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2021 15:41
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июля 2021, 20:57

      Чинуши сначала сами пусть попробуют сыграть по этой системе!!! В футболе не место диллетантам! Почему у нас решения в футболе принимают не футбольные люди и далекие от него и даже не игравшие в футбол!

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 19:56

      А интересно, сколько денег было "освоено" и поделено руководством РФС совместно с голландцами?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 19:12

      маразм крепчает я думаю скоро футбол в стране совсем загнётся

      1
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      Рейтинг: +13743

      Dominator777 13 июля 2021, 18:37

      А что, в РПЛ чиновники только деньгу воровать умеют? Блин, это же надо додуматься до такого, чтобы реформу для Российской премьер-лиги разрабатывала голландская компания Hypercube! Очередной повод раздербанить денежный пирог вместе с иностранной компанией!!!

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 18:07

      ПЕРЕТАСОВКОЙ матчей проблему не решить! Все топ-чемпионаты играют по той же системе, что и в России. И это не мешает командам этих стран выигрывать Европейские турниры.
      Нужно менять РУКОВОДСТВО нашего футбола. Убрать лимит. Развивать детский футбол. Прекратить договорные игры и коррупцию.
      ПО ДРУГОМУ - НИКАК!!!

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 17:39

      То РФС разработала, то РФС предлагает "швейцарскую систему", которую
      разработала голландская компания, разве РФС может разработать
      что-то, кроме схем казнокрадства и личного обогащения.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 июля 2021, 17:22

      Испания , Германия , Италия , Англия , Португалия , Франция играют по формату как у нас и это лучшие чемпионаты а мы пытаемся что то внедрить что нет в ведущих чемпионатах , то есть хотим изобрести велосипед который изобрели в позапрошлом веке ???бред да и только не в этом проблемы ,,,,да равняться думаю всё таки стоит на ведущие чемпионаты а не какие то швейцарские и исландские,,,

      9
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > slavutiq70 13 июля 2021, 17:21

      Согласен! Проблемы в коррупции и продвижение "свояков". Но РФС делает вид что ничего не видит и не понимает, хотя уже дошли до красной черты.

      6
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 13 июля 2021, 17:12

      Зарплаты снизить на минимал, платить хорошие бонусы за победы в еврокубках и ЧМ. Вот и мотивация появится.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Enter2006 13 июля 2021, 18:09

      Да при чем тут зарплаты...(

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 13 июля 2021, 17:00

      Главное не останавливаться в реформировании. Переименуйте еще Футбол в Соккер, ворота покрасьте в оранжевый цвет, чтобы игроки уже чаще в них начали попадать и заставьте перед матчем в пику толерастам садиться на корточки, например. Вот тогда мы будем впереди планеты всей! А детский футбол? да кому оно надо...

      5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > oyabun 13 июля 2021, 17:07

      Данная реформа касается и детско-юношеского футбола.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июля 2021, 16:22

      лимит надо убирать в первую очередь а потом уже о системе чемпионата думать

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > серега кашин 13 июля 2021, 17:00

      Лимит не панацея,наша главная проблема не в отсутствие футболистов и их качестве,наша главная проблема в стоячем футболе,вся Европа играет в быстрый футбол.

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